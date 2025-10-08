Amazon’da teknoloji meraklılarının kaçırmaması gereken indirimli ürünler

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Oyun bilgisayarlarından ekran kartlarına, kablosuz kulaklıklardan akıllı ev ürünlerine kadar pek çok popüler model avantajlı fiyatlar sunuluyor. Teknoloji tutkunları için hazırladığımız bu listede, fiyat/performans dengesiyle öne çıkan ve avantajlı şekilde satın alınabilecek ürünleri bir araya getirdik.

Prime Alışveriş Festivali’nden yalnızca Prime üyeleri faydalanabiliyor. Prime üyeliği aylık 49,90 TL olarak ücretlendiriliyor. İlk kez üye olacak müşteriler 30 gün ücretsiz deneyebiliyor.

Fiyat düşerse aradaki fark hediye

Prime Alışveriş Festivali boyunca satıcısı Amazon.com.tr olan ve “Fırsat", "Prime Fırsatı" veya "Prime erken erişim ile” etiketli bir ürün satın alırsanız ve bu ürünün fiyatı 13 Ekim’e kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse Amazon aradaki farkı hesabınıza hediye kartı olarak iade edecek. Bu sayede “Acaba fiyatlar daha düşer mi?” gibi tereddütler yaşamadan alışveriş yapabilirsiniz.

Teknoloji meraklıları için indirimli ürünler

Palit GeForce RTX5060 Dual Ekran Kartı: 14.687 TL

Tam Boyutta Gör Ekran kartını yenilemeyi veya yeni bilgisayar toplamayı düşünenler için iyi bir fırsat. Şu an RTX 5060 serisi kartlar arasında en uygun model olarak dikkat çekiyor.

GIGABYTE GAMING A16 CWH Gaming Notebook: 60.599 TL

Tam Boyutta Gör Oyun ve yapay zeka işlemleri için güçlü bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız bu bilgisayar tam size göre. Intel Core i7-13620H işlemciden güç alan ve 16 GB RAM ile gelen bu PC, piyasadaki en ucuz RTX 5070’li notebooklardan biri. Amazon’dan satın alanlara ARC Raiders oyunu ve 70 dolar Steam bakiyesi hediye ediliyor.

HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayarlar

30-40 bin TL arası bütçesi olanlar için HP’nin şu iki oyuncu dizüstü bilgisayarı tercih edilebilir:



MacBook Air

Tam Boyutta Gör Prime Alışveriş Festivali’nde MacBook Air modellerinde avantajlı fiyatlar sunuluyor. 13 inç 24 GB/512 GB ve 15 inç 16/512 GB modeli yüzde 8 indirimle 59.999 TL’ye satılıyor.

Tam Boyutta Gör

Greenote GSC50 Şarjlı Dikey Süpürge: 5.949 TL

Amazon’un en çok satan şarjlı dikey süpürgelerinden biri olan Greenote GSC50, 23.000 Pa emiş gücü, kutudan çıkan aksesuarları, ışıklı başlığı ve 30 dakikalık çalışma süresi sunuyor. İndirim miktarı küçük olsa da bu fiyata sunduğu özellikler ile dikkat çekiyor.

Neo Şarjlı El Süpürge 1.499 TL

Tam Boyutta Gör

Klavye, bilgisayar, araç vs. temizliği için şarjlı ve küçük boyutlu süpürgeler büyük kullanım kolaylığı sağlıyor. Neo’nun bu süpürgesi, küçük boyutları ve 30 dakikalık kullanım süresini 18.000 Pa gibi oldukça yüksek emiş gücü ile birleştiriyor. Süpürmenin yanında üfleme fonksiyonu da bulunuyor. Saç kurutma makinesi olarak dahi kullanılabiliyor.

QCY T31 TWS Kulaklık: 798 TL

Uygun fiyatlı ve fiyat/performans odaklı teknolojik bir kulaklık arıyorsanız QCY T31’e göz atmalısınız. Tasarım ödülleri kazanan bu kulaklığın kutusunda şarj durumunu detaylı bir şekilde görebileceğiniz bir ekran bulunuyor. Çift bağlantı özelliği sayesinde iki cihaz arasında tek nokunuşla geçiş yapılıyor. 10 mm dinamik sürücü, 24 saat oynatma süresi, gürültü engellemeli mikrofon, QCY mobil uygulaması ile özelleştirme ve 68 ms düşük gecikme değerleri dikkat çekiyor.

Ugreen M.2 NVMe SSD Disk Kutusu 3.1 Type-C: 1.237 TL

Büyük boyutlu dosyalarınızı kolay bir şekilde taşımak ve hızlı bir şekilde transfer etmek için taşınabilir SSD’leri kullanabilirsiniz. Taşınabilir SSD’ler günümüzde büyük kolaylık sağlasa da yüksek fiyatları nedeniyle pek tercih edilmiyor. Ugreen’in bu ürünün içerisine kendi M.2 NVME SSD’nizi koyarak uygun fiyata kendi taşınabilir SSD’nizi oluşturabilirsiniz. Bu tarz ürünlerde malzeme kalitesi ve bağlantı sürekliliği büyük önem taşıyor. Bu ürün 3 bin yorum arasından 4.3 puan alarak güvenilirliğini kanıtlamış durumda.

ViewSonic VX2779-HD-PRO 27 inç 180 Hz IPS Monitör: 4.949 TL

Oyunlar için yeni bir monitör arayışınız varsa bu fırsatı kaçırmamanızı öneririz. ViewSonic’in VX serisi 27 inç boyutundaki bu IPS monitörü Full HD çözünürlükte 180 Hz yenileme süresi ve 1 ms tepki süresi sunuyor. HDR10 ve SuperClear IPS teknolojisini destekliyor. 27 inç FHD 180 Hz monitörlere baktığımızda benzer fiyatlara düşük seviye markalarda monitörler bulunuyor ancak ViewSonic ve bu seviyedeki markalarda başka alternatif bulunmuyor. Cüzdanına ve görüntü kalitesine önem verenler için fiyat/performans seçenek olduğunu söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör

ttec AirCharger Quattro M: 1.199 TL

Aynı anda iPhone, Apple Watch ve kulaklığını şarj etmek isteyenler için Ttec’in bu şarj standındaki indirim dikkat çekiyor. Son ayların en düşük fiyatına satın alınabiliyor. Siyah ve beyaz iki seçenekte de 1.199 TL’lik fiyatı görüyoruz. Üründe MagSafe özelliğine ek olarak parlaklığı ayarlanabilir aydınlatmanın bulunduğunu da söyleyelim. Kutudan 1 metre kablo ve USB-A to USB-C dönüştürücü de çıkıyor.

Tam Boyutta Gör

Xenon Smart Hassas Şarjlı Otomatik Tornavida Vidalama Seti: 2.349 TL

Tam Boyutta Gör

Bilgisayar, telefon, oyun konsolu, kamera, saat ve oyuncakları sökmek için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm uçları bulunduran 140 farklı uca sahip şarjlı vidalama seti.

TP-Link Deco X10 2-pack Wi-Fi 6 Mesh Sistemi: 3.762 TL

Evinizde Wi-Fi sorunları yaşıyorsanız 2 routerdan oluşan bu mesh sistemi ile bağlantı sorunlarını giderebilirsiniz. Evinizin ve iş yerinizin her köşesine sorunsuz Wi-Fi 6 ağı iletebilirsiniz. Tüm cihazlarınız yüksek hızlı ve sorunsuz bir şekilde internete bağlanır.

Mekanik klavye

Tam Boyutta Gör Uygun fiyatlı kablolu mekanik klavye arıyorsanız Redragon K617, uygun fiyatlı kablosuz ve kaliteli Switch’e sahip bir mekanik klavye arıyorsanız Aula F75 modelindeki indirimi kaçırmayın.

Redragon K617 RGB Aydınlatma, Red Switch Fizz %60 Q Türkçe: 1.340 TL

Aula F75 Mekanik RGB TKL Nimbus V3 Switch Mekanik Klavye: 2.360 TL

Razer Mouse

Prime Alışveriş Festivali kapsamında Razer farelerde önemli indirimler mevcut. Bütçenize uygun Razer mouse modellerinden birini tercih edebilirsiniz:

Razer DeathAdder Essential (2021) Kablolu, Beyaz: 799 TL

Razer Cobra Kablolu Mouse: 1.045 TL

Razer Basilisk V3 - Kablolu Mouse: 1.694 TL

Razer Basilisk V3 X HyperSpeed Kablosuz Mouse: 2.361 TL

Razer DeathAdder V3 Pro Kablosuz Mouse: 4.252 TL

Tam Boyutta Gör

Ugreen USB HUB: 1.216 TL

Bilgisayarınızın USB yuvaları yeterli gelmiyorsa Ugreen’in HDMI özellikli bu USB-C Hub’u ile girişleri çoklayabilirsiniz.

AKASO Brave 4 Aksiyon Kamerası: 5.099 TL

Bu fiyatlara satın alabileceğiniz en iyi aksiyon kamerası. Yanında 2 batarya, 2 bataryayı aynı anda şarj eden istasyon, su geçirmez kılıf, kemer ve çok sayıda aksesuar ile birlikte geliyor.

Tam Boyutta Gör

Coverzone Kablosuz Araç İçi Cep Telefonu Tutucu: 281 TL

Vakumlu yapıya sahip bu tutucuyu düz herhangi bir zemine sabitleyebiliyorsunuz. Çalışma masanızda, aynada, duvarda, mutfak dolabında ve arabada vs. hemen her yerde telefon tutucu olarak kullanabilir ve dilediğiniz zaman çıkarıp başka yere takabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Sony Aynasız Kamera

Prime Alışveriş Festivali’nde Sony’nin aynasız kameralarında avantajlı fiyatlar göze çarpıyor:

Sony Alpha ZV-E10L APS-C 16-50 mm f/3.5-5.6 Power Zoom: 32.489 TL

Sony ZV-1 Premium kompakt kamera (1 inç sensör, 24 – 70 mm F1.8-2.8: 32.944 TL

Sony Alpha 6400 Body I Sony Alpha 6400 | APS-C: 38.000 TL

Sony I Sony Alpha 7C Body| Full-Frame Aynasız Fotoğraf Makinesi: 41.999 TL

Sony I Sony Alpha 7C + 28-60mm f4-5.6 Lens Kit: 59.490 TL

Tam Boyutta Gör

Hawk Gaming Chair Fab V4 Siyah Kumaş Oyuncu Koltuğu: 6.899 TL

Konforunu düşünenler için Hawk’ın bu modeli indirimde.

Tam Boyutta Gör

Wanbo TT Projeksiyon Cihazı: 7.739 TL

Netflix lisanslı bir projeksiyon cihazı arıyorsanız Wanbo TT güzel bir seçim olacaktır. Kompakt yapısı, otomatik odaklama özelliği, 1080p çözünürlüğü ve Dolby Audio desteğiyle öne çıkıyor.

Tam Boyutta Gör

HY300PRO Projeksiyon Cihazı: 1.560 TL

Evde uygun fiyata sinema deneyimi yaşamak istiyor ancak bütçeniz sınırlıysa 1.590 TL’lik fiyatıyla bu projeksiyonu mutlaka inceleyin.

Tam Boyutta Gör

