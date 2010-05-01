Amazon Kindle, Facebook ve Twitter güncellemesi alıyor

Ulaştığı yüksek satış rakamlarıyla elektronik kitap okuyucularını yeniden gündemde taşıyan Kindle, pazara giren yeni modellerle artan rekabete, 2.5 sürüm numaralı yeni yazılım güncellemesiyle yanıt verecek. Amazon.com'dan yapılan açıklamaya göre, Kindle ve Kindle DX modellerinin her ikisi için de çıkacak olan yeni yazılım güncellemesiyle birlikte Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlara destek gelecek ve kullanıcılar, kitap pasajlarını kendi profillerinde paylaşabilecek. Öte yandan şifre koruması, PDF'ler için pan and zoom özelliği ile yeni yazı tipleri, geliştirilmiş netlik ile kullanıcıların kitap ve dökümanlarını daha kolay organize etmeleri için koleksiyon desteği gibi yenilikler de yeni yazılım güncellemesiyle birlikte sunulacak.

Kindle v2.5 güncellemesi sınırlı sayıda kullanıcı için yayınlanırken, ay sonuna doğru genel kullanıma açılması bekleniyor.