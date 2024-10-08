Amazon’da Prime Alışveriş Festivali’nde öne çıkan ilk fırsatlar!

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Öne Çıkan İndirimler
- Apple iPhone 12 (64 GB): 26.599 TL
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 12 GB RAM 512 GB ROM (Xiaomi Türkiye Garantili): 15.492 TL
- Xiaomi Redmi 13 8GB RAM 256GB ROM: 8.369 TL
- Xiaomi Redmi 13C 256 GB 8 GB: 7.109 TL
- Acer Aspire 3 Dizüstü Bilgisayar A315-510P-38X0 NX.KDHEY.003 i3-N305 8 GB 256 GB SSD: 7.999 TL
- Lenovo LOQ Dizüstü Oyun Bilgisayrı Intel i5-12450HX 16GB RAM 512GB SSD 15.6 inç FHD RTX 4060: 33.299 TL
- Spigen 30W USB-C Mini Adaptör - Samsung PPS Destekli Hızlı Şarj Aleti iPhone & Android: 296 TL
- Spigen 35W USB-C Mini Adaptör 2 Portlu Samsung PPS Şarj Isı Düşürücü GaN Hızlı Şarj Aleti iPhone & Android: 349 TL
- Spigen Essential USB-C to Lightning (1 Metre) Hızlı Şarj/Data Kablosu MFI Lisanslı: 349 TL
- Baseus Crystal Shine 100W 120 cm PD USB-C Kablo: 269 TL
- TCL 75P735 75 inç 4K UHD LED Google TV: 34.199 TL
- KIOXIA EXCERIA G2 1TB NVMe M2 SSD 2100/1700 MB/sn: 1.899 TL
- Seagate Ultra Touch, 1 TB Taşınabilir Harici Sabit Sürücü, Siyah, USB-C: 1.699 TL
- Samsung Odyssey G3 LS27AG320NUXUF 27"inç 1ms 165HZ Oyuncu Monitörü: 4.999 TL
- Philips Evnia 27M2N3200A/00 27" 0.5 ms Full HD Pivot IPS 180 Hz Oyuncu Monitörü: 5.299 TL
- Razer Naga V2 HyperSpeed - Ergonomik Kablosuz MMO Oyun Faresi: 2.175 TL
- iPad Air 6. Nesil Wi-Fi + Cellular 512 GB 13" Tablet: 45.589 TL
- Xiaomi Robot Vacuum X10 Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge: 13.899 TL
- Tefal FV5695 Turbo Pro Buharlı Ütü 3000 Watt: 2.270 TL
- Briz BR660 Otomatik Karıştırıcılı Zaman Ayarlı XL 6 Litre Airfryer: 2.964 TL
- KARACA Baristaroma A3 Tam Otomatik Espresso Makinesi: 15.299 TL
- Tefal Ingenio Exception Titanyum 6X 12 Parça Büyük Tava Tencere Seti: 9.899 TL
- Karrimor Erkek Bot Bodmin Mid IV Weathertite Black Sea: 1.918 TL
- Puma Unisex Yetişkin Runtamed Spor Ayakkabı: 1.600 TL
- Under Armour UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı Erkek: 1.988 TL
- Songmics Ofis-Oyuncu Koltuğu: 3.199 TL
- Belkin Surge Plus 6'lı Priz (Dalgalanma Koruyucu 2.4A, 2m Kablo): 458 TL
- HUAWEI Watch GT5 Pro 46mm - Siyah Akıllı Saat: 11.799 TL
- Lego 42171 Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance (1642 Parça): 6.399 TL
- LEGO ICONS Orkide 10311 Çiçek Modeli Yapım Seti (608 Parça)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.