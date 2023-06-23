Bu sene Amazon Prime Day’de hangi ürünlerde indirim bekliyorsunuz?

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Amazon Prime Day bu sene 11 - 17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Prime üyelerine özel olacak indirim döneminde tüm kategorilerde önemli indirimler kullanıcılarla buluşacak. Bu sene DonanımHaber’e özel de bir sürpriz hazırlayan Amazon, DonanımHaber takipçilerinin hangi kategorilerde veya ürünlerde indirim beklediğini soruyor.

Bu haberde ve buradaki forum konusunda indirim beklediğiniz ürünleri yorum olarak gönderebilir ve anketi oylayabilirsiniz. Sonrasında sizlerden gelen tüm geri bilgileri toplayıp en çok talep edilen kategorileri ve ürünleri Amazon ile paylaşacağız. Sonrasında bir pazarlık sürecine başlayıp en iyi indirimleri Amazon'dan almaya çalışacağız.

Konuyu paylaşarak ve yorum yazarak daha fazla kişiye ulaştırabilir, daha fazla indirim almak için destekleyebilirsiniz.

Siz bu sene Amazon Prime Day'de en çok aşağıdaki kategorilerden hangisinde indirim bekliyorsunuz? Laptop Televizyon Bilgisayar Bileşenleri Cep Telefonu Tablet Bilgisayar Elektrikli Ev Aletleri Oy Ver 346 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Siz bu sene Amazon Prime Day'de en çok aşağıdaki kategorilerden hangisinde indirim bekliyorsunuz? Laptop Televizyon Bilgisayar Bileşenleri Cep Telefonu Tablet Bilgisayar Elektrikli Ev Aletleri Anket Sonlandı 346 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Siz bu sene Amazon Prime Day'de en çok aşağıdaki kategorilerden hangisinde indirim bekliyorsunuz? 13% Laptop 44 oy 10% Televizyon 35 oy 37% Bilgisayar Bileşenleri 129 oy 12% Cep Telefonu 42 oy 5% Tablet Bilgisayar 19 oy 22% Elektrikli Ev Aletleri 77 oy 346 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

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Amazon Prime Day 2023 İndirim Listesi Anketi