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    Anlık Bildirim

    Amazon’da Xbox Series S oyun konsolu ve Xbox oyun kolu indirimde!

    Prime Day kampanyası kapsamında Xbox Series S oyun konsolu ve Xbox Wireless Controller 9. Nesil’de kısa süreliğine stoklarla sınırlı indirim başladı. Microsoft Türkiye garantili olarak satılıyor. 
    Amazon’da Xbox Series S oyun konsolu ve Xbox oyun kolu indirimde! Tam Boyutta Gör
    Amazon’un 22 Temmuz’a kadar sürecek Prime Day kampanyası başladı. Kampanya boyunca çeşitli ürünlerde kısa süreli büyük indirimler yapılıyor. Xbox Series S ve Xbox Controller 9. Nesil’de kısa süreli indirim başladı.

    Amazon'daki Flaş Fırsatlar stoklarla sınırlı olduğu için ürünler kısa sürede tükenebilir. Tüm kuponların alınması durumunda ara ara kontrol ederek siparişini iptal edenlerin yerine satın alma fırsatı yakalayabilirsiniz. İndirimlerden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 39 TL'ye Prime üyeliği başlatabilirsiniz.

    Xbox Series S 512 GB: 12.999 TL

    Microsoft Xbox Series S 512 GB oyun konsolu, 3 Aylık Game Pass hediyesi ile birlikte 12.999 TL’ye satılıyor. Microsoft Türkiye garantili konsolun fiyatı, ithalatçı garantili versiyonların bile altına inmiş durumda.

    Satın almak için: Xbox Series S 512 GB + 3 Ay Game Pass

    Microsoft Xbox Wireless Controller Beyaz, 9. Nesil: 2.264 TL

    Amazon’da Xbox Series S oyun konsolu ve Xbox oyun kolu indirimde! Tam Boyutta Gör

    Microsoft’un Xbox Series S| X, Xbox One konsolları, Windows, Android ve iOS ile uyumlu çalışan en yeni nesil kontrolcüsü olan Xbox Wireless Controller 9. Nesil’in beyaz renkli versiyonu 2.264 TL’ye düştü. Microsoft Türkiye garantili olarak son ayların en düşük fiyatına indi.

    Satın almak için: Xbox Wireless Controller 9. Nesil Beyaz

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 5 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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