Amazon Prime Day indirimleri başladı: İşte düşen ilk fırsatlar!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon’un Prime üyelerine özel yılın en büyük kampanyası Prime Day indirimleri başladı. Tüm dünyada aynı anda başlayan Prime Day indirimleri 22 Temmuz’a kadar devam edecek. Prime Day bu yıl dünyada 10’uncu, Türkiye’de ise 5’inci kez düzenleniyor. Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de Prime üyelerini büyük indirimler bekliyor.

Prime Day kapsamında elektronikten mutfağa, modadan ev ve yaşama, kitaptan evcil hayvan ve kişisel bakıma tüm kategorilerde 300 bini aşkın üründe indirimli fiyatlar sunuluyor. Prime Day indirimlerinden yalnızca Prime üyeleri faydalanabiliyor.

İndirimli ürünler için: Prime Day

Ayda 39 TL’ye Prime üyeliği başlatarak hem indirimli fiyatlardan yararlanma imkanı hem de ücretsiz hızlı kargo avantajı elde edebilirsiniz. 2024 sonuna kadar Prime üyeliğini başlatan ve ayda bir kez alışveriş yapan Prime üyeleri, ilk 3 ay içinde alışveriş yaptıkları her ay için Prime ücreti kadar indirim kuponu kazanıyor. Daha önce Prime’ı denememiş kullanıcılar 30 gün boyunca ücretsiz Prime üyeliği başlatabilir.

İndirimli ürünler için: Prime Day

Prime Day indirimleri ne zaman sona erecek?

Amazon’un Prime Day indirimleri 16 Temmuz 00.00'da başladı, 22 Temmuz 23.00'te sona erecek.

Prime Day kampanyaları neler?

Prime Day'de kampanya sonuna kadar devam edecek uzun süreli indirimler, her gün yenilenen indirimler ve belirli saatler aralığında geçerli kısa süreli Flaş Fırsatlar olacak.

Çok Al & Az Öde kapsamında seçili ürünlerde 500 TL ve üzeri siparişlerde tüm indirimlere ek olarak anında %10 indirim uygulanıyor.

uygulanıyor. Prime Day boyunca satın aldığınız ürünlerin fiyatı 22 Temmuz'a kadar sizin aldığınız fiyatın altına düşerse aradaki fark Amazon hesabınıza iade edilecek. Ürün sayfasında "Prime Day" görseli bulunan ve satıcısının Amazon.com.tr olduğu tüm ürünlerde fiyat farkı iadesi alabilirsiniz. Böylelikle satın almadan önce "Fiyatı daha da düşer mi?" endişeniz olmaz.

iade edilecek. Ürün sayfasında "Prime Day" görseli bulunan ve satıcısının Amazon.com.tr olduğu tüm ürünlerde fiyat farkı iadesi alabilirsiniz. Böylelikle satın almadan önce "Fiyatı daha da düşer mi?" endişeniz olmaz. İş Bankası müşterileri 1 - 31 Temmuz tarihleri arasında 1.000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL Maxipuan üstelik 500 TL’ye kadar Maxipuan kazanma fırsatı yakalıyor. 16 – 22 Temmuz tarihleri arasında Maximum kart ile yapacağınız 3.000 TL ve üzeri ilk alışverişe 300 TL indirim uygulanıyor. İş Bankası müşterileri 15 – 25 Temmuz tarihleri arasındaki siparişlerinde vade farkız 9 taksit fırsatı elde ediyor. Maximiles Black müşterileri ise Eylül sonuna kadarki Amazon Prime üyelik ücreti harcamalarında her ay 39 TL iade alıyor.

müşterileri 1 - 31 Temmuz tarihleri arasında 1.000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL Maxipuan üstelik 500 TL’ye kadar Maxipuan kazanma fırsatı yakalıyor. 16 – 22 Temmuz tarihleri arasında Maximum kart ile yapacağınız 3.000 TL ve üzeri ilk alışverişe 300 TL indirim uygulanıyor. İş Bankası müşterileri 15 – 25 Temmuz tarihleri arasındaki siparişlerinde vade farkız 9 taksit fırsatı elde ediyor. Maximiles Black müşterileri ise Eylül sonuna kadarki Amazon Prime üyelik ücreti harcamalarında her ay 39 TL iade alıyor. Seçili ürünlerde Akbank Axess, HSBC Advantage, Garanti Bonus, İşbank Maximum, Finansbank Cardfinans, Halkbank Paraf ve Ziraat Bankası Bankkartcombo kartları ile yapılan harcamalarda 12 aya varan vade farksız taksit seçeneği sunuluyor.

İndirimli ürünler için: Prime Day

Amazon Prime Gaming, üç oyun hediye ediyor! 1.500 TL değerinde 4 gün önce eklendi

Prime üyeliğinin avantajları neler?

Hızlı ve ücretsiz teslimat : Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde veya randevulu teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor.

: Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde veya randevulu teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor. Prime’a özel indirimler : Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile seçili ürünlerde 500 TL ve üzerindeki alışverişlerinde yüzde 10 indirim kazanıyor.

: Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile seçili ürünlerde 500 TL ve üzerindeki alışverişlerinde yüzde 10 indirim kazanıyor. Seçili ürünlerde 12 aya varan taksit fırsatı : Amazon.com.tr müşterileri, 1 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında, seçili ürünlerde, 12 aya varan taksit seçeneklerinden faydalanabiliyor.

: Amazon.com.tr müşterileri, 1 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında, seçili ürünlerde, 12 aya varan taksit seçeneklerinden faydalanabiliyor. Prime Video : Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle ile aralarında “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri” ve “Düğüm” de dâhil birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden primevideo.com ya da Prime Video uygulaması aracılığıyla erişebiliyor.

: Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle ile aralarında “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri” ve “Düğüm” de dâhil birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden primevideo.com ya da Prime Video uygulaması aracılığıyla erişebiliyor. Prime Gaming: Prime Gaming ile tüm Prime üyeleri önde gelen oyunlarda oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv’de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla bütünsel bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.

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