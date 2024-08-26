Amazon Okula Dönüş Fırsatları: Kırtasiye ve okul ürünleri indirimde!

- 500 TL ve üzerine %10 ek indirim
- İndirimli Dizüstü Bilgisayarlar
- İndirimli Teknolojik Ürünler
- İndirimli Kırtasiye ve Okul Ürünleri
- İndirimli Çalışma Koltukları
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Amazon Okula Dönüş Fırsatları’na baktığımızda okul sezonu boyunca ihtiyaç duyacağınız kırtasiye ürünlerinin yanı sıra dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, klavye, mouse, çalışma koltuğu, termos gibi ürünlerde de indirimler mevcut.
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500 TL ve üzerine %10 ek indirim
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İndirimli Dizüstü Bilgisayarlar
- Acer Aspire 3 A315-510P-38X0 Dizüstü Bilgisayar i3-N305 8 GB RAM 256 GB SSD UHD Graphics 15.6" Full HD Notebook: 8.599 TL
- Acer Aspire 3 A315-59-521E Dizüstü Bilgisayar, i5-1235U İşlemci, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Iris Xe 15.6" Full HD: 12.599 TL
- Asus Tuf Gaming A15 FA506NF-HN052 AMD Ryzen 5 7535HS 8 GB 512 GB SSD RTX 2050 144 Hz Freedos 15.6 FHD Taşınabilir Bilgisayar: 18.649 TL
- MSI THIN GF63 12UC-877XTR Gaming Dizüstü Bilgisayar, Core I5-12450H, 15.6 FHD 144Hz, 16GB RAM, RTX3050: 22.499 TL
İndirimli Teknolojik Ürünler
- Logitech M171 Kablosuz Mouse Mavi: 319 TL
- Logitech Pebble 2 Set Türkçe Q Klavye ve Mouse Seti - Siyah: 1.839 TL
- Logitech Pebble 2 Set Türkçe Q Klavye ve Mouse Seti - Pembe: 1.999 TL
- Logitech K580 Çoklu Cihaz Özellikli Kablosuz Klavye: 1.479 TL
- HyperX Cloud Core + 7.1 Gaming Kulaklık: 1.499 TL
İndirimli Kırtasiye ve Okul Ürünleri
- Rotring Visuclick Jel Okul Seti 0,7 mm - Mavi: 71 TL
- Meteksan Pruva A4 Pet Spiralli Karton Kapaklı Kareli Defter 144 Yaprak: 75 TL
- edding 260 beyaz yazı tahtası kalemi, siyah, 4'lü set: 75 TL
- rOtring Tikky Graphic Keçe Uçlu Teknik Çizim Kalemi, 0,1 mm: 77 TL
- Leitz Poşet Dosya A4 11 Delikli (100 adett) Buzlu: 101 TL
- BIC Kids Kid Couleur Ultra Yıkanabilir Keçeli Boya Kalemi 36'lı Kutu: 197 TL
- Scrikss Ofis Matri-X Versatil 0.7 mm Kalem, Silgili: 121 TL
- Faber-Castell Pastel Boya, 24 Renk: 259 TL
- Faber-Castell Proje Çantası: 270 TL
- Faber-Castell 7085/20 Beyaz Silgi 20'li: 299 TL
- Coral High Erkek Çocuk Mavi Astronot Okul ve Piknik Beslenme Çantası: 494 TL
- Faber-Castell Sırt Çantası Round 2 Turkuaz: 599 TL
- JanSport Superbreak Backpack Sırt Çantası: 964 TL
İndirimli Çalışma Koltukları
- Seduna Skagen Çalışma Koltuğu: 2.560 TL
- Seduna Skagen Plus Çalışma Sandalyesi: 2.743 TL
- Seduna Thunder Pro Yönetici Koltuğu: 4.430 TL
- xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu Yeşil/Siyah: 6.099 TL
- xDrive 15'Li Plus Profesyonel Oyuncu Koltuğu Kumaş Gri/Siyah: 6.568 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.