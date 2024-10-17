Amazon da nükleer trenine bindi: Üç yeni anlaşma imzaladı

Amazon'dan nükleer enerji atılımı
Amazon, tıpkı Google gibi geleneksel bir nükleer santralden çok küçük olan küçük modüler reaktörlerin (SMR'ler) geliştirilmesini destekleyecek. Şirket, Energy Northwest ile 2030'ların başına kadar dört SMR'nin geliştirilmesini desteklemek için bir anlaşma imzaladı.
Energy Northwest, Amazon'un Washington, Richland'daki mevcut bir nükleer enerji tesisinin yakınında inşa edilecek bir SMR'nin fizibilitesini destekleyeceğini açıkladı. E-ticaret devi daha sonra toplam kapasitesi 320 MW olan ilk dört modülde üretilen elektriği satın alacak. Anlaşma kapsamında proje, 770.000 eve yetecek kadar elektrik üretecek 960 MW'lık 12 ünitenin inşa edilebilme seçeneğini de içeriyor. Genişletilen siteden gelen ek elektrik, Amazon'un yanı sıra bölgedeki diğer işletmeler ve evler için de kullanılabilir olacak.
X-energy ayrıca bugün Amazon'un öncülüğünde 500 milyon dolarlık bir finansman turu duyurdu. Washington'daki projenin ötesinde, bu para X-energy'nin reaktör tasarımının tamamlanmasını ve lisanslanmasını ve Tennessee, Oak Ridge'de bir yakıt üretim tesisinin geliştirilmesini destekleyecek. X-energy, Amazon ile iş birliği yaparak 2039 yılına kadar ABD'de 5.000 MW'dan fazla yeni küçük modüler reaktör projesini devreye sokmayı hedeflediklerini ve bunun, şimdiye kadar en büyük ticari SMR konuşlandırma hedefi olacağını söylüyor.
Amazon'un diğer bir nükleer anlaşması Virginia'da kamu hizmeti şirketi olan Dominion Energy ile gerçekleştirildi. Anlaşma kapsamında, mevcut North Anna nükleer santralinin yakınında bir SMR projesinin geliştirilmesi sağlanacak. Anlaşma meyvesini verirse 300 MW kapasiteli SMR ile bölgede çokca bulunan ve sayıları hızla artan veri merkezlerinin yüksek enerji ihtiyacı karşılanmış olacak.
Teknoloji devleri nükleere yöneldi
Nükleer enerji, iklim değişikliği konusunda verdikleri taahhütleri yerine getirmekte zorlanan Amazon, Google ve Microsoft gibi teknoloji şirketleri için çekici bir enerji kaynağı haline geldi. Özellikle yapay zekaları eğitmek için yüksek enerji gerekiyor. Şirketler, düzenli ve çok miktarda elektrik üretebilen, aynı zamanda karbon salınımı yapmayan nükleer enerjiyi önemli bir kaynak olarak görüyorlar. SMR'ler de, geleneksel nükleer santrallere göre daha hızlı konumlandırılıp inşa edilebildiği için son dönemde popüler hale geldi ve birçok şirket tarafından araştırılıyor.
Bunun yanında nükleer enerji, reaktörler için uranyum madenciliği ve zenginleştirmesi ve radyoaktif atık depolamanın beraberinde getirdiği potansiyel çevresel ve sağlık riskleri konusunda endişe duyan çevrecilerin muhalefetiyle karşı karşıya.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.