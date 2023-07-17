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    Amazon Prime Day indirimleri bu gece sona eriyor!

    Amazon'un Prime Day indirimleri bu gece saat 23.59'da sona eriyor. Prime Day indirimlerinde kaçırmamanız gereken indirimli ürünleri bir araya getirdik.           
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    Amazon Prime Day indirimleri bu gece sona eriyor! Tam Boyutta Gör
    Amazon’un 11 Temmuz’da başlayan Prime Day indirimleri bugün saat 23.59’da sona eriyor. Telefonlardan bilgisayarlara, kitaptan kişisel bakıma, giyimden ev aletlerine tüm kategorilerde indirimli fiyatlar sunuluyor.

    İndirimlerden sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor. Daha önce Prime’a üye olmadıysanız ilk 30 gün ücretsiz olarak dileyebilir ve dilerseniz ayda 39 TL’ye aboneliğinizi devam ettirebilirsiniz. Prime üyeliği sayesinde özel fırsatlardan yararlanabilir, hızlı kargo hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilir, Prime Video ve Prime Gaming’i ek ücret ödemeden kullanabilirsiniz.

    Prime Day'de kaçırmamanız gereken indirimler

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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