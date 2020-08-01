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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    YouTube, topluluk alt yazılarını kaldırıyor

    Google yaptığı açıklama ile video akış devi YouTube'un Topluluk Katkıları olarak bilinen ve izleyicilerin videolara alt yazı eklemelerine olanak sağlayan bir özelliği kaldıracağını bildirdi.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    YouTube, topluluk alt yazılarını kaldırıyor
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    YouTube'da izlediğiniz bir videoya alt yazı ekleyebileceğiniz bir özellik olan Topluluk Katkıları platformdan kaldırılıyor. Google, videolarda neredeyse hiç kullanılmadığı ve bu alt yazıların mevcut olduğu durumlarda genellikle düşük kaliteli, spam içerikli veya başka bir şekilde sorunlu olduğu için YouTube'un Topluluk Katkıları özelliğinin bir süre sonra kullanılmayacağını duyurdu.

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    28 Eylül'de kaldırılacak

    Google blog gönderisindeki açıklamada: "Hem içerik oluşturucular hem de izleyiciler, spam, kötüye kullanım ve düşük kaliteli gönderimler de dahil olmak üzere topluluk katkıları özelliğiyle ilgili sorunlar bildirdiler." ifadelerine yer verilirken Topluluk Katkıları alt yazılarının, videoların %0,2'sinde tercih edildiği belirtildi. 

    YouTube, topluluk alt yazılarını kaldırıyor

    Google blog gönderisinde ayrıca, kullanıcıların Topluluk Katkıları alt yazıları yerine, büyük bir çoğunlukla içerik oluşturucuların hazırladığı ya da YouTube'un alternatif alt yazı araçlarını kullandığını da ekliyor. 

    Ayrıca Bkz. "Facebook, lisanslı müzik videolarıyla YouTube'a meydan okuyor"

    28 Eylül 2020 tarihinden sonra Topluluk Katkıları özelliği tüm kanallarda durdurulacak. O tarihe kadar eklenen topluluk alt yazıları videolarda yer almaya devam edecek.



    Kaynakça https://www.theverge.com/2020/7/31/21349401/youtube-community-captions-deaf-creators-accessibility-google https://www.androidpolice.com/2020/07/31/youtube-is-doing-away-with-community-driven-captions-and-translations/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    denile 2 hf. (düzenlendi)
    İsteyen YouTube kanalkarı kendisi bu özelliği kapatabilirdi aslında, bu şekilde altyazılardan mahrum kalacağız.
    Düzenleme: İmla
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    SEO19 (EEEE 55555) 2 hf.
    cep telefonundan izlerken
    otomatik çeviri yap seçeneği yok !
    yabancı dilde çok fazla kaliteli içerik var
    bir çok yerli youtuber bile bu kaynaktan beslenmekte.
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    MertTUTER 2 hf.
    Bu iyi oldu. Bir ara kanalımda bir ara saçma sapan altyazılar görmeye başladım çoğu da uygunsuz idi ve direkt müdahale ettim topluluğu kapatıp altyazıları düzenledim. Maalesef kötüye kullanan çok.
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    Discipulus 2 hf. yeni yorumcu
    Bazı içerik üreticileri izleyenlerden işitme engelliler için alt yazı alabiliyordu. Kaldırılması engelliler için kötü olmuş. Tabii yabancı videolarda Türkçe alt yazı da bulunabiliyordu. İşe yarıyordu. Umarım alternatif özellik eklenir.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 hf.
    O zaman gelsin tekrardan video indirip, altyazı koyup, tekrardan yayınlamak
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    interwap (Volkan ) 2 hf. Furkooo85
    Vidyo sahibi ekleyebiliyor. Varsa altyazı çalışmanız, vidyo sahibine yollamanız yeterli.
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