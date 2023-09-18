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    Amazon indirimlerinde bugün son gün! İşte öne çıkan indirimler

    Amazon'un Okula ve Şehre Dönüş indirimleri bugün sona eriyor. Fiyatıyla dikkat çeken indirimli ürünleri sizin için listeledik.                                   
    Amazon indirimlerinde bugün son gün! İşte öne çıkan indirimler Tam Boyutta Gör
    Amazon’da 4 Eylül’de başlayan Okula ve Şehre Dönüş indirimleri bu gece saat 23.59’da sona eriyor. Elektronikten giyime, cep telefonlarından oyuncaklara, ev aletlerinden yapı market ürünlerine kadar çok sayıda kategoride çok sayıda üründe indirimler mevcut.

    İndirimlerden yararlanmak için acele etmenizde fayda var. Tüm indirimler bugün saat 23.59’da sona erecek. Öne çıkan indirimlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

    Amazon’da Öne Çıkan İndirimler

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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