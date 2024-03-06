Dünyanın en büyük açık deniz yüzer güneş santralini geliştirme projesi başlıyor

5 MW’lık yüzer güneş enerjisi için kurulum çalışmaları başladı
Yapılan bir basın açıklamasında, dünyanın şimdiye kadarki en büyüğü olan açık deniz yüzer güneş enerjisi santrali için çalışmaların başladığı ve tesisin modüler bir çözüm kullanacağı belirtildi. Projenin, gelecekte OFS sistemlerinin hem bağımsız sistemler olarak hem de açık deniz rüzgar çiftliklerine entegre olarak büyük ölçekli kullanımını yaygınlaştırması bekleniyor. Proje, Hollandalı yüzer güneş enerjisi şirketi SolarDuck'ın modüler çözümünü kullanarak 5 MW'lık bir açık deniz yüzer güneş enerjisi sistemi tasarlamayı, inşa etmeyi ve sergilemeyi amaçlıyor.
Projenin arkasında bulunan Nautical SUNRISE konsorsiyumu, tesis açık denizde konuşlandırılamadan önce, açık deniz yüzer güneş enerjisi sistemlerinin güvenilirliğini ve verimini garanti altına almak için ayrıntılı araştırma ve testler yürütecek. Konsorsiyum, projenin dünyanın en büyük açık deniz yüzer güneş enerjisi kurulumunun önünü açacağını söylüyor. Ayrıca konsorsiyum, projenin sürdürülebilirlik ve ölçek büyütme değerlendirmesini de yapacak. Bu arada proje, Hollanda'nın batı kıyısındaki OranjeWind rüzgar çiftliği projesinin içinde yer alacak.
SolarDuck ilk olarak 2022 yılında Hollanda açıklarında 5MW'lık bir demo için planlarını ortaya atmıştı. Şirket, geçtiğimiz hafta İtalya açıklarındaki Taranto Körfezi'nde 540 MW'lık Coriagliano projesi için New Developments ve Green Arrow Capita ile birlikte çalışacağını duyurarak ölçek büyütme konusunda önemli bir adım attı.Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/offshore-floating-solar-netherlands https://solarduck.tech/nautical-sunrise-project-to-facilitate-rd-of-the-largest-offshore-floating-solar-power-plant-in-the-world/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.