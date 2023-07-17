Amazon Prime Day indirimleri bu gece sona eriyor!

İndirimlerden sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor. Daha önce Prime’a üye olmadıysanız ilk 30 gün ücretsiz olarak dileyebilir ve dilerseniz ayda 39 TL’ye aboneliğinizi devam ettirebilirsiniz. Prime üyeliği sayesinde özel fırsatlardan yararlanabilir, hızlı kargo hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilir, Prime Video ve Prime Gaming’i ek ücret ödemeden kullanabilirsiniz.
Prime Day'de kaçırmamanız gereken indirimler
- DH'ye özel indirimli ürünler
- İndirimli Samsung Televizyon ve Soundbarlar
- İndirimli LG Televizyonlar
- İndirimli TCL Televizyon ve Soundbarlar
- İndirimli iPhone Modelleri
- İndirimli Xiaomi, Redmi ve POCO Ürünleri
- İndirimli Huawei Marka Akıllı Saatler, Akıllı Bileklikler ve Telefonlar
- İndirimli Cosori Airfryerlar
- İndirimli HP Dizüstü Bilgisayarlar
- İndirimli Acer Dizüstü Bilgisayarlar
- İndirimli Lenovo Dizüstü Bilgisayarlar ve Monitörler
- İndirimli Samsung Monitörler
- İndirimli WD & Sandisk Depolama Ürünleri
- İndirimli Monster Gaming Notebook ve Aksesuarlar
- İndirimli Philips Ev Aletleri
- İndirimli Karaca küçük ev aletleri
- İndirimli Logitech Ürünleri
- İndirimli MSI Bilgisayar Kasası, Ekran Kartı ve Ana Kartlar
- İndirimli Asus Ekran Kartı ve Anakartlar
- İndirimli HyperX Oyuncu Aksesuarları
- İndirimli SteelSeries Oyuncu Aksesuarları
- İndirimli Baseus Telefon Aksesuarları
- İndirimli Anker Telefon Aksesuarları
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)