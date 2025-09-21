Avustralya 15 km menzil sunan yeni lazer silahı Apollo’yu tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Günümüzde silahlandırılmış dronların ucuz, küçük ve tespit edilmesi zor olmaları, sayıca gönderilerek savunma hatlarını yorma potansiyelleri lazer teknolojilerine olan ilgiyi artırıyor. Lazerlerin ışık hızıyla hedefe ulaşması, çok sayıda hedefe art arda angaje olabilmesi ve atış başına düşük işletme maliyetleri bu tür sistemleri cazip kılıyor. Bu bağlamda Avustralyalı savunma firması Electro Optic Systems (EOS), sahada kullanılmak üzere geliştirdiği yeni yüksek enerjili lazer sistemi Apollo’yu tanıttı.

15 km’de optik etkisizleştirme yapıyor

Şirketin verdiği bilgiye göre Apollo, kendi dahili enerji kaynağıyla 200 orta boy dronun olduğu bir saldırıyı bertaraf edebilecek kapasiteye sahip. Sistem pratikte 100 kW sınıfı performans sunuyor olsa da kısa süreli olarak 150 kW seviyelerine çıkabildiği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Apollo, standart 6 metrelik konteyner içine sığabiliyor. Bu konteynerin üzerinde ise iki adet yayıcı yer alıyor ve ayrıca istendiğinde platform taşıyıcı araçlara monte edilerek mobilize hale getirilebiliyor. Firma, lazerin doğrudan imha için yaklaşık 3 km menzile kadar etkili olabildiğini, optik sensörleri devre dışı bırakma amaçlı kullanımda ise menzilin 15 km’ye kadar çıkabildiğini belirtiyor.

Dakikada 20 dronu etkisiz hale getiriyor

Sistemin 360 derece koruma sunduğu, hedef takibinde 60 derecelik bir açıyı sadece 700 milisaniyede katedebildiği ve bu sayede dakikada yaklaşık 20 küçük dron ile başa çıkabilecek hızda angaje olabildiği EOS tarafından ifade ediliyor. Tasarım, yaklaşık 9 kg ile 599 kg aralığındaki Group 1–3 dronları kapsayacak şekilde planlanmış ve ister tek başına ister bir katmanlı hava savunma sisteminin parçası olarak çalıştırılabiliyor.

Apollo’nun en dikkat çekici yönü ise sistemin ana elektriğin kesildiği durumlarda dahi çalışmasını sağlayan dahili enerji deposuna sahip olması. EOS, yalnızca bu dahili güçle sistemin 200 dronu etkisiz hale getirebileceğini söylüyor. Ana güç kaynağına bağlandığında ise elektronik bileşenler dayandığı sürece teorik olarak sınırsız atış mümkün olabiliyor. EOS, Apollo için şimdiden isimsiz bir NATO ülkesine satış gerçekleştirdiklerini belirtti ve yüksek enerjili lazerlerin dron sürülerine karşı ekonomik ve etkin bir savunma seçeneği sunduğunu, bu alana yönelik talebin hızla arttığını vurguladı.

