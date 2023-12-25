Tam Boyutta Gör Amazon’un 11 Aralık’ta başlayan Yılın Son Fırsatları kampanyası 25 Aralık (bugün) saat 23.59’da sona erecek. Son indirimlerden yararlanmak için acele etmenizde fayda var. Yılın Son Fırsatları kampanyasından sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor.

Kampanya kapsamında telefon, bilgisayar, elektronik, bilgisayar, giyim, bebek, kitap, market, mobilya, ev, mutfak, sağlık, kişisel bakım, ofis ve kırtasiye kategorileri başta olmak üzere çok sayıda üründe indirimler uygulanıyor. Son günlerin en düşük fiyatı yakalanabiliyor. Ayrıca "Çok Al Az Öde" ürünlerinde 500 TL ve üzeri siparişlerde tüm indirimlere ek olarak %10 indirim yapılıyor.

Elektrikli ev aletlerinde ekonomi zamanı 17 sa. önce eklendi

Amazon'da Öne Çıkan İndirimler

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Amazon'da Yılın Son Fırsatları bu gece sona eriyor!