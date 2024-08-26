Eylül ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

- Xbox Game Pass'e 4 yeni oyun ekleniyor
- Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
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Xbox Game Pass'e 4 yeni oyun ekleniyor
Yayınlanan listeye göre Microsoft tarafından onaylanan ve Eylül ayında Xbox Game Pass'e 4 yeni oyun ekleniyor. Bunlar 3 Eylül'de Star Trucker, 4 Eylül'de Age of Mythology Retold, 20 Eylül'de Frostpunk 2 ve 24 Eylül'de Ara: History Untold olacak. Ayrıca bunların haricinde henüz duyurulmamış 15 oyunun daha listede bulunacağını hatırlatalım. Dolayısıyla toplam oyun sayısı 19'a çıkacak, ki bu da Nisan ayındaki 17 oyunluk rekoru geride bırakıyor.
Eylül ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla Atomic Heart, NBA 2K24 ve Guilty Gear -Strive. Bu oyunlar için son tarih ise 30 Ağustos. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- Star Trucker - 3 Eylül
- Age of Mythology Retold - 4 Eylül
- Frostpunk 2 - 20 Eylül
- Ara: History Untold - 24 Eylül
Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
- Atomic Heart
- NBA 2K24
- Guilty Gear- Strive
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.