Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime aboneliği kapsamında aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Ekim ayı listesi geçtiğimiz hafta paylaşılmıştı. Ancak bu olurken, Prime Gaming kütüphanesine 5 yeni oyun daha ekleniyor. Gelin Prime Gaming aboneleri için sunulan ücretsiz oyunlara göz atalım.

Amazon Prime Gaming bu hafta 5 oyun hediye ediyor

Kaçıranlar için Ekim ayının başında Prime Gaming kütüphanesine Fallout 3: Game of the Year Edition, Lost & Found Agency Collector's Edition, Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest, Halloween Stories: Horror Movie Collector's Edition You Will Die Here Tonight ve DragonStrike başta olmak üzere 14 farklı oyun eklenceği paylaşıldı.

Oyunculara bu hafta sunulacak oyunlar ise şu şekilde olacak; XCOM 2, Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York, Empty Shell, Fallout: New Vegas Ultimate Edition ve True Fear: Forsaken Souls Part 1.

XCOM 2 (Amazon Games uygulaması) - 9 Ekim

Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York (GOG) - 9 Ekim

Empty Shell (GOG) - 16 Ekim

Fallout: New Vegas Ultimate Edition (GOG) - 16 Ekim

True Fear: Forsaken Souls Part 1 (GOG) - 16 Ekim

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 49,90 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

