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    Anlık Bildirim

    Amazon Prime Day kapsamındaki son Flaş Fırsatlar başladı!

    Amazon Prime Day indirimleri bugün sona eriyor. Prime Day boyunca her gün yenilenen Flaş Fırsatlar kampanyası kapsamındaki son indirimli ürünler listelenmeye başladı.   
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    Amazon Prime Day kapsamındaki son Flaş Fırsatlar başladı! Tam Boyutta Gör
    11 Temmuz'da başlayan Amazon Prime Day indirimleri bugün saat 23.59'da sona eriyor. Prime Day kampanyası kapsamında uygulanan kısa süreliği Flaş Fırsatlar'da son ürünler satışa sunuldu. Son Flaş Fırsatlar'da HP ürünleri, Xiaomi ısıtıcı ve spor ayakkabı modellerindeki indirimler dikkat çekiyor.

    Flaş Fırsatlar'daki indirimler bugün saat 23.00'da sona erecek. Amazon'daki diğer Prime Day indirimleri ise bu gece saat 23.59'da sona erecek. İndirimlerden faydalanabilmek için Prime üyesi olmanız gerekiyor. Daha önce Prime'a üye olmadıysanız ilk 30 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

    DH'ye özel indirimli ürünler

    Prime Day kapsamındaki son Flaş Fırsatlar

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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