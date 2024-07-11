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    Anlık Bildirim

    Prime Gaming üç yeni oyun hediye ediyor: 1.500 TL değerinde

    Amazon, Prime Gaming abonelerine Temmuz ayında üç büyük oyun daha hediye ediyor. İşte Prime Gaming kullanıcılarına sınırlı süre ile sunulacak oyunlar...        
    Amazon Prime Gaming, üç oyun hediye ediyor! 1.500 TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime aboneliği kapsamında aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Temmuz ayı listesi yenilendi. Prime Gaming kütüphanesine, Amazon’un Prime Day indirimlerine özel 3 yeni oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. Bu oyunların toplam değeri ise 1.500TL. Gelin Prime Gaming aboneleri için sunulan ücretsiz oyunlara göz atalım.

    Prime Gaming üç oyun hediye ediyor

    Amazon, Prime Day'e özel olarak Prime Gaming kullanıcılarına Suicide Squad: Kill the Justice League, Chivalry 2 ve Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration olmak üzere 3 yeni oyun hediye ediyor. Aktarıldığı kadarıyla 16 Temmuz 22:00'da başlayarak Prime kullanıcılarının oyunları talep etmek için 48 saati olacak. Ayrıca tüm oyunların Epic Games Store üzerinden sunulduğunu hatırlatalım.

    Hatırlayacak olursak Prime Gaming Temmuz oyunları arasında Hitman Absolution, STAR WARS: Knights of the Old Republic II, Call of Juarez: Bound in Blood başta olmak üzere 15 farklı yapım yer alıyordu. Yeni eklenen yapımlarla birlikte bu oyunların sayısı 18'e yükselmiş durumda. Temmuz ayında sunulan tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz...

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

    Prime Gaming Temmuz oyunları

    • Deceive Inc.
    • Tearstone: Thieves of the Heart
    • The Invisible Hand
    • Forager
    • Card Shark
    • Heaven Dust 2
    • Soulstice
    • Wall World
    • Hitman Absolution
    • Call of Juarez: Bound in Blood
    • Call of Juarez
    • STAR WARS: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords
    • Alex Kidd in Miracle World DX
    • Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
    • Samurai Bringer
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 18 saat önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 20 saat önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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