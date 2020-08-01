YouTube, topluluk alt yazılarını kaldırıyor

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YouTube'da izlediğiniz bir videoya alt yazı ekleyebileceğiniz bir özellik olan Topluluk Katkıları platformdan kaldırılıyor. Google, videolarda neredeyse hiç kullanılmadığı ve bu alt yazıların mevcut olduğu durumlarda genellikle düşük kaliteli, spam içerikli veya başka bir şekilde sorunlu olduğu için YouTube'un Topluluk Katkıları özelliğinin bir süre sonra kullanılmayacağını duyurdu.

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28 Eylül'de kaldırılacak

Google blog gönderisindeki açıklamada: "Hem içerik oluşturucular hem de izleyiciler, spam, kötüye kullanım ve düşük kaliteli gönderimler de dahil olmak üzere topluluk katkıları özelliğiyle ilgili sorunlar bildirdiler." ifadelerine yer verilirken Topluluk Katkıları alt yazılarının, videoların %0,2'sinde tercih edildiği belirtildi.

Google blog gönderisinde ayrıca, kullanıcıların Topluluk Katkıları alt yazıları yerine, büyük bir çoğunlukla içerik oluşturucuların hazırladığı ya da YouTube'un alternatif alt yazı araçlarını kullandığını da ekliyor.

Ayrıca Bkz. "Facebook, lisanslı müzik videolarıyla YouTube'a meydan okuyor"

28 Eylül 2020 tarihinden sonra Topluluk Katkıları özelliği tüm kanallarda durdurulacak. O tarihe kadar eklenen topluluk alt yazıları videolarda yer almaya devam edecek.

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