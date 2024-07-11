Prime Gaming üç yeni oyun hediye ediyor: 1.500 TL değerinde

Prime Gaming üç oyun hediye ediyor
Amazon, Prime Day'e özel olarak Prime Gaming kullanıcılarına Suicide Squad: Kill the Justice League, Chivalry 2 ve Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration olmak üzere 3 yeni oyun hediye ediyor. Aktarıldığı kadarıyla 16 Temmuz 22:00'da başlayarak Prime kullanıcılarının oyunları talep etmek için 48 saati olacak. Ayrıca tüm oyunların Epic Games Store üzerinden sunulduğunu hatırlatalım.
Hatırlayacak olursak Prime Gaming Temmuz oyunları arasında Hitman Absolution, STAR WARS: Knights of the Old Republic II, Call of Juarez: Bound in Blood başta olmak üzere 15 farklı yapım yer alıyordu. Yeni eklenen yapımlarla birlikte bu oyunların sayısı 18'e yükselmiş durumda. Temmuz ayında sunulan tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz...
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Prime Gaming Temmuz oyunları
- Deceive Inc.
- Tearstone: Thieves of the Heart
- The Invisible Hand
- Forager
- Card Shark
- Heaven Dust 2
- Soulstice
- Wall World
- Hitman Absolution
- Call of Juarez: Bound in Blood
- Call of Juarez
- STAR WARS: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords
- Alex Kidd in Miracle World DX
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
- Samurai Bringer
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.