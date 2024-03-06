Amazon, tamamıyla nükleer enerjiyle çalışan bir veri merkezi satın aldı

Amazon’dan nükleer enerjili veri merkezi satın alımı
Satın alımın tüm detayları belli olmasa da Amazon, önümüzdeki yıllarda veri merkezinin kapasitesini en fazla 960 megavatlık bir güç seviyesine kadar çıkartabilir. Bulut devi ayrıca isterse tek seferlik bir seçeneği kullanarak taahhütlerini 480 megawatt ile de sınırlayabilir. 1.200 dönümlük Cumulus veri merkezi kampüsü, hemen bitişiğindeki 2,5 GW gücündeki nükleer enerji santralinden doğrudan güç alacak. Bu tesis ABD'nin altıncı en büyük nükleer enerji santrali konumunda ve 1983 yılından beri faaliyetine devam ediyor.
Amazon’un bu satın alımı aslında firmanın veri merkezi ayak izini temiz enerjiye geçirme hedeflerini yansıtıyor. Firma, veri merkezi sayısını artırırken temiz enerji kullanımıyla çevresel etkiyi düşürmek istiyor. Öte yandan küresel olarak temiz enerjiye geçiş döneminde nükleer enerjinin önemi de eskiye nazaran giderek artıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının aksine sürekli ve kesintisiz enerji çıktısı üretebilen bu tesisler karbon arındırma hedefleri için önem arz ediyor. Ek olarak nükleer veya rüzgar, güneş ve jeotermal gibi kaynakları sadece Amazon araştırmıyor; benzer araştırmalar Microsoft ve Google gibi diğer bulut sağlayıcıları tarafından da yürütülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.