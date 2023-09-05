Amazon'da Airfryer fritözlerde indirimler başladı!

Son dönemin popüler cihazlarından Airfryer fritözlerde ciddi indirimler göze çarpıyor. Bu içeriğimizde Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında indirime giren Airfryer modellerini listeledik.
İndirimli Airfryer modelleri
- Sinbo SCO-5055 Airfryer Fritöz 1500W 4.5 L: 1.415 TL
- Karaca Foodrition Airfryer Single Pan Black 1300W 3,5 L: 1.699 TL
- Arzum AR2062-B Airtasty AirFryer 4 L: 1.844 TL
- Homend Airfryday 2504H 8 Farklı Programlı 4,3 L: 2.124 TL
- Karaca Air Pro Cook Manuel XL 4 L Beyaz: 2.299 TL
- Karaca Air Pro Cook Manuel XL 4 L Siyah: 2.299 TL
- Karaca Air Pro Cook Manuel XL 4 L Kırmızı: 2.299 TL
- Russell Hobbs 26510-56 SatisFry 5 L: 2.486 TL
- Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic Airfryer 4,2 L: 2.639 TL
- Philips HD9255/60 Airfryer 5000 Serisi 4.1 L: 2.799 TL
- Karaca Air Pro Cook Köz XL Airfryer Black Gold 4 L: 2.809 TL
- Schafer Fit Fry XL Siyah 5 L: 2.938 TL
- Philips Airfryer HD9252/90 Essential 4,1 L: 2.969 TL
- Cosori Premium Airfryer 1700W Max XXL 5,5 L: 2.999 TL
- Homend Airfryday 2508H 4 L: 3.013 TL
- Arzum AR2074-G Airtasty XL Airfryer 6 L: 3.248 TL
- Tefal EY505D Easy Fry & Grill Precision+ Airfryer, 4,2 L: 4.539 TL
- Philips Airfryer HD9880/90 7000 Serisi Combi XXL Airfryer 8.3 L: 8.539 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Emin misiniz? Kasım 2020'de 2900TL'ye (350 dolar) Xiaomi portatif süpürge aldık. 3 ay bile olmadan bataryası çok hızlı bitmeye başladı. Batarya en önemli parça ve kalitesiz. Yedek parça olarak yeni batarya almak istedim Türkiye'de bulamadık AB'de 99 avroya bulduk Türkiyeye göndermiyorlardı. Tam güçte bir odayı temizleyecek şarj tutmuyor, düşük güçte sigara külü, çerez kabuğu gibi basit temizlikler için kullanıyoruz,
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.