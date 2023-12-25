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    Amazon'da Yılın Son Fırsatları bu gece sona eriyor!

    Amazon.com.tr'nin YIlın Son Fırsatları kampanyası bugün saat 23.59'da sona erecek. Yılın Son Fırsatları kampanyasından yararlanmak için bugün son şans!                 
    Amazon'da Yılın Son Fırsatları bu gece sona eriyor! Tam Boyutta Gör
    Amazon’un 11 Aralık’ta başlayan Yılın Son Fırsatları kampanyası 25 Aralık (bugün) saat 23.59’da sona erecek. Son indirimlerden yararlanmak için acele etmenizde fayda var. Yılın Son Fırsatları kampanyasından sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor.

    Kampanya kapsamında telefon, bilgisayar, elektronik, bilgisayar, giyim, bebek, kitap, market, mobilya, ev, mutfak, sağlık, kişisel bakım, ofis ve kırtasiye kategorileri başta olmak üzere çok sayıda üründe indirimler uygulanıyor. Son günlerin en düşük fiyatı yakalanabiliyor. Ayrıca "Çok Al Az Öde" ürünlerinde 500 TL ve üzeri siparişlerde tüm indirimlere ek olarak %10 indirim yapılıyor.

    Amazon'da Öne Çıkan İndirimler

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 4 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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