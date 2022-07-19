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    Anlık Bildirim

    Amazon Prime Alışveriş festivalinde indirime giren depolama ürünleri

    Amazon’un beklenen Prime Alışveriş Festivali başladı. Pek çok depolama ürününde sunulan indirim fırsatlarını sizler için derledik. İşte SSD’ler, USB bellekler ve MicroUSB’lerde sunulan indirimler:
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    Amazon Prime Day'de indirime giren SSD ve HDD modelleri
    Tam Boyutta Gör

    Amazon Prime Day indirimleri kısa süre önce başladı. Neredeyse tüm ürün gruplarında Prime üyelerine özel olarak indirimler sunulmakta. Biz de SSD'ler başta olmak üzere diğer depolama birimlerinde sunulan indirimleri sizler için bir araya getirdik.

    İndirime giren SSD ürünleri

    Diğer depolama birimlerinde sunulan indirimler

    İndirimler sadece Amazon Prime abonelerine özel

    Amazon Prime Alışveriş Festivali kampanyalarından yararlanabilmek için Prime abonesi olmanız gerekmekte. Ayda 7.90 TL'ye Prime abonesi olabilirsiniz. Abonelik, indirimlerin yanında ücretsiz kargo, Prime Video ve Prime Gaming avantajlarından da yararlanmanıza imkan tanıyor.

    Amazon Prime 50 TL hediye çeki

    Prime Alışveriş Festivali sürecinse Amazon'un mobil uygulaması aracılığıyla yapacağınız 200 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL değerinde hediye çeki kazanabilirsiniz.

    Tüm Amazon indirimleri: Prime Alışveriş Festivali
    Sıcak Amazon fırsatları DH konusu: Amazon İndirimleri Sıcak Fırsatlar

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    donanimhabercom Instagram

    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

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    juanmata09 5 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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