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    Google beklenen adımı attı: Yapay zeka için nükleer enerji anlaşması yapıldı

    Google, Kairos Power'ın birden fazla küçük modüler reaktöründen (SMR) nükleer enerji satın almak için kurumsal bir anlaşma imzaladı. Süreç, 2030 yılında başlayıp 500 MW'a kadar ölçeklenebilecek.
    Google, yapay zeka için nükleer enerji anlaşması yaptı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Google, yapay zeka destekli veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla nükleer enerjiye yöneliyor. Şirket, ABD merkezli nükleer enerji girişimi Kairos Power ile yaptığı anlaşma kapsamında, küçük modüler reaktörler (SMR) kullanarak 500 megavatlık (MW) nükleer enerji kapasitesine erişecek.

    Yapay zeka için nükller enerji

    Google, yapay zeka için nükleer enerji anlaşması yaptı Tam Boyutta Gör
    Google, Kairos Power ile birlikte, 2030 yılına kadar ilk küçük modüler reaktörü devreye almayı ve 2035 yılına kadar yedi reaktörün tamamını faaliyete geçirmeyi planlıyor. Bu anlaşma, küçük modüler reaktörlerden (SMR) nükleer enerji satın almayı hedefleyen ilk kurumsal girişim olarak dikkat çekiyor. SMR'ler, mevcut nükleer reaktörlere kıyasla daha küçük boyutta ve fabrikada üretilen bileşenlerle inşa ediliyor, bu da inşaat maliyetlerini düşürme ve süreci hızlandırma potansiyeline sahip. Ancak isimlendirmelerinden de belli olacağı üzere bunlar devasa enerjiler üretmiyor.
    Google, yapay zeka için nükleer enerji anlaşması yaptı Tam Boyutta Gör
    Kairos Power, halihazırda ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu'ndan tasarım ve inşaat izinleri almak için süreçleri yürütüyor. Firma halihazırda ilk reaktör gösterimi için onay almış durumda ve bu reaktörün 2027 yılında çevrimiçi olması planlanıyor. Bu, ABD'nin "dördüncü nesil" ilk nükleer santrali olacak.

    Yapay zekanın giderek artan enerji talebi, büyük teknoloji şirketlerinin nükleer enerji sektörüne yönelmesine neden oldu. Google’ın dışında, Microsoft da geçtiğimiz Eylül ayında Constellation Energy ile anlaşarak Three Mile Island nükleer santralini yeniden faaliyete geçirmeyi planlıyor. Ayrıca Amazon, Mart ayında Talen Energy’den nükleer enerjili bir veri merkezi satın alarak bu alandaki adımlarını genişletti. ABD’deki veri merkezlerinin enerji kullanımının 2023 ile 2030 yılları arasında yaklaşık üç katına çıkması ve yaklaşık 47 GW’lık yeni üretim kapasitesine ihtiyaç duyması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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