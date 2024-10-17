Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon da nükleer trenine bindi: Üç yeni anlaşma imzaladı

    Google'dan sonra Amazon da nükleer enerjiye yöneldi. Şirket, küçük modüler reaktörler inşa etmek adına üç yeni anlaşma imzaladı.                                 
    Amazon da nükleer trenine bindi: Üç yeni anlaşma imzaladı Tam Boyutta Gör
    Google'ın gelişmiş nükleer reaktörlerden elektrik satın almak için dünyanın ilk anlaşmasını imzalamasından iki gün sonra, Amazon da benzer şekilde üç yeni anlaşma imzaladığını duyurdu.

    Amazon'dan nükleer enerji atılımı

    Amazon, tıpkı Google gibi geleneksel bir nükleer santralden çok küçük olan küçük modüler reaktörlerin (SMR'ler) geliştirilmesini destekleyecek. Şirket, Energy Northwest ile 2030'ların başına kadar dört SMR'nin geliştirilmesini desteklemek için bir anlaşma imzaladı.

    Energy Northwest, Amazon'un Washington, Richland'daki mevcut bir nükleer enerji tesisinin yakınında inşa edilecek bir SMR'nin fizibilitesini destekleyeceğini açıkladı. E-ticaret devi daha sonra toplam kapasitesi 320 MW olan ilk dört modülde üretilen elektriği satın alacak. Anlaşma kapsamında proje, 770.000 eve yetecek kadar elektrik üretecek 960 MW'lık 12 ünitenin inşa edilebilme seçeneğini de içeriyor. Genişletilen siteden gelen ek elektrik, Amazon'un yanı sıra bölgedeki diğer işletmeler ve evler için de kullanılabilir olacak.

    Amazon da nükleer trenine bindi: Üç yeni anlaşma imzaladı Tam Boyutta Gör
    Amazon ayrıca, Energy Northwest projesinde kullanılması beklenen gelişmiş bir nükleer reaktör tasarımını geliştiren X-energy'ye yatırım yapıyor. Energy Northwest, 2020'den beri X-energy'nin yüksek sıcaklıkta gaz soğutmalı reaktör tasarımı olan Xe-100'ü kullanarak bir nükleer tesis kurma planlarını araştırıyor.

    X-energy ayrıca bugün Amazon'un öncülüğünde 500 milyon dolarlık bir finansman turu duyurdu. Washington'daki projenin ötesinde, bu para X-energy'nin reaktör tasarımının tamamlanmasını ve lisanslanmasını ve Tennessee, Oak Ridge'de bir yakıt üretim tesisinin geliştirilmesini destekleyecek. X-energy, Amazon ile iş birliği yaparak 2039 yılına kadar ABD'de 5.000 MW'dan fazla yeni küçük modüler reaktör projesini devreye sokmayı hedeflediklerini ve bunun, şimdiye kadar en büyük ticari SMR konuşlandırma hedefi olacağını söylüyor.

    Amazon'un diğer bir nükleer anlaşması Virginia'da kamu hizmeti şirketi olan Dominion Energy ile gerçekleştirildi. Anlaşma kapsamında, mevcut North Anna nükleer santralinin yakınında bir SMR projesinin geliştirilmesi sağlanacak. Anlaşma meyvesini verirse 300 MW kapasiteli SMR ile bölgede çokca bulunan ve sayıları hızla artan veri merkezlerinin yüksek enerji ihtiyacı karşılanmış olacak.

    Teknoloji devleri nükleere yöneldi

    Nükleer enerji, iklim değişikliği konusunda verdikleri taahhütleri yerine getirmekte zorlanan Amazon, Google ve Microsoft gibi teknoloji şirketleri için çekici bir enerji kaynağı haline geldi. Özellikle yapay zekaları eğitmek için yüksek enerji gerekiyor. Şirketler, düzenli ve çok miktarda elektrik üretebilen, aynı zamanda karbon salınımı yapmayan nükleer enerjiyi önemli bir kaynak olarak görüyorlar. SMR'ler de, geleneksel nükleer santrallere göre daha hızlı konumlandırılıp inşa edilebildiği için son dönemde popüler hale geldi ve birçok şirket tarafından araştırılıyor.

    Bunun yanında nükleer enerji, reaktörler için uranyum madenciliği ve zenginleştirmesi ve radyoaktif atık depolamanın beraberinde getirdiği potansiyel çevresel ve sağlık riskleri konusunda endişe duyan çevrecilerin muhalefetiyle karşı karşıya.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ariston buzdolabı a2 arızası nasıl giderilir siboptan hava kaçırma enjektör temizleyici nasıl kullanılır tramerde çarpma yazıyor fiyat yok toyota çalışan yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 11 Lite 5G NE
    Xiaomi 11 Lite 5G NE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Dell G15 5530
    Dell G15 5530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız