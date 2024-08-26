Eylül ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

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Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Gelin bu oyunlara ve tarihlere hep birlikte göz atalım.

Xbox Game Pass'e 4 yeni oyun ekleniyor

Yayınlanan listeye göre Microsoft tarafından onaylanan ve Eylül ayında Xbox Game Pass'e 4 yeni oyun ekleniyor. Bunlar 3 Eylül'de Star Trucker, 4 Eylül'de Age of Mythology Retold, 20 Eylül'de Frostpunk 2 ve 24 Eylül'de Ara: History Untold olacak. Ayrıca bunların haricinde henüz duyurulmamış 15 oyunun daha listede bulunacağını hatırlatalım. Dolayısıyla toplam oyun sayısı 19'a çıkacak, ki bu da Nisan ayındaki 17 oyunluk rekoru geride bırakıyor.

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Eylül ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla Atomic Heart, NBA 2K24 ve Guilty Gear -Strive. Bu oyunlar için son tarih ise 30 Ağustos. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Star Trucker - 3 Eylül

Age of Mythology Retold - 4 Eylül

Frostpunk 2 - 20 Eylül

Ara: History Untold - 24 Eylül

Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

Atomic Heart

NBA 2K24

Guilty Gear- Strive

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Eylül ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı!