Amazon'da sadece bugüne özel Prime indirimleri - 24 Temmuz

- Amazon'da sadece bugüne özel indirimler (23 Temmuz)
- Elektronik ürünlerde sadece bugüne özel indirimler
- Diğer kategorilerde sadece bugüne özel indirimler
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Amazon Prime Alışveriş Festivali devam ediyor. Elektronik, giyim, ev, yaşam, süpermarket kategorileri başta olmak üzere pek çok kategoride indirimler mevcut. İndirimler 25 Temmuz’da sona erecek.
Prime Alışveriş Festivali boyunca flaş indirimler günlük yenileniyor. Bu içeriğimizde sadece bugüne özel indirimleri listeledik.
İndirimlerden yararlanmak için Prime üyesi olmanız gerekiyor. Ayda 7,90 TL'ye Prime üyesi olarak özel indirimler, aynı gün teslimat, ertesi gün teslimat, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.
200 TL alışverişe 50 TL hediye çeki
Prime Alışveriş Festivali'ne özel olarak Amazon mobil uygulamasında 200 TL ve üzeri ilk alışverişlerinizde 50 TL hediye çeki kazanacaksınız. Bu kampanya hakkında detaylı bilgi için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.
Tüm indirimli ürünler: Prime Alışveriş Festivali
Amazon'da sadece bugüne özel indirimler (23 Temmuz)
Elektronik ürünlerde sadece bugüne özel indirimler
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