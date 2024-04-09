Ticaret Bakanlığı'nın çağrı merkezi Alo 175'e şikayet yağdı

- Üç ayda yaklaşık 100 bin şikayet!
- Tüketiciler en çok ayıplı mal ve hizmetlerden şikayetçi
- Ticaret Bakanlığı ne kadar ceza kesti?
- Yorumlar
Ticaret Bakanlığı tarafından hizmete sunulan "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"na yapılan başvurular hakkında açıklama yapıldı. Alo 175’e yapılan başvuru sayısı ve başvuruların kategorik dağılımı paylaşıldı.
Üç ayda yaklaşık 100 bin şikayet!
Tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetler hakkındaki danışma ve şikayet başvuruları için kullandığı Alo 175’e 2023’te 385 bin 682 başvuru yapıldı. 2024’ün ilk çeyreğinde ise 102 bin 319 başvuru gerçekleşti. Başvuru sayısı, her geçen yıl artmaya devam ediyor. 2022’de 333 bin başvuru gerçekleşmişti. Bu seneki başvuru sayısının önceki yılları geçeceği öngörülüyor.
Tüketiciler en çok ayıplı mal ve hizmetlerden şikayetçi
Bakanlık verilerine göre 2024’ün ilk çeyreğinde Alo 175’e yapılan 102 bin 319 başvurunun yaklaşık yarısını (yüzde 45,6) “ayıplı mal ve hizmetler” konusundaki şikayetler oluşturdu. Tüketicilerin en çok şikayet ettiği ikinci konu ise yüzde 18,9’luk pay ile internetten alışverişin dahil olduğu “mesafeli sözleşmeler” olarak kayıtlara geçti.
Ticaret Bakanlığı ne kadar ceza kesti?
Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin şikayetleri doğrultusunda denetimler yapmaya devam ediyor. Yapılan denetimler sonucunda 2023’te yaklaşık 713 milyon TL, 2024’ün ilk çeyreğinde ise yaklaşık 171 TL idari para cezası uygulandı. Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara 2023’te 114 milyon TL, 2024’ün ilk çeyreğinde ise 65 milyon TL ceza kesildi. Tüketici mevzuatı kapsamında 2023 yılında yaklaşık 842 milyon lira, 2024 yılının ilk üç ayında ise 244 milyon lira idari para cezası uygulandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...