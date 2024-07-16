Amazon’da Xbox Series S oyun konsolu ve Xbox oyun kolu indirimde!

- Xbox Series S 512 GB: 12.999 TL
- Microsoft Xbox Wireless Controller Beyaz, 9. Nesil: 2.264 TL
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Xbox Series S 512 GB: 12.999 TL
Microsoft Xbox Series S 512 GB oyun konsolu, 3 Aylık Game Pass hediyesi ile birlikte 12.999 TL’ye satılıyor. Microsoft Türkiye garantili konsolun fiyatı, ithalatçı garantili versiyonların bile altına inmiş durumda.
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Microsoft Xbox Wireless Controller Beyaz, 9. Nesil: 2.264 TL
Microsoft’un Xbox Series S| X, Xbox One konsolları, Windows, Android ve iOS ile uyumlu çalışan en yeni nesil kontrolcüsü olan Xbox Wireless Controller 9. Nesil’in beyaz renkli versiyonu 2.264 TL’ye düştü. Microsoft Türkiye garantili olarak son ayların en düşük fiyatına indi.
Satın almak için: Xbox Wireless Controller 9. Nesil BeyazBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.