Dünyanın en büyük açık deniz yüzer güneş santralini geliştirme projesi başlıyor

Tam Boyutta Gör Fosil yakıtları bırakmak isteyen ülkelerde güneş ve rüzgar enerjisine dayalı çözümler hızla yaygınlaşıyor. Ancak enerji dönüşümündeki sınırlı verimlilik özellikle güneş enerjisinde çok geniş arazilerin kullanılmasına neden oluyor. Yüzey güneş santralleri ise kara kullanımında yaşanan sorunu ortadan kaldırıyor ve bu alandaki yatırımlar da giderek büyüyor. Bu bağlamda SolarDuck, dünyanın en büyük açık deniz yüzer güneş enerjisi (OFS) projesini inşa etmek üzere 8,4 milyon avroluk projeye başladı.

5 MW’lık yüzer güneş enerjisi için kurulum çalışmaları başladı

Yapılan bir basın açıklamasında, dünyanın şimdiye kadarki en büyüğü olan açık deniz yüzer güneş enerjisi santrali için çalışmaların başladığı ve tesisin modüler bir çözüm kullanacağı belirtildi. Projenin, gelecekte OFS sistemlerinin hem bağımsız sistemler olarak hem de açık deniz rüzgar çiftliklerine entegre olarak büyük ölçekli kullanımını yaygınlaştırması bekleniyor. Proje, Hollandalı yüzer güneş enerjisi şirketi SolarDuck'ın modüler çözümünü kullanarak 5 MW'lık bir açık deniz yüzer güneş enerjisi sistemi tasarlamayı, inşa etmeyi ve sergilemeyi amaçlıyor.

Projenin arkasında bulunan Nautical SUNRISE konsorsiyumu, tesis açık denizde konuşlandırılamadan önce, açık deniz yüzer güneş enerjisi sistemlerinin güvenilirliğini ve verimini garanti altına almak için ayrıntılı araştırma ve testler yürütecek. Konsorsiyum, projenin dünyanın en büyük açık deniz yüzer güneş enerjisi kurulumunun önünü açacağını söylüyor. Ayrıca konsorsiyum, projenin sürdürülebilirlik ve ölçek büyütme değerlendirmesini de yapacak. Bu arada proje, Hollanda'nın batı kıyısındaki OranjeWind rüzgar çiftliği projesinin içinde yer alacak.

SolarDuck ilk olarak 2022 yılında Hollanda açıklarında 5MW'lık bir demo için planlarını ortaya atmıştı. Şirket, geçtiğimiz hafta İtalya açıklarındaki Taranto Körfezi'nde 540 MW'lık Coriagliano projesi için New Developments ve Green Arrow Capita ile birlikte çalışacağını duyurarak ölçek büyütme konusunda önemli bir adım attı.

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