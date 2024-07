Prime Gaming üç yeni oyun hediye ediyor: 1.500 TL değerinde

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime aboneliği kapsamında aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Temmuz ayı listesi yenilendi. Prime Gaming kütüphanesine, Amazon’un Prime Day indirimlerine özel 3 yeni oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. Bu oyunların toplam değeri ise 1.500TL. Gelin Prime Gaming aboneleri için sunulan ücretsiz oyunlara göz atalım.

Prime Gaming üç oyun hediye ediyor

Amazon, Prime Day'e özel olarak Prime Gaming kullanıcılarına Suicide Squad: Kill the Justice League, Chivalry 2 ve Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration olmak üzere 3 yeni oyun hediye ediyor. Aktarıldığı kadarıyla 16 Temmuz 22:00'da başlayarak Prime kullanıcılarının oyunları talep etmek için 48 saati olacak. Ayrıca tüm oyunların Epic Games Store üzerinden sunulduğunu hatırlatalım.

Hatırlayacak olursak Prime Gaming Temmuz oyunları arasında Hitman Absolution, STAR WARS: Knights of the Old Republic II, Call of Juarez: Bound in Blood başta olmak üzere 15 farklı yapım yer alıyordu. Yeni eklenen yapımlarla birlikte bu oyunların sayısı 18'e yükselmiş durumda. Temmuz ayında sunulan tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz...

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Gaming Temmuz oyunları

Deceive Inc.

Tearstone: Thieves of the Heart

The Invisible Hand

Forager

Card Shark

Heaven Dust 2

Soulstice

Wall World

Hitman Absolution

Call of Juarez: Bound in Blood

Call of Juarez

STAR WARS: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords

Alex Kidd in Miracle World DX

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Samurai Bringer

