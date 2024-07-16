Amazon Prime Day indirimleri başladı: İşte düşen ilk fırsatlar!

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Prime Day kapsamında elektronikten mutfağa, modadan ev ve yaşama, kitaptan evcil hayvan ve kişisel bakıma tüm kategorilerde 300 bini aşkın üründe indirimli fiyatlar sunuluyor. Prime Day indirimlerinden yalnızca Prime üyeleri faydalanabiliyor.
İndirimli ürünler için: Prime Day
Ayda 39 TL’ye Prime üyeliği başlatarak hem indirimli fiyatlardan yararlanma imkanı hem de ücretsiz hızlı kargo avantajı elde edebilirsiniz. 2024 sonuna kadar Prime üyeliğini başlatan ve ayda bir kez alışveriş yapan Prime üyeleri, ilk 3 ay içinde alışveriş yaptıkları her ay için Prime ücreti kadar indirim kuponu kazanıyor. Daha önce Prime’ı denememiş kullanıcılar 30 gün boyunca ücretsiz Prime üyeliği başlatabilir.
İndirimli ürünler için: Prime Day
Prime Day indirimleri ne zaman sona erecek?
Amazon’un Prime Day indirimleri 16 Temmuz 00.00'da başladı, 22 Temmuz 23.00'te sona erecek.
Prime Day kampanyaları neler?
- Prime Day'de kampanya sonuna kadar devam edecek uzun süreli indirimler, her gün yenilenen indirimler ve belirli saatler aralığında geçerli kısa süreli Flaş Fırsatlar olacak.
- Çok Al & Az Öde kapsamında seçili ürünlerde 500 TL ve üzeri siparişlerde tüm indirimlere ek olarak anında %10 indirim uygulanıyor.
- Prime Day boyunca satın aldığınız ürünlerin fiyatı 22 Temmuz'a kadar sizin aldığınız fiyatın altına düşerse aradaki fark Amazon hesabınıza iade edilecek. Ürün sayfasında "Prime Day" görseli bulunan ve satıcısının Amazon.com.tr olduğu tüm ürünlerde fiyat farkı iadesi alabilirsiniz. Böylelikle satın almadan önce "Fiyatı daha da düşer mi?" endişeniz olmaz.
- İş Bankası müşterileri 1 - 31 Temmuz tarihleri arasında 1.000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL Maxipuan üstelik 500 TL’ye kadar Maxipuan kazanma fırsatı yakalıyor. 16 – 22 Temmuz tarihleri arasında Maximum kart ile yapacağınız 3.000 TL ve üzeri ilk alışverişe 300 TL indirim uygulanıyor. İş Bankası müşterileri 15 – 25 Temmuz tarihleri arasındaki siparişlerinde vade farkız 9 taksit fırsatı elde ediyor. Maximiles Black müşterileri ise Eylül sonuna kadarki Amazon Prime üyelik ücreti harcamalarında her ay 39 TL iade alıyor.
- Seçili ürünlerde Akbank Axess, HSBC Advantage, Garanti Bonus, İşbank Maximum, Finansbank Cardfinans, Halkbank Paraf ve Ziraat Bankası Bankkartcombo kartları ile yapılan harcamalarda 12 aya varan vade farksız taksit seçeneği sunuluyor.
İndirimli ürünler için: Prime Day
Prime üyeliğinin avantajları neler?
- Hızlı ve ücretsiz teslimat: Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde veya randevulu teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor.
- Prime’a özel indirimler: Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile seçili ürünlerde 500 TL ve üzerindeki alışverişlerinde yüzde 10 indirim kazanıyor.
- Seçili ürünlerde 12 aya varan taksit fırsatı: Amazon.com.tr müşterileri, 1 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında, seçili ürünlerde, 12 aya varan taksit seçeneklerinden faydalanabiliyor.
- Prime Video: Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle ile aralarında “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri” ve “Düğüm” de dâhil birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden primevideo.com ya da Prime Video uygulaması aracılığıyla erişebiliyor.
- Prime Gaming: Prime Gaming ile tüm Prime üyeleri önde gelen oyunlarda oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv’de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla bütünsel bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.
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İndirimli ürünleri yakalamak için Sıcak Fırsatlar forumumuzdaki ana konuları takip edebilirsiniz:
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.