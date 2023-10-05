Amazon’dan Starlink’e rakip geldi: Uydular fırlatılıyor!

Amazon'dan Starlink'e rakip
Amazon Kuiper, halihazırda geleneksel sağlayıcıların ulaşamadığı uzak yerlere bile internet bağlantısı sağlayabilecek bir takımyıldız oluşturmak için önümüzdeki altı yıl içinde 3.200 uydu fırlatmayı planlıyor. KuiperSat-1 ve KuiperSat-2, Amazon'un uydularının ilk versiyonları olurken firma, bu uydulardan çok şey öğrenmeyi hedefliyor. Bu uydular, laboratuvar verileri ile gerçek dünya verileri arasında korelasyon yapılmasını sağlayacak ve bir dizi test için pandoranın kutusunu açacak.
Protoflight görevi, uyduların Kuiper'in yer tabanlı ağına ve müşteri terminallerine bağlantısını test edeceği için Kuiper Projesi'nin yer ekibi de ağın nasıl çalıştığını gözlemleme şansına sahip olacak. Buna ek olarak, sonraki uyduların fırlatma işlemleri için de değerli bilgiler toplanacak. Kuiper'in teknolojiden sorumlu başkan yardımcısı Rajeev Badyal yaptığı açıklamada, “Burada laboratuvarımızda kapsamlı testler yaptık ve uydu tasarımımıza yüksek derecede güveniyoruz, ancak yörünge testinin yerini hiçbir şey tutamaz. Bu, Amazon'un uzaya ilk uydu gönderişi ve görevin nasıl sonuçlanacağına bakmaksızın inanılmaz miktarda şey öğreneceğiz.” dedi.
Amazon Kuiper için krtik adım
Amazon, ilk uyduların 2024'ün ilk yarısında konuşlandırılacağını ve ticari tüketicilerle beta testlerine başlanacağını belirtiyor. Muhtemelen, bu fırlatmadan öğrendiklerine bağlı olarak planlarında değişiklikler yapabilir. Kuiper uydularının fırlatılışı 6 Ekim tarihinde Türkiye saati ile 21:00’da gerçekleştirelecek. Canlı yayını aşağıdan izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.