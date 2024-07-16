DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon’un 22 Temmuz’a kadar sürecek Prime Day kampanyası başladı. Kampanya boyunca çeşitli ürünlerde kısa süreli büyük indirimler yapılıyor. Xbox Series S ve Xbox Controller 9. Nesil’de kısa süreli indirim başladı.

Amazon'daki Flaş Fırsatlar stoklarla sınırlı olduğu için ürünler kısa sürede tükenebilir. Tüm kuponların alınması durumunda ara ara kontrol ederek siparişini iptal edenlerin yerine satın alma fırsatı yakalayabilirsiniz. İndirimlerden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 39 TL'ye Prime üyeliği başlatabilirsiniz.

Xbox Series S 512 GB: 12.999 TL

Microsoft Xbox Series S 512 GB oyun konsolu, 3 Aylık Game Pass hediyesi ile birlikte 12.999 TL’ye satılıyor. Microsoft Türkiye garantili konsolun fiyatı, ithalatçı garantili versiyonların bile altına inmiş durumda.

Satın almak için: Xbox Series S 512 GB + 3 Ay Game Pass

Prime Day indirimlerinde bilgisayarlarda öne çıkan fırsatlar 3 sa. önce eklendi

Microsoft Xbox Wireless Controller Beyaz, 9. Nesil: 2.264 TL

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Microsoft’un Xbox Series S| X, Xbox One konsolları, Windows, Android ve iOS ile uyumlu çalışan en yeni nesil kontrolcüsü olan Xbox Wireless Controller 9. Nesil’in beyaz renkli versiyonu 2.264 TL’ye düştü. Microsoft Türkiye garantili olarak son ayların en düşük fiyatına indi.

Satın almak için: Xbox Wireless Controller 9. Nesil Beyaz

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Amazon’da Xbox Series S oyun konsolu ve Xbox oyun kolu indirimde!