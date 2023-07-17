Amazon Prime Day kapsamındaki son Flaş Fırsatlar başladı!

Flaş Fırsatlar'daki indirimler bugün saat 23.00'da sona erecek. Amazon'daki diğer Prime Day indirimleri ise bu gece saat 23.59'da sona erecek. İndirimlerden faydalanabilmek için Prime üyesi olmanız gerekiyor. Daha önce Prime'a üye olmadıysanız ilk 30 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)