Amazon’da Prime Alışveriş Festivali başladı: Tüm kategorilerde indirimler var!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon, Prime üyelerine özel indirimlere devam ediyor. Prime üyelerine özel tüm kategorilerde indirimlerin olduğu Prime Alışveriş Festivali başladı. İndirimler 14 Ekim saat 23.59’a kadar devam edecek.

Kampanya tüm kategorilerde geçerli olduğu için elektronikten cep telefonuna, bilgisayardan televizyona, giyimden kitaba, marketten oyuncağa, kişisel bakımdan kozmetiğe on binlerce üründe indirimler dikkat çekiyor.

İndirimlerden faydalanmak için aşağıdaki kampanya sayfasını ziyaret edebilirsiniz:

Prime Alışveriş Festivali İndirimleri

Amazon Prime nasıl üye olunur? 2 yıl önce eklendi

Prime Üyeliği İlk 30 Gün Ücretsiz!

Ayda 39 TL'ye Prime aboneliği başlatabilirsiniz. Daha önce Prime'a üye olmadıysanız ilk 30 gün ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz. Prime üyeliğiniz sayesinde aynı gün teslimat ve yarın teslimat hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Ayrıca Prime Video ve Prime Gaming servislerini ücretsiz olarak kullanma fırsatı elde edersiniz.

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Amazon’da Prime Alışveriş Festivali başladı!