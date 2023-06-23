Bu sene Amazon Prime Day’de hangi ürünlerde indirim bekliyorsunuz?

Amazon Prime Day bu sene 11 - 17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Prime üyelerine özel olacak indirim döneminde tüm kategorilerde önemli indirimler kullanıcılarla buluşacak. Bu sene DonanımHaber’e özel de bir sürpriz hazırlayan Amazon, DonanımHaber takipçilerinin hangi kategorilerde veya ürünlerde indirim beklediğini soruyor.
Bu haberde ve buradaki forum konusunda indirim beklediğiniz ürünleri yorum olarak gönderebilir ve anketi oylayabilirsiniz. Sonrasında sizlerden gelen tüm geri bilgileri toplayıp en çok talep edilen kategorileri ve ürünleri Amazon ile paylaşacağız. Sonrasında bir pazarlık sürecine başlayıp en iyi indirimleri Amazon'dan almaya çalışacağız.
Konuyu paylaşarak ve yorum yazarak daha fazla kişiye ulaştırabilir, daha fazla indirim almak için destekleyebilirsiniz.
Siz bu sene Amazon Prime Day'de en çok aşağıdaki kategorilerden hangisinde indirim bekliyorsunuz? Oy Ver 346 kişi oy verdi. Sonuçları GösterBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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