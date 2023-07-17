Tam Boyutta Gör 11 Temmuz'da başlayan Amazon Prime Day indirimleri bugün saat 23.59'da sona eriyor. Prime Day kampanyası kapsamında uygulanan kısa süreliği Flaş Fırsatlar'da son ürünler satışa sunuldu. Son Flaş Fırsatlar'da HP ürünleri, Xiaomi ısıtıcı ve spor ayakkabı modellerindeki indirimler dikkat çekiyor.

Prime Day'de indirimli fiyatlara satılan dizüstü bilgisayarlar 1 sa. önce eklendi

Flaş Fırsatlar'daki indirimler bugün saat 23.00'da sona erecek. Amazon'daki diğer Prime Day indirimleri ise bu gece saat 23.59'da sona erecek. İndirimlerden faydalanabilmek için Prime üyesi olmanız gerekiyor. Daha önce Prime'a üye olmadıysanız ilk 30 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

DH'ye özel indirimli ürünler

Prime Day kapsamındaki son Flaş Fırsatlar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Amazon Prime Day kapsamındaki son Flaş Fırsatlar başladı!