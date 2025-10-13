Amazon Prime Gaming bu hafta 5 oyun hediye ediyor
Kaçıranlar için Ekim ayının başında Prime Gaming kütüphanesine Fallout 3: Game of the Year Edition, Lost & Found Agency Collector's Edition, Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest, Halloween Stories: Horror Movie Collector's Edition You Will Die Here Tonight ve DragonStrike başta olmak üzere 14 farklı oyun eklenceği paylaşıldı.
Oyunculara bu hafta sunulacak oyunlar ise şu şekilde olacak; XCOM 2, Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York, Empty Shell, Fallout: New Vegas Ultimate Edition ve True Fear: Forsaken Souls Part 1.
- XCOM 2 (Amazon Games uygulaması) - 9 Ekim
- Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York (GOG) - 9 Ekim
- Empty Shell (GOG) - 16 Ekim
- Fallout: New Vegas Ultimate Edition (GOG) - 16 Ekim
- True Fear: Forsaken Souls Part 1 (GOG) - 16 Ekim
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 49,90 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: