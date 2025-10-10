Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde indirime giren telefonlar

Prime Alışveriş Festivali’nden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 49,90 TL’ye Prime’a abone olabilir veya ilk 30 gün ücretsiz deneme hakkınızı kullanabilirsiniz. Prime üyeleri Amazon.com.tr satıcılı bir fırsat ürünü satın aldığında ürünün fiyatı 13 Ekim’e kadar düşerse aradaki fark Amazon hesabına iade ediliyor.
Kampanya Sayfası: Prime Alışveriş Festivali
İndirimli Cep Telefonları
- Digiphone S500 Tuşlu Cep Telefonu: 1.709 TL
- Nokia 3210 Tuşlu Telefon Sarı: 4.499 TL
- Xiaomi Redmi 12 8/256 GB Siyah (Xiaomi Türkiye Garantili): 9.499 TL
- Xiaomi Redmi Note 10s Gri 6/128 GB (Xiaomi Türkiye Garantili): 10.999 TL
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128 GB 8 GB Mavi: 12.800 TL
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 256 GB 8 GB Gri: 12.999 TL
- Samsung Galaxy A26 5G Siyah: 13.650 TL
- Nothing CMF Phone 1 8GB Ram 256GB Turuncu: 16.999 TL
- Huawei Nova 13 Pro 256 GB: 28.949 TL
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 128 GB Siyah: 43.929 TL
- Samsung Galaxy Z Flip 7 256 GB Mavi: 59.499 TL
- Huawei Pura 80 Pro 512 GB Beyaz: 59.999 TL
- Huawei Pura 80 Pro 512 GB Siyah: 59.999 TL
- Huawei Pura 80 Pro 512 GB Kırmızı: 59.999 TL
- iPhone 15 Plus 512 GB Mavi: 67.689 TL
- iPhone 16 Plus 512 GB Beyaz: 78.984 TL
- iPhone 17 512 GB Ada Çayı: 87.999 TL
- Samsung Galaxy Z Fold 7 256 GB 12 GB Siyah: 92.999 TL
- iPhone Air 512 GB Uzay Siyahı: 107.999 TL
- iPhone Air 1 TB Gök Mavisi: 119.999 TL
