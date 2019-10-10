Trump emretti, Adobe, Venezuela'daki tüm kullanıcıların hesaplarını kapattı

Dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinden Adobe daha önce benzerine tanık olmadığımız bir uygulamaya imza attı. Şirket, ABD Başkanı Donald Trump'ın veridği yürütme emrine uymak için Venezuela'daki kullanıcılarının hesaplarını kapattı. İşin ilginç kısmı ise ücretli üyeliklerin de kapatılması.
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Adobe geri ödeme yapmayacak
Adobe'un açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı: "ABD Hükümeti, uygulamalı etkisi, ABD'deki şirketler, kuruluşlar ve Venezuela'daki bireyler arasındaki hemen hemen tüm işlem ve hizmetleri yasaklamak olan Executive Order 13884'ü yayınladı. Adobe, bu emire uymak için Venezuela'daki tüm hesapları devre dışı bırakıyor."
Adobe, müşteri hesaplarını yeniden etkinleştirip etkinleştirmeyeceklerine dair hiçbir açıklama yapamayacaklarını belirtiyor. Ayrıca şirketin ücretli kullanıcılara geri ödeme yapmasının da yasak olduğu ise şu ifadelerle açıklanıyor: "Para iadesi yapamıyoruz. 13884 numaralı İcra emri, satış, servis, destek, iadeler, krediler, vb. gibi tüm faaliyetlerin durdurulmasını emrediyor." Adobe tüm bunlara ek olarak kullanıcılarına, Adobe hesaplarında depoladıkları içerikleri indirmek için 28 Ekim'e kadar izin vereceğini duyurdu.
https://arstechnica.com/tech-policy/2019/10/adobe-cancels-all-user-accounts-in-venezuela-to-comply-with-trump-order/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İlla bulutta tutmak istiyorum diyorsanız da Nextcloud.
Bu yaşınıza kadar teletabileri izleyerek mi büyüdünüz bilmiyorum ama evet arkadaşlar Dünya böyle bir yer. Yeri gelir sana parasını verdiğin uçakları satmaz yeri gelir Huawei krizinde olduğu gibi senin şirketine boykot uygular. Bunun Trumpla falan da alakası yok Trump'dan öncede böyleydi sadece öncekiler daha sinsiydi bunu gizliden yapıyorlardı, Trump şovmen açıktan yapıyor.
Hukuk demokrasi gibi "helvadan putlara" inanmayı bırakın.
Ulan süpersüzme daha kim senden yıllık ücretle abonelik alır, kim daha sana para bağlar? Yaşayacağın finansal kayıpları Trump mı karşılayacak? Milletin parasının üstüne yatmak ney dijital eşkıya mı kesildiniz?
2019 senesi için gider ayak akıl tutulması yarışması yapılıyor sanki ne kadar ABD şirketi varsa ben daha malım yarışına giriştiler, tekel oldukları piyasalarda zorla rakip çıkarttırıyorlar karşılarına.
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