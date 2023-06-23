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    Anlık Bildirim

    Bu sene Amazon Prime Day’de hangi ürünlerde indirim bekliyorsunuz?

    Amazon’un indirim dönemi Prime Day için geri sayım başladı. Bu sene Amazon DonanımHaber kullanıcılarının da fikrini alıp indirim listesi planlayacak. Peki siz neler bekliyorsunuz?
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    Amazon Prime Day 2023 İndirim Listesi Anketi Tam Boyutta Gör

    Amazon Prime Day bu sene 11 - 17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Prime üyelerine özel olacak indirim döneminde tüm kategorilerde önemli indirimler kullanıcılarla buluşacak. Bu sene DonanımHaber’e özel de bir sürpriz hazırlayan Amazon, DonanımHaber takipçilerinin hangi kategorilerde veya ürünlerde indirim beklediğini soruyor.

    Bu haberde ve buradaki forum konusunda indirim beklediğiniz ürünleri yorum olarak gönderebilir ve anketi oylayabilirsiniz. Sonrasında sizlerden gelen tüm geri bilgileri toplayıp en çok talep edilen kategorileri ve ürünleri Amazon ile paylaşacağız. Sonrasında bir pazarlık sürecine başlayıp en iyi indirimleri Amazon'dan almaya çalışacağız.

    Konuyu paylaşarak ve yorum yazarak daha fazla kişiye ulaştırabilir, daha fazla indirim almak için destekleyebilirsiniz.

    Siz bu sene Amazon Prime Day'de en çok aşağıdaki kategorilerden hangisinde indirim bekliyorsunuz? Oy Ver 346 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    ertu55 5 saat önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 9 saat önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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    1049 kez okundu.
    23 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

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    amazon, Prime Day 2023 ve
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