Amazon Prime alışverişlerinizde kullanabileceğiniz TL indirim ve puan kampanyaları

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Amazon'un kullanıcılarına sunduğu Prime Alışveriş Festivali, 25 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Biz de tüm Amazon ve Amazon Prime kullanıcılarının, ihtiyaçları doğrultusunda tüm kategorilerde kullanabileceği TL indirim ve puan kampanyalarını bir araya getirdik. İşte Amazon alışverişlerinizi daha ucuza getirebileceğiniz kampanyalar.

200 TL ve üzeri alışverişe 50 TL hediye çeki

Amazon Prime üyelerine sunulan bu kampanya ile birlikte, mobil uygulama üzerinden yapacağınız alışverişlerde 200 TL ve üzerine 50 TL tutarında hediye çeki kazanabiliyorsunuz.

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500 TL üzeri E-kart satın alana 75 TL indirim

Amazon'un sunduğu bu kampanyada ise 8 Temmuz 18:00 ile 25 Temmuz 23:59 tarihleri arasında, tek siparişte 500 TL veya üzeri E-hediye kartları satın alan Amazon Prime müşterilerine, bir sonraki Amazon.com.tr alışverişlerinde geçerli olmak üzere 75 TL değerinde indirim hakkı tanınıyor.

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Amazon.com.tr uygulamasına ilk girişinizde 50 TL promosyon

31 Ağustos 2022 tarihine kadar geçerli olan bu kampanya ile birlikte, tüm Amazon kullanıcılarına mobil uygulama üzerinden minimum 150 TL tutarında ve satıcısı Amazon.com.tr olan ürünlerde geçerli olmak üzere 50 Türk Lirası tutarında promosyon kodu tanımlanıyor. Bu 50 TL'lik indirim kodu aynı alışverişte kullanılabiliyor.

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500 TL ve üzeri alışverişe 75 TL Worldpuan

18-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında Amazon.com.tr’de yapılacak tek seferde 500 TL üzeri alışveriş harcamanıza, 75 TL'ye varan Worldpuan ve ayrıca 9 taksit fırsatı veriliyor.

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500 TL ve üzeri alışverişinize 40 TL toplamda 160 TL Worldpuan

31 Temmuz tarihine kadar Amazon'dan tek seferde yapacağınız her 500 TL ve üzeri alışveriş için 40 TL, toplamda da 160 TL Worldpuan kazanabilirsiniz.

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Sepette %5 ve %10 indirim

Amazon Prime üyelerine özel seçili fırsatlardan aynı ya da farklı 5 ürüne %5, 10 ürüne %10 ek sepet indiriminden faydalanabiliyorsunuz.

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7 gün, 7 çekiliş

Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde hergün farklı hediyelerin erildiği ve 7 gün sürecek çekilişler düzenliyor. Kampanya sayfasını ziyaret edip hergün bu çekilişlere katılarak şansınızı deneyebilirsiniz.

=> Çekiliş Sayfası

Seçili ürünlerde vade farksız 12 taksit

Amazon Prime Alışveriş Festivali boyunca, seçili ürünlerden satın almanız durumunda 12 aylık vade farksız taksit imkanına sahip olabilirsiniz.

=> Kampanya Sayfası

7.90 TL/ay abonelik bedeli ile Amazon Prime üyesi olmak için https://www.amazon.com.tr/prime adresine gidebilirsiniz. İlk 1 ay ücretsiz!

Tüm indirimler için: Prime Alışveriş Festivali

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