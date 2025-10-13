Giriş
    Amazon Prime Gaming bu hafta 5 oyun hediye ediyor

    Amazon Prime Gaming abonelerine bu hafta 5 ücretsiz oyun daha hediye ediliyor. İşte Prime Gaming kullanıcılarına sınırlı süre ile sunulacak oyunlar...          

    Prime Gaming bu hafta 4.300 TL değerinde 5 oyun hediye ediyor Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime aboneliği kapsamında aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Ekim ayı listesi geçtiğimiz hafta paylaşılmıştı. Ancak bu olurken, Prime Gaming kütüphanesine 5 yeni oyun daha ekleniyor. Gelin Prime Gaming aboneleri için sunulan ücretsiz oyunlara göz atalım.

    Amazon Prime Gaming bu hafta 5 oyun hediye ediyor

    Kaçıranlar için Ekim ayının başında Prime Gaming kütüphanesine Fallout 3: Game of the Year Edition, Lost & Found Agency Collector's Edition, Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest, Halloween Stories: Horror Movie Collector's Edition You Will Die Here Tonight ve DragonStrike başta olmak üzere 14 farklı oyun eklenceği paylaşıldı.

    Oyunculara bu hafta sunulacak oyunlar ise şu şekilde olacak; XCOM 2, Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York, Empty Shell, Fallout: New Vegas Ultimate Edition ve True Fear: Forsaken Souls Part 1.

    • XCOM 2 (Amazon Games uygulaması) - 9 Ekim
    • Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York (GOG) - 9 Ekim
    • Empty Shell (GOG) - 16 Ekim
    • Fallout: New Vegas Ultimate Edition (GOG) - 16 Ekim
    • True Fear: Forsaken Souls Part 1 (GOG)  - 16 Ekim

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 49,90 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

