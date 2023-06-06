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    Vivo’dan Babalar Günü’ne özel kampanya

    Vivo, Babalar Günü'ne özel bir kampanya başlattı. Vivo akıllı telefon satın alanlara Türk kahvesi makinesi hediye edilecek.                                       
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    Vivo’dan Babalar Günü’ne özel kampanya Tam Boyutta Gör
    Vivo’nun online satış platformu myvivoshop.com’da Babalar Günü kampanyası başladı. Seçili telefonları alan müşterilere Türk kahvesi makinesi hediye ediliyor.

    Türkiye’de üretilen Vivo Y35 veya Vivo Y22s modellerinden birini satın alan kullanıcılara 1.500 TL değerinde Arzum Okka Minio Türk kahvesi makinesi hediye ediliyor. Buna ek olarak 1.800 TL değerinde 1 yıl ek garanti paketi de hediye ediliyor.

    Türk kahvesi makinesi ve 1 yıl ek garanti paketi hediyesiyle birlikte Vivo Y22s 6+128 GB modelini 6.999 TL’ye, Vivo Y35 modelini ise 8.799 TL’ye satın alabilirsiniz. Kampanya 18 Haziran’a kadar devam edecek.

    Vivo daha önce Anneler Günü için de benzer bir kampanya yapmıştı. Akıllı telefon satın alan müşterilere Tefal My Tea Çay Makinesi hediye edilmişti. Bu defa Türk kahvesi makinesi hediye ediliyor.

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