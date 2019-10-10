Trump emretti, Adobe, Venezuela'daki tüm kullanıcıların hesaplarını kapattı

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Dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinden Adobe daha önce benzerine tanık olmadığımız bir uygulamaya imza attı. Şirket, ABD Başkanı Donald Trump'ın veridği yürütme emrine uymak için Venezuela'daki kullanıcılarının hesaplarını kapattı. İşin ilginç kısmı ise ücretli üyeliklerin de kapatılması.

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Adobe geri ödeme yapmayacak

Adobe'un açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı: "ABD Hükümeti, uygulamalı etkisi, ABD'deki şirketler, kuruluşlar ve Venezuela'daki bireyler arasındaki hemen hemen tüm işlem ve hizmetleri yasaklamak olan Executive Order 13884'ü yayınladı. Adobe, bu emire uymak için Venezuela'daki tüm hesapları devre dışı bırakıyor."

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Adobe, müşteri hesaplarını yeniden etkinleştirip etkinleştirmeyeceklerine dair hiçbir açıklama yapamayacaklarını belirtiyor. Ayrıca şirketin ücretli kullanıcılara geri ödeme yapmasının da yasak olduğu ise şu ifadelerle açıklanıyor: "Para iadesi yapamıyoruz. 13884 numaralı İcra emri, satış, servis, destek, iadeler, krediler, vb. gibi tüm faaliyetlerin durdurulmasını emrediyor." Adobe tüm bunlara ek olarak kullanıcılarına, Adobe hesaplarında depoladıkları içerikleri indirmek için 28 Ekim'e kadar izin vereceğini duyurdu.

https://arstechnica.com/tech-policy/2019/10/adobe-cancels-all-user-accounts-in-venezuela-to-comply-with-trump-order/