Amazon Prime Alışveriş festivalinde indirime giren depolama ürünleri

- İndirime giren SSD ürünleri
- Diğer depolama birimlerinde sunulan indirimler
- İndirimler sadece Amazon Prime abonelerine özel
- Amazon Prime 50 TL hediye çeki
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Amazon Prime Day indirimleri kısa süre önce başladı. Neredeyse tüm ürün gruplarında Prime üyelerine özel olarak indirimler sunulmakta. Biz de SSD'ler başta olmak üzere diğer depolama birimlerinde sunulan indirimleri sizler için bir araya getirdik.
İndirime giren SSD ürünleri
- SanDisk SSD Plus 240 GB – 459 TL
- Samsung SATA 870 EVO 250 GB – 529 TL
- Samsung SATA 870 EVO 500 GB – 939 TL
- Samsung 870 QVO 1TB – 1.379 TL
- SAMSUNG (SAPSI) NVMe 980 1 TB – 1.729 TL
- Samsung T7 500GB Taşınabilir SSD – 1.199 TL
- Hikvision SSD C100 480 GB – 693 TL
- Netac 2.5 inch SATA 3 SSD 256GB – 420 TL
- HP SSD EX900 M.2 NVMe-250 GB – 536 TL
- Hikvision E2000R PCIe Gen3 – 1.058 TL
- Netac N930E Pro 1 TB M.2 NVMe - 1.469 TL
- Hikvision E2000 PCIe Gen3 NVMe SSD 2 TB – 3.260 TL
- Intenso 120Gb M2Gen 3X4 Nvme – 415 TL
- Leven SSD 2.5 256GB Js600 – 432 TL
- Hikvision E100N Nvme 1 TB – 1.334 TL
Diğer depolama birimlerinde sunulan indirimler
- WD My Passport 2 TB Taşınabilir HDD – 849 TL
- SanDisk Ultra 64GB – 99 TL
- SanDisk Extreme 128 GB microSDXC UHS-I – 299 TL
- SanDisk Ultra 128 GB Dual Drive USB bellek – 219 TL
- SanDisk 128GB Ultra Dual Drive USB 3.1 Type-C – 259 TL
- KIOXIA Exceria HIGH ENDURANCE 256 GB microSD – 406 TL
İndirimler sadece Amazon Prime abonelerine özel
Amazon Prime Alışveriş Festivali kampanyalarından yararlanabilmek için Prime abonesi olmanız gerekmekte. Ayda 7.90 TL'ye Prime abonesi olabilirsiniz. Abonelik, indirimlerin yanında ücretsiz kargo, Prime Video ve Prime Gaming avantajlarından da yararlanmanıza imkan tanıyor.
Amazon Prime 50 TL hediye çeki
Prime Alışveriş Festivali sürecinse Amazon'un mobil uygulaması aracılığıyla yapacağınız 200 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL değerinde hediye çeki kazanabilirsiniz.
Tüm Amazon indirimleri: Prime Alışveriş Festivali
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Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş