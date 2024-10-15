Google beklenen adımı attı: Yapay zeka için nükleer enerji anlaşması yapıldı

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Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Google, yapay zeka destekli veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla nükleer enerjiye yöneliyor. Şirket, ABD merkezli nükleer enerji girişimi Kairos Power ile yaptığı anlaşma kapsamında, küçük modüler reaktörler (SMR) kullanarak 500 megavatlık (MW) nükleer enerji kapasitesine erişecek.

Yapay zeka için nükller enerji

Tam Boyutta Gör Google, Kairos Power ile birlikte, 2030 yılına kadar ilk küçük modüler reaktörü devreye almayı ve 2035 yılına kadar yedi reaktörün tamamını faaliyete geçirmeyi planlıyor. Bu anlaşma, küçük modüler reaktörlerden (SMR) nükleer enerji satın almayı hedefleyen ilk kurumsal girişim olarak dikkat çekiyor. SMR'ler, mevcut nükleer reaktörlere kıyasla daha küçük boyutta ve fabrikada üretilen bileşenlerle inşa ediliyor, bu da inşaat maliyetlerini düşürme ve süreci hızlandırma potansiyeline sahip. Ancak isimlendirmelerinden de belli olacağı üzere bunlar devasa enerjiler üretmiyor.

Tam Boyutta Gör Kairos Power, halihazırda ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu'ndan tasarım ve inşaat izinleri almak için süreçleri yürütüyor. Firma halihazırda ilk reaktör gösterimi için onay almış durumda ve bu reaktörün 2027 yılında çevrimiçi olması planlanıyor. Bu, ABD'nin "dördüncü nesil" ilk nükleer santrali olacak.

ABD'nin dördüncü nesil ilk nükleer santralinin inşası başladı 2 ay önce eklendi

Yapay zekanın giderek artan enerji talebi, büyük teknoloji şirketlerinin nükleer enerji sektörüne yönelmesine neden oldu. Google’ın dışında, Microsoft da geçtiğimiz Eylül ayında Constellation Energy ile anlaşarak Three Mile Island nükleer santralini yeniden faaliyete geçirmeyi planlıyor. Ayrıca Amazon, Mart ayında Talen Energy’den nükleer enerjili bir veri merkezi satın alarak bu alandaki adımlarını genişletti. ABD’deki veri merkezlerinin enerji kullanımının 2023 ile 2030 yılları arasında yaklaşık üç katına çıkması ve yaklaşık 47 GW’lık yeni üretim kapasitesine ihtiyaç duyması bekleniyor.

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Google, yapay zeka için nükleer enerji anlaşması yaptı