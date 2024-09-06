Amazon'da LG monitörlerde kaçırılmayacak fırsatlar!

LG, son zamanlarda ülkemizdeki monitör modeli sayısını artırdı. LG monitörler yüksek görüntü kalitesi ve gelişmiş donanımları ile dikkat çekiyor. Oyuncular için LG UltraGear ailesi monitörlerin yanı sıra ofis için kullanıma uygun modelerde ve geniş ekralı LG UltraWide modellerinde indirim var. Yüksek görüntü kalitesiyle dikkat çeken LG UltraGear OLED modellerinde de indirimli fiyatlar sunuluyor.
Kampanya sayfası: İndirimli LG Monitörler
Öne Çıkan İndirimli Modeller
- LG UltraWide 34WQ75C 34 inç 21:9 Kavisli UltraWide QHD (3440x1440) Monitör: 6.999 TL
- LG UltraFine 32UQ750P 32 inç 4K UHD 144 Hz VA Pivot FreeSync Premium Monitör: 18.499 TL
- LG 28MQ780-B 27,6 inç Dual Up 16:18 Ergonomik Standlı 2K QHD (2560 x 2880) Nano IPS Panel Monitör: 18.999 TL
- LG UltraGear OLED 39GS95QE-B 39" 240Hz, 0.03ms (GtG) 21:9 Ultra-WQHD 800R DisplayHDR True Black 400: 58.999 TL
İndirimli Tüm LG Monitörler
- LG UltraGear 24GS60F-B 24 inç 180 Hz, IPS 1 ms (GtG), HDR10 Full HD IPS Monitör: 4.199 TL
- LG 24MP400P-B 23.8 inç IPS Full HD (1920 x 1080) Monitör: 4.999 TL
- LG UltraGear 24GS50F-B 24 inç 180Hz FHD 1ms HDR 10 oyun monitörü: 5.299 TL
- LG UltraGear 27GS50F-B 27 inç 180Hz FHD 1ms HDR 10 oyun monitörü: 6.899 TL
- LG 32GN500P-B Ultragear Full HD 31.5 inç Oyun Monitörü, 1 ms Tepki Süresi, 165 Hz, NVIDIA, G-SYNC: 6.999 TL
- LG 32MN500M-B 32-inç Full HD IPS, 1920x1080, AMD FreeSync 75Hz, 2xHDMI (HDCP 1.4) Monitör, Ses Çıkışı, Flicker Safe: 6.999 TL
- LG UltraGear 32GN55R-B 165 Hz, 1 ms MBR ve NVIDIA G-SYNC Uyumlu 31,5 inç Full HD Oyun Monitörü: 7.299 TL
- LG UltraGear 32GN550P-B, 32 inç Oyun Monitörü VA FHD (1920 x 1080, 1 ms, 165 Hz, HDMI, Ekran Portu, Gsync, FreeSync, Yüksekliği Ayarlanabilir ve Döndürülebilir): 7.999 TL
- LG 27UP650P-W UHD 4K IPS Ekran 27 inç Monitör VESA DisplayHDR 400: 9.999 TL
- LG UltraGear 27GL83AP-B 27 inç Oyun Monitörü QHD, 2560 x 1440, IPS, 144 Hz, 1ms, AMD Radeon Freesync: 11.999 TL
- LG 32UN550-W 80 cm (31.5 inç) UHD 4K Monitör (HDR10, AMD FreeSync, MAXXAUDIO): 12.499 TL
- LG 27UP85NP-W 27 UHD inç 4K IPS VESA DisplayHDR 400, Monitör: 12.989 TL
- LG UltraWide 34WQ75C 34 inç 21:9 Kavisli UltraWide QHD (3440x1440) Monitör: 16.999 TL
- LG 32UN88AP-W UltraFine Ergo Monitor 32 İnç FreeSync USB Type-C HDR10 4K Hareket Ettirilebilir Ekran 32UN88AP-W: 17.399 TL
- LG UltraFine 32UQ750P 32 inç 4K UHD 144 Hz VA Pivot FreeSync Premium Monitör: 18.499 TL
- LG 28MQ780-B 27,6 inç Dual Up 16:18 Ergonomik Standlı 2K QHD (2560 x 2880) Nano IPS Panel Monitör: 18.999 TL
- LG UltraGear 27GS95QE-B OLED Oyuncu Monitörü 27 inç QHD 240 Hz ve FreeSync Premium Pro: 37.499 TL
- LG 49GR85DC-B UltraGear 49" 240Hz VA 1Ms 32:9 Dual QHD Kavisli Gaming Monitör: 38.999 TL
- LG UltraWide 38WR85QC-W, 38 inç, WQHD+ (3840x1600) IPS, USB Type-C, 144 Hz Monitör: 45.789 TL
- LG UltraGear 34GS95QE-B 34 inç OLED 800R, 21:9 Ultra-WQHD 240Hz, 0.03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400 Monitör: 55.999 TL
- LG UltraGear OLED 39GS95QE-B 39" 240Hz, 0.03ms (GtG) 21:9 Ultra-WQHD 800R DisplayHDR True Black 400: 58.999 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.