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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Trump emretti, Adobe, Venezuela'daki tüm kullanıcıların hesaplarını kapattı

    Yazılım devi Adobe, Trump tarafından verilen yürütme emri gereğince Venezuela'daki ücretli ve ücretsiz tüm kullanıcı hesaplarını devre dışı bıraktığını açıkladı.
    21 sa. (Son Güncelleme: 20 sa.)
    4,2b
    9
    28
    Diğer Yazılım
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Trump emretti, Adobe, Venezuela'daki tüm kullanıcıların hesaplarını kapattı
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    Dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinden Adobe daha önce benzerine tanık olmadığımız bir uygulamaya imza attı. Şirket, ABD Başkanı Donald Trump'ın veridği yürütme emrine uymak için Venezuela'daki kullanıcılarının hesaplarını kapattı. İşin ilginç kısmı ise ücretli üyeliklerin de kapatılması.

    Ayrıca Bkz. "UNICEF artık Bitcoin ve Ethereum bağışılarını kabul ediyor"

    Adobe geri ödeme yapmayacak

    Adobe'un açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı: "ABD Hükümeti, uygulamalı etkisi, ABD'deki şirketler, kuruluşlar ve Venezuela'daki bireyler arasındaki hemen hemen tüm işlem ve hizmetleri yasaklamak olan Executive Order 13884'ü yayınladı. Adobe, bu emire uymak için Venezuela'daki tüm hesapları devre dışı bırakıyor."

    Trump emretti, Adobe, Venezuela'daki tüm kullanıcıların hesaplarını kapattı
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    Adobe, müşteri hesaplarını yeniden etkinleştirip etkinleştirmeyeceklerine dair hiçbir açıklama yapamayacaklarını belirtiyor. Ayrıca şirketin ücretli kullanıcılara geri ödeme yapmasının da yasak olduğu ise şu ifadelerle açıklanıyor: "Para iadesi yapamıyoruz. 13884 numaralı İcra emri, satış, servis, destek, iadeler, krediler, vb. gibi tüm faaliyetlerin  durdurulmasını emrediyor." Adobe tüm bunlara ek olarak kullanıcılarına, Adobe hesaplarında depoladıkları içerikleri indirmek için 28 Ekim'e kadar izin vereceğini duyurdu.



    https://arstechnica.com/tech-policy/2019/10/adobe-cancels-all-user-accounts-in-venezuela-to-comply-with-trump-order/ Yorum Yaz
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    alemburda34 21 sa. en beğenilen
    ben böyle iş ne gördüm ne duydum al sana uygarlıklar ülkesi.
    1 Yanıt Yanıtla +60
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    Nike 20 sa.
    Adam para verdiği servisi kullanamıyor tam anlamı ile saçmalık bu kafa ile devam edilirse ileride amerikan şirketleri ürün satmada zorlanacaktır.
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    Oguz_Cole 20 sa.
    Böyle bir gücü aptallara verirsen olacağı bu, bir obama zamanına bak bir de şu zamana.
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    raxetul 4 sa.
    Darktable, inkscape, gimp, scribus...
    İlla bulutta tutmak istiyorum diyorsanız da Nextcloud.
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    DH Misafiri 4 sa.
    Bu da appleın yıllarca biz devlette iphone şifresini bile bulmasına yardım etmiyoruz yalanını açıklıyor.abd yap derse milletin parasını bile gasp edersiniz
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    Dürüstİnsan 6 sa.
    Bu tarz şirketlere rakip olacak alternatifler olursa bu tarz sıkıntılar azalır.
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    XX58 6 sa.
    Daha üç ay önce F35 krizini yaşayan bir ülkenin vatandaşlarının bu habere şaşırmasına şaşırdım :))
    Bu yaşınıza kadar teletabileri izleyerek mi büyüdünüz bilmiyorum ama evet arkadaşlar Dünya böyle bir yer. Yeri gelir sana parasını verdiğin uçakları satmaz yeri gelir Huawei krizinde olduğu gibi senin şirketine boykot uygular. Bunun Trumpla falan da alakası yok Trump'dan öncede böyleydi sadece öncekiler daha sinsiydi bunu gizliden yapıyorlardı, Trump şovmen açıktan yapıyor.
    Hukuk demokrasi gibi "helvadan putlara" inanmayı bırakın.
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    Samura ii 8 sa.
    Trumpın arka bahçesimiymiş adobe, şahsen ben hep adobeci oldum. Şuan lisanslı ürün kullanıyorum ama bi daha satın almayı düşünmüyorum. Bi ticari firmaya, ki bu firma dünya devi alanında, siyaseti karışıyor. Büyük hata adobe
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    drjacob 9 sa.
    Adobe'ye bak sen , gerçi tüm şirketler öyle , yakında Apple satılan tüm telefonların sinyalini kapatır
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    baris070707 11 sa.
    harbiden bak amerikan malı kullanmayacaksın. bu kadar basit.
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    1BilimAdamı 16 sa.
    Demek trump emretse steam hesaplarımız bile kapanacak. Yeminle dijitali kullanmak şart ama zerre güvenilmemek lazım.
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    QuexSeeL 16 sa.
    Trump aklı pek yerinde olmayan biri bugün var yarın yok ama adobe sen şirketsin sen piyasanın köklü, demirbaş şirketisin (şirketiydin diyelim artık) emir kuluyum bahanelerini de kimse yemez bu saatten sonra toprağın bol olsun. Baya taburelerini kendileri devirmişler, biraz çırpınır debelenirler sonra merhumu nasıl bilirdiniz?
    Ulan süpersüzme daha kim senden yıllık ücretle abonelik alır, kim daha sana para bağlar? Yaşayacağın finansal kayıpları Trump mı karşılayacak? Milletin parasının üstüne yatmak ney dijital eşkıya mı kesildiniz?
    2019 senesi için gider ayak akıl tutulması yarışması yapılıyor sanki ne kadar ABD şirketi varsa ben daha malım yarışına giriştiler, tekel oldukları piyasalarda zorla rakip çıkarttırıyorlar karşılarına.
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    Larry 16 sa.
    adalet insanlik avrupa birligi..hukuk.. kendine geldiginde hepsini yok sayip..baskasina geldiginde..demokrasi insan haklari adalet diyen zihniyetin.. bugune kadar oynadigi cıkarlar ustune kurulan adaletsizligin adalete donusturuldugu...yada oyle gosterilmeye calistirildigi avrupa birligi nato aaabd yavudi zihniyetinin yaptigi yuzyıllardır tekrar eden oyun...
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    adobe, ABD ve
    5 etiket daha trump venezuela Diğer Yazılım Yazılım Uğur Seven
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