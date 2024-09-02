Amazon'da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı

- Hangi kategorilerde indirimler var?
- Sepette indirimler
- Satın aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade
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Hangi kategorilerde indirimler var?
Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları’nda okul sezonu boyunca ihtiyaç duyacağınız ürünlerin yanı sıra giyim, cep telefonu, telefon aksesuarları, dizüstü bilgisayar, bilgisayar ekipmanları, televizyon, mutfak, yapı market ürünleri, kozmetik, kişisel bakım, gıda, hobi ürünleri gibi çeşitli kategorilerde indirimler dikkat çekiyor.
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Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
Sepette indirimler
Amazon çeşitli kategorilerde ve çeşitli markalarda sepette indirim kampanyaları başlattı.
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Satın aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade
Amazon'un klasikleşen "aradaki fark iade" uygulaması bu kampanya için de geçerli olacak. Satın aldığınız bir ürünün fiyatı, 16 Eylül'e kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse Amazon aradaki farkı Amazon bakiyesi olarak hesabınıza yükleyecek. Böylece "Acaba daha da indirime girer mi?" endişesi olmadan alışveriş yapabileceksiniz. Aradaki fark iade kampanyası, satıcının Amazon.com.tr olduğu ve ürün sayfasında "Okula ve Şehre Dönüş" görseli bulunan tüm ürünlerde geçerli olacak. Kampanyadan sadece Prime üyeleri yararlanabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.