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    apple tv ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon Music uygulaması Apple TV platformunda kullanıma sunuldu

    Amazon Music aboneleri artık uygulamayı Apple TV ve Apple TV 4K platformlarında kullanabilecekler. Uygulamayı çalıştırabilmek için cihazın TVOS 12.0 ve üstü işletim sistemini çalıştırması gerekiyor.
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    apple tv
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Amazon Music uygulaması Apple TV platformunda kullanıma sunuldu
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    Amazon'un resmi blog sayfasında Apple TV kullanıcılarını sevindirecek bir duyuru yapıldı. Kullanıcılar artık Amazon Music uygulamasını Apple TV ve Apple TV 4K platformlarında kullanabilecekler.

    Ayrıca Bkz. "Trump emretti, Adobe, Venezuela'daki tüm kullanıcıların hesaplarını kapattı"

    Şimdilik 13 ülkede kullanıma sunuldu

    Amazon Music, sınırsız aboneliğinin bir parçası olarak ayda 9.99 ABD doları karşılığında 50 milyon şarkıdan oluşan bir arşive erişim sağlıyor. Şarkılar çevrimdışı dinlenebiliyor ve reklam da içermiyor. Amazon Prime aboneleri ise bu planın bir parçası olarak sadece 2 milyon şarkıdan oluşan bir arşive erişimi sağlayabiliyorlar.

    Amazon Music uygulaması Apple TV platformunda kullanıma sunuldu
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    Apple TV kullanıcıları bugünden itibaren Amazon Music uygulamasını Apple TV için App Store'dan indirebilir ve Apple TV 4K ve Apple TV HD'deki milyonlarca şarkı ve binlerce çalma listesi ve istasyona erişebilecekler. Hizmetin sunulduğu ülkeler ise şu şekilde belirtilmiş: ABD, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Brezilya, Kanada, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Meksika, Japonya ve Hindistan.



    https://appleinsider.com/articles/19/10/10/amazon-music-now-available-on-apple-tv-and-apple-tv-4k Yorum Yaz
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