Amazon Prime Day'de indirimli fiyatlara satılan dizüstü bilgisayarlar

KDV zammı ve dolar kurundaki artış nedeniyle son günlerde dizüstü bilgisayarlarda artış yaşandığı için gördüğünüz fiyatlar, yılın son fiyatları olabilir. Prime Day indirimleri 17 Temmuz saat 23.59'a kadar devam edecek. İndirimlerden sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor. Daha önce Prime'a üye olmadıysanız 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
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İndirimli dizüstü bilgisayarlar
- HP 15S 4H0K1EA Ryzen 3 5300U 8 GB 256 GB: 7.799 TL
- HP 15S 54U50EA i5-1155G7 8 GB 512 GB: 9.999 TL
- Acer Aspire 5 Intel i5-1135G7 8GB 512GB MX 450: 10.149 TL
- Lenovo Ideapad Gaming 3 Ryzen 5 5600H GTX 1650: 14.229 TL
- Lenovo Ideapad Gaming 3 Ryzen 5 6600H RTX 3050 Ti: 17.789 TL
- HP Victus Gaming 16 Ryzen 5 5600H RTX 3060: 21.999 TL
- Lenovo IdeaPad Gaming 3 Ryzen 5 5600H RTX 3060: 24.299 TL
- Apple 2020 MacBook Air M1 Çip: 25.799 TL
- ASUS Vivobook Pro 15 Oled Ryzen 9 5900hx RTX3050: 29.999 TL
- Monster Abra A5 V17.4.9 i7 11800H RTX 3060: 31.599 TL
- Apple 2022 MacBook Air M2 çipli: 33.599 TL
- Apple 2022 MacBook Pro M2 çipli: 42.599 TL
- Lenovo Legion 5 Core i7-11800H RTX 3070: 42.709 TL
- MSI KATANA 17 Core i7-12650H RTX4060: 42.839 TL
- MSI KATANA 17 Core i7-12650H RTX4070: 56.939 TL
- MSI STEALTH 17 STUDIO Core i9-13900H RTX4080: 104.739 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)