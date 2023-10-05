Amazon’dan Starlink’e rakip geldi: Uydular fırlatılıyor!

Tam Boyutta Gör Amazon'un Kuiper uyduları yakında yörüngeye doğru yolculuklarına başlayacak. Şirket, 6 Ekim'de fırlatılması planlanan Protoflight göreviyle birlikte ilk iki uydusu olan KuiperSat-1 ve KuiperSat-2'yi yörüngeye konuşlandırmaya hazırlanıyor. Kuiper projesi, Amazon'un SpaceX'in Starlink hizmetine doğrudan rakip olacak.

Amazon'dan Starlink'e rakip

Amazon Kuiper, halihazırda geleneksel sağlayıcıların ulaşamadığı uzak yerlere bile internet bağlantısı sağlayabilecek bir takımyıldız oluşturmak için önümüzdeki altı yıl içinde 3.200 uydu fırlatmayı planlıyor. KuiperSat-1 ve KuiperSat-2, Amazon'un uydularının ilk versiyonları olurken firma, bu uydulardan çok şey öğrenmeyi hedefliyor. Bu uydular, laboratuvar verileri ile gerçek dünya verileri arasında korelasyon yapılmasını sağlayacak ve bir dizi test için pandoranın kutusunu açacak.

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Protoflight görevi, uyduların Kuiper'in yer tabanlı ağına ve müşteri terminallerine bağlantısını test edeceği için Kuiper Projesi'nin yer ekibi de ağın nasıl çalıştığını gözlemleme şansına sahip olacak. Buna ek olarak, sonraki uyduların fırlatma işlemleri için de değerli bilgiler toplanacak. Kuiper'in teknolojiden sorumlu başkan yardımcısı Rajeev Badyal yaptığı açıklamada, “Burada laboratuvarımızda kapsamlı testler yaptık ve uydu tasarımımıza yüksek derecede güveniyoruz, ancak yörünge testinin yerini hiçbir şey tutamaz. Bu, Amazon'un uzaya ilk uydu gönderişi ve görevin nasıl sonuçlanacağına bakmaksızın inanılmaz miktarda şey öğreneceğiz.” dedi.

Amazon Kuiper için krtik adım

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte ilk iki Kuiper uydusu, United Launch Alliance’ın Atlas V roketiyle yörüngeye taşınacak. ULA uyduları 500 km yüksekliğe yerleştirecek ve ardından Kuiper ekibi gemideki sistemleri test etmeye başlayacak. Tüm elektronik aksamın çalıştığı doğrulandığında ilk teması kuracak ve uyduların güneş panelleri açılacak. Bundan sonra ekip, ağı test etmek için veri transferleri gerçekleştirecek. Amazon, her iki uydunun da görevin sonunda yörüngeden çıkarılacağını söylüyor.

Amazon, ilk uyduların 2024'ün ilk yarısında konuşlandırılacağını ve ticari tüketicilerle beta testlerine başlanacağını belirtiyor. Muhtemelen, bu fırlatmadan öğrendiklerine bağlı olarak planlarında değişiklikler yapabilir. Kuiper uydularının fırlatılışı 6 Ekim tarihinde Türkiye saati ile 21:00’da gerçekleştirelecek. Canlı yayını aşağıdan izleyebilirsiniz.

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