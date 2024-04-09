Tam Boyutta Gör

Ticaret Bakanlığı tarafından hizmete sunulan "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"na yapılan başvurular hakkında açıklama yapıldı. Alo 175’e yapılan başvuru sayısı ve başvuruların kategorik dağılımı paylaşıldı.

Üç ayda yaklaşık 100 bin şikayet!

Tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetler hakkındaki danışma ve şikayet başvuruları için kullandığı Alo 175’e 2023’te 385 bin 682 başvuru yapıldı. 2024’ün ilk çeyreğinde ise 102 bin 319 başvuru gerçekleşti. Başvuru sayısı, her geçen yıl artmaya devam ediyor. 2022’de 333 bin başvuru gerçekleşmişti. Bu seneki başvuru sayısının önceki yılları geçeceği öngörülüyor.

BTK Akademi, 11 ilde ücretsiz yazılım eğitimi verecek 20 sa. önce eklendi

Tüketiciler en çok ayıplı mal ve hizmetlerden şikayetçi

Bakanlık verilerine göre 2024’ün ilk çeyreğinde Alo 175’e yapılan 102 bin 319 başvurunun yaklaşık yarısını (yüzde 45,6) “ayıplı mal ve hizmetler” konusundaki şikayetler oluşturdu. Tüketicilerin en çok şikayet ettiği ikinci konu ise yüzde 18,9’luk pay ile internetten alışverişin dahil olduğu “mesafeli sözleşmeler” olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanlığı ne kadar ceza kesti?

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin şikayetleri doğrultusunda denetimler yapmaya devam ediyor. Yapılan denetimler sonucunda 2023’te yaklaşık 713 milyon TL, 2024’ün ilk çeyreğinde ise yaklaşık 171 TL idari para cezası uygulandı. Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara 2023’te 114 milyon TL, 2024’ün ilk çeyreğinde ise 65 milyon TL ceza kesildi. Tüketici mevzuatı kapsamında 2023 yılında yaklaşık 842 milyon lira, 2024 yılının ilk üç ayında ise 244 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Ticaret Bakanlığı'nın çağrı merkezi Alo 175'e şikayet yağdı