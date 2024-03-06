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    Anlık Bildirim

    Amazon, tamamıyla nükleer enerjiyle çalışan bir veri merkezi satın aldı

    Amazon Web Services, ABD'de elektrik üretim ve iletim tesislerinin sahibi Talen Energy ile yaptığı anlaşma ile tamamıyla nükleer enerjiyle çalışan bir veri merkezi kampüsü satın aldı.
    Amazon, nükleer enerjiyle çalışan bir veri merkezi satın aldı Tam Boyutta Gör
    Amazon Web Services, ABD'nin en büyük enerji sağlayıcılarından Talen Energy ile yaptığı 650 milyon dolarlık anlaşma sayesinde bulut imparatorluğuna nükleer gücü de kattı. Satın alma kapsamında AWS, Talen'in 2,5 gigawattlık Susquehanna nükleer enerji santralinin bitişiğinde inşa ettiği Cumulus adlı veri merkezi kompleksine sahip olacak.

    Amazon’dan nükleer enerjili veri merkezi satın alımı

    Satın alımın tüm detayları belli olmasa da Amazon, önümüzdeki yıllarda veri merkezinin kapasitesini en fazla 960 megavatlık bir güç seviyesine kadar çıkartabilir. Bulut devi ayrıca isterse tek seferlik bir seçeneği kullanarak taahhütlerini 480 megawatt ile de sınırlayabilir. 1.200 dönümlük Cumulus veri merkezi kampüsü, hemen bitişiğindeki 2,5 GW gücündeki nükleer enerji santralinden doğrudan güç alacak. Bu tesis ABD'nin altıncı en büyük nükleer enerji santrali konumunda ve 1983 yılından beri faaliyetine devam ediyor.

    Amazon’un bu satın alımı aslında firmanın veri merkezi ayak izini temiz enerjiye geçirme hedeflerini yansıtıyor. Firma, veri merkezi sayısını artırırken temiz enerji kullanımıyla çevresel etkiyi düşürmek istiyor. Öte yandan küresel olarak temiz enerjiye geçiş döneminde nükleer enerjinin önemi de eskiye nazaran giderek artıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının aksine sürekli ve kesintisiz enerji çıktısı üretebilen bu tesisler karbon arındırma hedefleri için önem arz ediyor. Ek olarak nükleer veya rüzgar, güneş ve jeotermal gibi kaynakları sadece Amazon araştırmıyor; benzer araştırmalar Microsoft ve Google gibi diğer bulut sağlayıcıları tarafından da yürütülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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