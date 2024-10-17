Amazon da nükleer trenine bindi: Üç yeni anlaşma imzaladı

Tam Boyutta Gör Google'ın gelişmiş nükleer reaktörlerden elektrik satın almak için dünyanın ilk anlaşmasını imzalamasından iki gün sonra, Amazon da benzer şekilde üç yeni anlaşma imzaladığını duyurdu.

Amazon'dan nükleer enerji atılımı

Amazon, tıpkı Google gibi geleneksel bir nükleer santralden çok küçük olan küçük modüler reaktörlerin (SMR'ler) geliştirilmesini destekleyecek. Şirket, Energy Northwest ile 2030'ların başına kadar dört SMR'nin geliştirilmesini desteklemek için bir anlaşma imzaladı.

Energy Northwest, Amazon'un Washington, Richland'daki mevcut bir nükleer enerji tesisinin yakınında inşa edilecek bir SMR'nin fizibilitesini destekleyeceğini açıkladı. E-ticaret devi daha sonra toplam kapasitesi 320 MW olan ilk dört modülde üretilen elektriği satın alacak. Anlaşma kapsamında proje, 770.000 eve yetecek kadar elektrik üretecek 960 MW'lık 12 ünitenin inşa edilebilme seçeneğini de içeriyor. Genişletilen siteden gelen ek elektrik, Amazon'un yanı sıra bölgedeki diğer işletmeler ve evler için de kullanılabilir olacak.

Tam Boyutta Gör Amazon ayrıca, Energy Northwest projesinde kullanılması beklenen gelişmiş bir nükleer reaktör tasarımını geliştiren X-energy'ye yatırım yapıyor. Energy Northwest, 2020'den beri X-energy'nin yüksek sıcaklıkta gaz soğutmalı reaktör tasarımı olan Xe-100'ü kullanarak bir nükleer tesis kurma planlarını araştırıyor.

X-energy ayrıca bugün Amazon'un öncülüğünde 500 milyon dolarlık bir finansman turu duyurdu. Washington'daki projenin ötesinde, bu para X-energy'nin reaktör tasarımının tamamlanmasını ve lisanslanmasını ve Tennessee, Oak Ridge'de bir yakıt üretim tesisinin geliştirilmesini destekleyecek. X-energy, Amazon ile iş birliği yaparak 2039 yılına kadar ABD'de 5.000 MW'dan fazla yeni küçük modüler reaktör projesini devreye sokmayı hedeflediklerini ve bunun, şimdiye kadar en büyük ticari SMR konuşlandırma hedefi olacağını söylüyor.

Amazon'un diğer bir nükleer anlaşması Virginia'da kamu hizmeti şirketi olan Dominion Energy ile gerçekleştirildi. Anlaşma kapsamında, mevcut North Anna nükleer santralinin yakınında bir SMR projesinin geliştirilmesi sağlanacak. Anlaşma meyvesini verirse 300 MW kapasiteli SMR ile bölgede çokca bulunan ve sayıları hızla artan veri merkezlerinin yüksek enerji ihtiyacı karşılanmış olacak.

Google, yapay zeka için nükleer enerji anlaşması yaptı 1 gün önce eklendi

Teknoloji devleri nükleere yöneldi

Nükleer enerji, iklim değişikliği konusunda verdikleri taahhütleri yerine getirmekte zorlanan Amazon, Google ve Microsoft gibi teknoloji şirketleri için çekici bir enerji kaynağı haline geldi. Özellikle yapay zekaları eğitmek için yüksek enerji gerekiyor. Şirketler, düzenli ve çok miktarda elektrik üretebilen, aynı zamanda karbon salınımı yapmayan nükleer enerjiyi önemli bir kaynak olarak görüyorlar. SMR'ler de, geleneksel nükleer santrallere göre daha hızlı konumlandırılıp inşa edilebildiği için son dönemde popüler hale geldi ve birçok şirket tarafından araştırılıyor.

Bunun yanında nükleer enerji, reaktörler için uranyum madenciliği ve zenginleştirmesi ve radyoaktif atık depolamanın beraberinde getirdiği potansiyel çevresel ve sağlık riskleri konusunda endişe duyan çevrecilerin muhalefetiyle karşı karşıya.

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