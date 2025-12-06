GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (6 Aralık)

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine MARVEL Cosmic Invasion, Call of Duty: Modern Warfare II, Modern Warfare III, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, XOCIETY, Spyro Reignited Trilogy, Lost Records: Bloom & Rage, OCTOPATH TRAVELER 0, ROUTINE ve MIMESIS dahil 10 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- MARVEL Cosmic Invasion (Steam, Xbox, Game Pass)
- Call of Duty: Modern Warfare II (Ubisoft)
- Call of Duty: Modern Warfare III (Ubisoft)
- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Ubisoft)
- XOCIETY (Epic Games Store)
- Spyro Reignited Trilogy (Ubisoft)
- Lost Records: Bloom & Rage (Xbox, Game Pass)
- OCTOPATH TRAVELER 0 (Steam)
- ROUTINE (Steam, Xbox, Game Pass)
- MIMESIS (Steam)
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 420 TL, 6 aylık 2.100 TL 12 aylık 3.720 TL
RTX Ultimate paket için aylık 840 TL, 6 aylık 4.200 TL, 12 aylık 7.440 TL