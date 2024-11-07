Amazon'da indirimli USB kablolar: USB-C, Lightning ve Micro USB kablo fırsatları!

- İndirimli USB-C (Type-C) Kablolar
- İndirimli iPhone Lightning Kablolar
- İncirimli Micro USB Kablolar
- İndirimli Çoklu Kablolar
- Yorumlar
Gülümseten Kasım indirimleri 30 Kasım'a kadar devam edecek. Amazon, tüm kategorilerde yüzbinlerce üründe en düşük fiyatları sunuyor. "En düşük fiyat garantisi" sayesinde Amazon.com.tr satıcılı bir ürün satın aldığınızda ve 24 saat içerisinde başka sitede daha ucuza satıldığını gördüğünüzde aradaki farkı iade alabiliyorsunuz.
İndirimli USB-C (Type-C) Kablolar
- Baseus Superior, Beyaz, 1m, 66 W, USB-A to USB-C: 89 TL
- Ttec USB-C to USB-C 30cm 65W PD/QC 2DK47B Beyaz: 124 TL
- Mcdodo CA-2271 USB-A to Type-C Q.C 4.0, 1m - Siyah: 150 TL
- Nautica C30 Type-C to Type-C 65W Hızlı Şarj ve Data Kablosu 1.2M Sarı: 154 TL
- Belkin BoostCharge Flex Silikon USB-A to USB-C, 1M, USB-IF Sertifikalı, Beyaz: 159 TL
- mcdodo CA-8120 100W PD USB-C To USB-C 5A 1.2m Siyah: 193 TL
- Mcdodo CA-2730 100W PD Type-C to Type-C Hızlı Şarj Ve Data Kablosu 1.2m: 199 TL
- Baseus Crystal Shine 100W USB-A to USB-C Kablo 1.2m, Mavi: 225 TL
- ttec AlumiCable USB-C to USB-C 3 metre 65W PD/QC 2DK52UG: 247 TL
- HAMA USB-C to USB-C Şarj Kablosu, 1.5 m, Siyah: 269 TL
- Usams US-SJ546 Dijital Göstergeli, 1.2m PD 100W USB-C to USB-C: 269 TL
- Baseus Glimmer Series 100W 200 cm PD Type-C Şarj Kablosu Beyaz: 296 TL
- Baseus Pudding 100W Hızlı Şarj Özellikli USB-C to USB-C 1.2 Metre, Mavi: 299 TL
- Havit CB6247 PD100W Type-C to Type-C Göstergeli: 299 TL
- Baseus Free2 Draw Mini Makaralı Type-C to Type-C 100W Kablo 1m: 309 TL
- Belkin BoostCharge Flex Silikon USB-C to USB-C Kablo, 1M, PD, Siyah: 315 TL
- Mcdodo CA-5740 100 W USB-C To USB-C Hızlı Şarj Kablosu 1.2 M Siyah: 329 TL
İndirimli iPhone Lightning Kablolar
- Havit CB705 Apple Lightning Hızlı Şarj Kablosu USB-A to USB-c - 1m: 69 TL
- Baseus Superior 2.4A 1 metre USB-A to Lightning Şarj Kablosu Siyah: 84 TL
- Baseus Pudding USB-A to Lightning 1.2 Metre, Siyah: 89 TL
- Baseus Pudding USB-A to Lightning 1.2 Metre, Mavi: 93 TL
- Baseus Pudding Hızlı Şarj Özellikli Type-C to Lightning Kablo 20W, 1.2 Metre, Mor: 99 TL
- Mcdodo CA-2270 USB-C to Lightning Q.c 4.0 Data-Şarj Kablo 20 cm: 134 TL
- Usams US-SJ588 Dijital Göstergeli 1.2m PD 20W Type-C to Lightning: 219 TL
- Baseus Crystal Shine 20W 120 cm USB-C to Lightning Siyah: 269 TL
- Belkin BoostCharge Flex Silikon USB-C to Lightning, 3M, 20W Hızlı Şarj PD, Mavi: 407 TL
İncirimli Micro USB Kablolar
- Mf Product Jettpower 0001 USB-A to Micro Usb 30 cm Kırmızı: 67 TL
- Ugreen Örgülü USB-A to Micro USB, 1 Metre, Siyah: 98 TL
- Baseus Yiven USB-A to Micro USB, 1m, Siyah: 99 TL
- ttec 2DK7530GR USB-A to Micro USB Kablosu: 114 TL
- Ttec AlumiCable XL Micro USB Şarj Kablosu 2 m, Siyah: 199 TL
İndirimli Çoklu Kablolar
- DM SL004 iPhone Lightning, Type-C, Micro USB 2.4A Şarj ve Data Kablosu 1,2m: 109 TL
- Hytech HY-X505 1.2M 3A MicroUSB+Lightning+TypeC 3 in 1 Siyah Şarj Kablosu: 161 TL
- Hızlı Şarj ve Data Aktarım Kablosu, 60W - 3A USB-C, Micro USB, Lightning Uyumlu 120cm: 169 TL
- Arziliyy 3'ü 1 arada Tombul Şarj Kablosu, USB-C, Micro USB, Lightning 1.2m: 169 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über