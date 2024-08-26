Amazon Okula Dönüş Fırsatları: Kırtasiye ve okul ürünleri indirimde!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Yeni eğitim öğretim sezonunun açılışının yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerde ve velilerde kırtasiye alışverişi maratonu başladı. Kırtasiye alışverişlerinizi uyguna getirebileceğiniz Amazon’un Okula Dönüş Fırsatları başladı. İndirimler 2 Eylül’e kadar devam erecek.

Amazon Okula Dönüş Fırsatları’na baktığımızda okul sezonu boyunca ihtiyaç duyacağınız kırtasiye ürünlerinin yanı sıra dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, klavye, mouse, çalışma koltuğu, termos gibi ürünlerde de indirimler mevcut.

Kampanya sayfası: Okula Dönüş Fırsatları

500 TL ve üzerine %10 ek indirim

Amazon Prime üyelerine özel Çok Al & Az Öde kampanyası ile müşteriler 500 TL ve üzeri alışverişlerinde yüzde 10 ek indirimden faydalanıyor. Kampanya sayfasındaki kırtasiye ve okul ürünlerinden 500 TL ve üzerinde sepet oluşturarak yüzde 10 ek indirim elde edebilirsiniz.

Kampanya sayfası: Çok Al & Az Öde

Eylül ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı! 7 sa. önce eklendi

İndirimli Dizüstü Bilgisayarlar

İndirimli Teknolojik Ürünler

İndirimli Kırtasiye ve Okul Ürünleri

İndirimli Çalışma Koltukları

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Amazon Okula Dönüş Fırsatları: Kırtasiye ürünleri indirimde!