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    Amazon Prime Day'de indirimli fiyatlara satılan dizüstü bilgisayarlar

    Bu içeriğimizde Prime Day kampanyası kapsamında indirimli fiyatlara satın alabileceğiniz ofis, gaming ve MacBook bilgisayarları listeledik. Prime Day indirimleri 17 Temmuz'da sona erecek.
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    Prime Day'de indirimli fiyatlara satılan dizüstü bilgisayarlar Tam Boyutta Gör
    Amazon'da 11 Temmuz'da başlayan Prime Day indirimleri öncesinde DonanımHaber üyelerine en çok hangi kategoride ve hangi ürünlerde indirimlerler istediğini sormuştuk. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda çeşitli dizüstü bilgisayarlarda cazip indirimler yapıldı.

    KDV zammı ve dolar kurundaki artış nedeniyle son günlerde dizüstü bilgisayarlarda artış yaşandığı için gördüğünüz fiyatlar, yılın son fiyatları olabilir. Prime Day indirimleri 17 Temmuz saat 23.59'a kadar devam edecek. İndirimlerden sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor. Daha önce Prime'a üye olmadıysanız 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

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    İndirimli dizüstü bilgisayarlar

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 6 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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