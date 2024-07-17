Amazon Prime Day indirimlerinde kaçırmamanız gereken telefonlar

- İndirimler Prime Üyelerine Özel
- Galaxy S23, S24 Serisi 2.000 TL indirimli
- Akıllı Telefonlarda Öne Çıkan İndirimler
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İndirimler Prime Üyelerine Özel
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Galaxy S23, S24 Serisi 2.000 TL indirimli
Amazon'da Galaxy S23, S24, S24 Plus ve S24 Ultra modellerinde tüm indirimlere ek olarak 2.000 TL indirim uygulanıyor.
Akıllı Telefonlarda Öne Çıkan İndirimler
- iPhone 13 256 GB Mavi: 37.999 TL
- iPhone 14 (256 GB) - Mor: 45.199 TL
- Samsung Galaxy A15 6 GB RAM 128 GB Depolama: 7.799 TL
- Samsung Galaxy A24 6 GB RAM, 128 GB Depolama: 7.499 TL
- Samsung Galaxy S22 128 GB Beyaz: 18.209 TL
- Samsung Galaxy S23 256 GB | 8 GB RAM: 28.299 TL
- Samsung Galaxy S24 Plus 12 GB RAM,256 GB Hafıza: 39.498 TL
- Samsung Galaxy S24 8 GB RAM,128 GB Hafıza: 32.448 TL
- Samsung Galaxy A35 5G 8 GB RAM. 256 GB Hafıza: 13.389 TL
- Samsung Galaxy Z Flip5 8 GB RAM, 256 GB Hafıza: 36.999 TL
- POCO C65 8 GB RAM 256 GB ROM: 6.179 TL
- Reeder S19 Max Pro 256 GB Starry Black (Reeder TR Garantili): 3.599 TL
- GENERAL MOBILE GM 23 SE 4 GB RAM, 128 GB Hafıza: 4.379 TL
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.