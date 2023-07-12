Amazon Prime Day'de indirimli fiyatlara satılan dizüstü bilgisayarlar

Tam Boyutta Gör Amazon'da 11 Temmuz'da başlayan Prime Day indirimleri öncesinde DonanımHaber üyelerine en çok hangi kategoride ve hangi ürünlerde indirimlerler istediğini sormuştuk. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda çeşitli dizüstü bilgisayarlarda cazip indirimler yapıldı.

Amazon Prime Day'de indirime giren telefonlar 2 sa. önce eklendi

KDV zammı ve dolar kurundaki artış nedeniyle son günlerde dizüstü bilgisayarlarda artış yaşandığı için gördüğünüz fiyatlar, yılın son fiyatları olabilir. Prime Day indirimleri 17 Temmuz saat 23.59'a kadar devam edecek. İndirimlerden sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor. Daha önce Prime'a üye olmadıysanız 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Prime Day'de DH'ye özel fırsatlar için tıklayın

İndirimli dizüstü bilgisayarlar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Prime Day'de indirimli fiyatlara satılan dizüstü bilgisayarlar