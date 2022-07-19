Amazon Prime Alışveriş festivalinde indirime giren depolama ürünleri

Tam Boyutta Gör

Amazon Prime Day indirimleri kısa süre önce başladı. Neredeyse tüm ürün gruplarında Prime üyelerine özel olarak indirimler sunulmakta. Biz de SSD'ler başta olmak üzere diğer depolama birimlerinde sunulan indirimleri sizler için bir araya getirdik.

Amazon Prime indirimleri başladı: İşte indirime giren telefonlar 1 gün önce eklendi

İndirime giren SSD ürünleri

Diğer depolama birimlerinde sunulan indirimler

İndirimler sadece Amazon Prime abonelerine özel

Amazon Prime Alışveriş Festivali kampanyalarından yararlanabilmek için Prime abonesi olmanız gerekmekte. Ayda 7.90 TL'ye Prime abonesi olabilirsiniz. Abonelik, indirimlerin yanında ücretsiz kargo, Prime Video ve Prime Gaming avantajlarından da yararlanmanıza imkan tanıyor.

Amazon Prime 50 TL hediye çeki

Prime Alışveriş Festivali sürecinse Amazon'un mobil uygulaması aracılığıyla yapacağınız 200 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL değerinde hediye çeki kazanabilirsiniz.



Tüm Amazon indirimleri: Prime Alışveriş Festivali

Sıcak Amazon fırsatları DH konusu: Amazon İndirimleri Sıcak Fırsatlar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Amazon Prime Day'de indirime giren SSD ve HDD modelleri