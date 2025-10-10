Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde indirime giren telefonlar

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon.com.tr'de Prime Alışveriş Festivali kapsamında telefonlarda ve telefon aksesuarlarında indirimler devam ediyor. 13 Ekim’e kadar devam edecek kampanya ile yeni telefonunuzu indirimli olarak satın alabilirsiniz. Diğer e-ticaret sitelerine kıyasla düşük fiyata satılan telefon modellerini listeledik.

Prime Alışveriş Festivali’nden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 49,90 TL’ye Prime’a abone olabilir veya ilk 30 gün ücretsiz deneme hakkınızı kullanabilirsiniz. Prime üyeleri Amazon.com.tr satıcılı bir fırsat ürünü satın aldığında ürünün fiyatı 13 Ekim’e kadar düşerse aradaki fark Amazon hesabına iade ediliyor.

Kampanya Sayfası: Prime Alışveriş Festivali

İndirimli Cep Telefonları

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

