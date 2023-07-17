Tam Boyutta Gör Amazon’un 11 Temmuz’da başlayan Prime Day indirimleri bugün saat 23.59’da sona eriyor. Telefonlardan bilgisayarlara, kitaptan kişisel bakıma, giyimden ev aletlerine tüm kategorilerde indirimli fiyatlar sunuluyor.

İndirimlerden sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor. Daha önce Prime’a üye olmadıysanız ilk 30 gün ücretsiz olarak dileyebilir ve dilerseniz ayda 39 TL’ye aboneliğinizi devam ettirebilirsiniz. Prime üyeliği sayesinde özel fırsatlardan yararlanabilir, hızlı kargo hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilir, Prime Video ve Prime Gaming’i ek ücret ödemeden kullanabilirsiniz.

Prime Day'de indirimli fiyatlara satılan dizüstü bilgisayarlar 1 sa. önce eklendi

Prime Day'de kaçırmamanız gereken indirimler

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Amazon Prime Day indirimleri bu gece sona eriyor!