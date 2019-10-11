Amazon Music uygulaması Apple TV platformunda kullanıma sunuldu

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Amazon'un resmi blog sayfasında Apple TV kullanıcılarını sevindirecek bir duyuru yapıldı. Kullanıcılar artık Amazon Music uygulamasını Apple TV ve Apple TV 4K platformlarında kullanabilecekler.

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Şimdilik 13 ülkede kullanıma sunuldu

Amazon Music, sınırsız aboneliğinin bir parçası olarak ayda 9.99 ABD doları karşılığında 50 milyon şarkıdan oluşan bir arşive erişim sağlıyor. Şarkılar çevrimdışı dinlenebiliyor ve reklam da içermiyor. Amazon Prime aboneleri ise bu planın bir parçası olarak sadece 2 milyon şarkıdan oluşan bir arşive erişimi sağlayabiliyorlar.

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Apple TV kullanıcıları bugünden itibaren Amazon Music uygulamasını Apple TV için App Store'dan indirebilir ve Apple TV 4K ve Apple TV HD'deki milyonlarca şarkı ve binlerce çalma listesi ve istasyona erişebilecekler. Hizmetin sunulduğu ülkeler ise şu şekilde belirtilmiş: ABD, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Brezilya, Kanada, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Meksika, Japonya ve Hindistan.

https://appleinsider.com/articles/19/10/10/amazon-music-now-available-on-apple-tv-and-apple-tv-4k