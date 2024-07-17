DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon’un 22 Temmuz saat 23.00’e kadar devam edecek Prime Day indirimleri başladı. Sadece Prime üyelerine özel Prime Day indirimlerinde bazı telefonlarda cazip fiyatlar sunuluyor. İndirime giren telefonları sizin için listeledik.

İndirimler Prime Üyelerine Özel

Ayda 39 TL’ye Prime üyeliği başlatarak hem indirimli fiyatlardan yararlanma imkanı hem de ücretsiz hızlı kargo avantajı elde edebilirsiniz. 2024 sonuna kadar Prime üyeliğini başlatan ve ayda bir kez alışveriş yapan Prime üyeleri, ilk 3 ay içinde alışveriş yaptıkları her ay için Prime ücreti kadar indirim kuponu kazanıyor. Daha önce Prime’ı denememiş kullanıcılar 30 gün boyunca ücretsiz Prime üyeliği başlatabilir.

Tüm indirimli ürünler için: Prime Day

Prime Day indirimlerinde bilgisayarlarda öne çıkan fırsatlar 6 sa. önce eklendi

Galaxy S23, S24 Serisi 2.000 TL indirimli

Amazon'da Galaxy S23, S24, S24 Plus ve S24 Ultra modellerinde tüm indirimlere ek olarak 2.000 TL indirim uygulanıyor.

Akıllı Telefonlarda Öne Çıkan İndirimler

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Amazon Prime Day indirimlerinde kaçırmamanız gereken telefonlar