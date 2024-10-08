DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon, Prime üyelerine özel indirimlere devam ediyor. Prime üyelerine özel tüm kategorilerde indirimlerin olduğu Prime Alışveriş Festivali başladı. İndirimler 14 Ekim saat 23.59’a kadar devam edecek.

Kampanya elektronikten cep telefonuna, bilgisayardan televizyona, giyimden kitaba, marketten oyuncağa, kişisel bakımdan kozmetiğe on binlerce üründe geçerli. Öne çıkan indirimleri sizin için listeledik.

Kampanyadan yararlanmak için Prime üyesi olmanız gerekiyor. Ayda 39 TL'ye Prime aboneliği başlatabilirsiniz. Daha önce Prime'a üye olmadıysanız ilk 30 gün ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz. Prime üyeliğiniz sayesinde aynı gün teslimat ve yarın teslimat hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Ayrıca Prime Video ve Prime Gaming servislerini ücretsiz olarak kullanma fırsatı elde edersiniz.

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali başladı! 1 sa. önce eklendi

Öne Çıkan İndirimler

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali’nde öne çıkan ilk fırsatlar!