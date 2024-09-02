Tam Boyutta Gör Amazon’da her sene eylül ayında gerçekleşen Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı. Kampanya 16 Eylül’e kadar devam edecek. İndirimlerden sadece Prime üyeleri yararlanabilecek.

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Hangi kategorilerde indirimler var?

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları’nda okul sezonu boyunca ihtiyaç duyacağınız ürünlerin yanı sıra giyim, cep telefonu, telefon aksesuarları, dizüstü bilgisayar, bilgisayar ekipmanları, televizyon, mutfak, yapı market ürünleri, kozmetik, kişisel bakım, gıda, hobi ürünleri gibi çeşitli kategorilerde indirimler dikkat çekiyor.

İndirimli ürünlere ulaşmak için:

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

Sepette indirimler

Amazon çeşitli kategorilerde ve çeşitli markalarda sepette indirim kampanyaları başlattı.

Linkteki ürünlerde 1.000 TL'ye %20 indirim

Tüm sepette indirim kampanyaları

Satın aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade

Amazon'un klasikleşen "aradaki fark iade" uygulaması bu kampanya için de geçerli olacak. Satın aldığınız bir ürünün fiyatı, 16 Eylül'e kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse Amazon aradaki farkı Amazon bakiyesi olarak hesabınıza yükleyecek. Böylece "Acaba daha da indirime girer mi?" endişesi olmadan alışveriş yapabileceksiniz. Aradaki fark iade kampanyası, satıcının Amazon.com.tr olduğu ve ürün sayfasında "Okula ve Şehre Dönüş" görseli bulunan tüm ürünlerde geçerli olacak. Kampanyadan sadece Prime üyeleri yararlanabilecek.

Aradaki fark iade kampanyası

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Amazon'da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı