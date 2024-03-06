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    Dünyanın en büyük açık deniz yüzer güneş santralini geliştirme projesi başlıyor

    Nautical SUNRISE projesinin arkasındaki konsorsiyum, dünyanın en büyük açık deniz yüzer güneş enerjisi tesisini inşa etmek üzere 8,4 milyon avroluk projede çalışmalara başladı.
    Dünyanın en büyük açık deniz güneş santrali için süreç başladı Tam Boyutta Gör
    Fosil yakıtları bırakmak isteyen ülkelerde güneş ve rüzgar enerjisine dayalı çözümler hızla yaygınlaşıyor. Ancak enerji dönüşümündeki sınırlı verimlilik özellikle güneş enerjisinde çok geniş arazilerin kullanılmasına neden oluyor. Yüzey güneş santralleri ise kara kullanımında yaşanan sorunu ortadan kaldırıyor ve bu alandaki yatırımlar da giderek büyüyor. Bu bağlamda SolarDuck, dünyanın en büyük açık deniz yüzer güneş enerjisi (OFS) projesini inşa etmek üzere 8,4 milyon avroluk projeye başladı.

    5 MW’lık yüzer güneş enerjisi için kurulum çalışmaları başladı

    Yapılan bir basın açıklamasında, dünyanın şimdiye kadarki en büyüğü olan açık deniz yüzer güneş enerjisi santrali için çalışmaların başladığı ve tesisin modüler bir çözüm kullanacağı belirtildi. Projenin, gelecekte OFS sistemlerinin hem bağımsız sistemler olarak hem de açık deniz rüzgar çiftliklerine entegre olarak büyük ölçekli kullanımını yaygınlaştırması bekleniyor. Proje, Hollandalı yüzer güneş enerjisi şirketi SolarDuck'ın modüler çözümünü kullanarak 5 MW'lık bir açık deniz yüzer güneş enerjisi sistemi tasarlamayı, inşa etmeyi ve sergilemeyi amaçlıyor.

    Projenin arkasında bulunan Nautical SUNRISE konsorsiyumu, tesis açık denizde konuşlandırılamadan önce, açık deniz yüzer güneş enerjisi sistemlerinin güvenilirliğini ve verimini garanti altına almak için ayrıntılı araştırma ve testler yürütecek. Konsorsiyum, projenin dünyanın en büyük açık deniz yüzer güneş enerjisi kurulumunun önünü açacağını söylüyor. Ayrıca konsorsiyum, projenin sürdürülebilirlik ve ölçek büyütme değerlendirmesini de yapacak. Bu arada proje, Hollanda'nın batı kıyısındaki OranjeWind rüzgar çiftliği projesinin içinde yer alacak.

    SolarDuck ilk olarak 2022 yılında Hollanda açıklarında 5MW'lık bir demo için planlarını ortaya atmıştı. Şirket, geçtiğimiz hafta İtalya açıklarındaki Taranto Körfezi'nde 540 MW'lık Coriagliano projesi için New Developments ve Green Arrow Capita ile birlikte çalışacağını duyurarak ölçek büyütme konusunda önemli bir adım attı.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/offshore-floating-solar-netherlands https://solarduck.tech/nautical-sunrise-project-to-facilitate-rd-of-the-largest-offshore-floating-solar-power-plant-in-the-world/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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