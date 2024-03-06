Amazon, tamamıyla nükleer enerjiyle çalışan bir veri merkezi satın aldı

Tam Boyutta Gör Amazon Web Services, ABD'nin en büyük enerji sağlayıcılarından Talen Energy ile yaptığı 650 milyon dolarlık anlaşma sayesinde bulut imparatorluğuna nükleer gücü de kattı. Satın alma kapsamında AWS, Talen'in 2,5 gigawattlık Susquehanna nükleer enerji santralinin bitişiğinde inşa ettiği Cumulus adlı veri merkezi kompleksine sahip olacak.

Amazon’dan nükleer enerjili veri merkezi satın alımı

Satın alımın tüm detayları belli olmasa da Amazon, önümüzdeki yıllarda veri merkezinin kapasitesini en fazla 960 megavatlık bir güç seviyesine kadar çıkartabilir. Bulut devi ayrıca isterse tek seferlik bir seçeneği kullanarak taahhütlerini 480 megawatt ile de sınırlayabilir. 1.200 dönümlük Cumulus veri merkezi kampüsü, hemen bitişiğindeki 2,5 GW gücündeki nükleer enerji santralinden doğrudan güç alacak. Bu tesis ABD'nin altıncı en büyük nükleer enerji santrali konumunda ve 1983 yılından beri faaliyetine devam ediyor.

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Amazon’un bu satın alımı aslında firmanın veri merkezi ayak izini temiz enerjiye geçirme hedeflerini yansıtıyor. Firma, veri merkezi sayısını artırırken temiz enerji kullanımıyla çevresel etkiyi düşürmek istiyor. Öte yandan küresel olarak temiz enerjiye geçiş döneminde nükleer enerjinin önemi de eskiye nazaran giderek artıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının aksine sürekli ve kesintisiz enerji çıktısı üretebilen bu tesisler karbon arındırma hedefleri için önem arz ediyor. Ek olarak nükleer veya rüzgar, güneş ve jeotermal gibi kaynakları sadece Amazon araştırmıyor; benzer araştırmalar Microsoft ve Google gibi diğer bulut sağlayıcıları tarafından da yürütülüyor.

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Amazon, nükleer enerjiyle çalışan bir veri merkezi satın aldı