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    Amazon siparişleri artık A101 marketlerden teslim alınabilecek

    Amazon ile A101 yeni bir anlaşmaya imza atmışa benziyor. Henüz resmi olarak duyurulmayan yeni teslimat seçeceğine göre kullanıcılar verdikleri siparişleri A101 marketlerden teslim alabilecek.
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    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    29

    Amazon siparişleri artık A101 marketlerden teslim alınabilecek
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    Ülkemize girdiği günden bu yana hizmet kalitesini büyüterek kullanıcıların gözünde son derece pozitif bir imaj çizen Amazon, “Kolay Gelsin” adını verdiği kargo ağı ile Türkiye’deki olumsuz kargo imajını ortadan kaldırmaya çalışmış şu ana kadar da büyük oranda memnuniyeti sağlamayı başarmıştı.

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    Bu konuda teslimat olanaklarını geliştiren şirket, bir yandan yeni operasyon depoları açarken bir yandan da siparişlerin teslim noktalarını farklılaştırmaya çalışıyor. Dünya genelinde “Amazon Hub Counter” olarak bilinen teslimat noktası hizmeti, A101 marketler ile amazon.com.tr'de de hayata geçiyor. Henüz resmi olarak duyurulmayan bu hizmet, web sitesine eklenmiş durumda ve kullanılabiliyor.

    Amazon Hub Counter nedir? Nasıl çalışıyor?

    Sistem, Amazon’dan verdiğiniz siparişleri evde karşılayamayacağınız durumlarda A101 marketlere teslim edilmesini isteyebilmenizi olanaklı kılıyor. Siz de paketiniz istediğiniz A101 mağazasına ulaştığında gidip kimliğiniz ile marketten teslim alabiliyorsunuz.

    Resmi bilgi olmadığı için kesin bir ifade kullanamıyoruz ancak İstanbul genelinde hem Avrupa hem de Anadolu yakasında toplamda 13 noktanın şimdiden aktif olduğunu gördük. İzmir’de 2, Ankara’da 5, Kocaeli’de 3 A101 marketi bu sisteme şimdiden entegre olmuş. Antalya, Bursa, Konya, Trabzon gibi büyük şehirlerde ise ağa dahil bir A101 marketi olmadığını gördük. İlerleyen günlerde tüm A101 marketlerin bu sisteme entegre olmuş olacağını tahmin ediyoruz.

    Amazon siparişleri artık A101 marketlerden teslim alınabilecek
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    Siparişlerinizi A101 marketlere nasıl isteyebilirsiniz?

    amazon.com.tr siparişlerinizin eve değil de A101 marketlere gelmesini talep etmek için adres seçim ekranının en altında yer alan “Teslim alma noktalarınız” seçeneğinden siparişinizin bırakılmasını istediğiniz A101 marketi seçmeniz yeterli olacak. Konuyla ilgili yardım sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz.



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    Pilotsuz helikopter havalandı

    C
    Cyrex_

    napim

    48 dakika önce
    ilkerinanç

    Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?

    4 saat önce
    ti7800

    Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)

    4 saat önce
    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    1 gün önce
    Editörün Seçimi Yorum
    Amazon yıllardır tüketiciyi bezdiren Türkiye'deki çakallara e-ticareti öğretiyor. İngiltere'de yıllardır olan sistem bu. Amazon ile anlaşmalıysa köşedeki bakkal...
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın Yorumu gör »     alaz1903
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    T taylan4225 (Taylan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Galatas4ray
    çalışan insanlar evde olmayabiliyor her zaman. işten dönüştü a101 e uğrayıp kargosunu alabilecek
    1 Yanıt Yanıtla +62
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    dekareme (ufuk güneş) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    2 işlemi beceremeyen personelleri, raf fiyatı ile kasa fiyatı habire farklı olan ağır vakaları ile ünlü bir markete bir de amazon kargoları eklenince görün curcunayı
    2 işlemi beceremeyen personelleri, raf fiyatı ile kasa fiyatı habire farklı olan ağır vakaları ile ünlü bir markete bir de amazon kargoları eklenince görün cur...
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    1 Yanıt Yanıtla +40
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    gowlet 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    A101 çalışanları erkenden çökmesin bizim siparişlere...
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    Yorumlar (44) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    homosapiens17 (Görkem Serbes) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    zamanında bukoli vardı keşke onlarla anlaşmış olsalardı ama onlarda kapandı . ne güzel eve yakın kırtasiye vs gibi yerlerden seçer gider alırdık
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    auysal 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    Herkes çalışanları kotulemis fakat çalışanların hangi şartlarda çalıştırıldığını bilen yok zannedersem. Malesef sadece bu marka değil hepsi benzer düşük ücret ile hem mağaza müdürü+orta reyon elemanı+ broşür dağıtıcısı+ guvenlik görevlisi +kasiyer olarak her işe baktiriyorlar. Hatta pandemi sürecinde eve servis bile yaptırılan yerler var. Çalınan malzemelerde çalışanlarin maaşlarından kesiliyor. Şimdi bu arkadaşlar birde sıradaki insanlari bırakıp kargo teslim ve takibi ilede aynı ücretle ugrasacaklar

    Bizim için güzel çalışanlar için kötü bir durum.
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    BoranFowler (Boran Güler) 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    AGT Kurye rezil bir firmanın tekidir. (Papara vesilesi ile tanışmıştım kendileri ile) Eğer A101 çalışanları kendilerince bir kargocu havasına girip sıkıntı çıkarırlarsa pek bir şey değişmez. Olumlu olduğu takdirde iyi yaptıklarını düşünüyorum. Daha önce Trendyol kargomu mahalledeki bakkalımdan "teslimat noktasından" teslim aldım hiçbir sorun çıkmadı.
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    tolgahan22 (tolgahan yılmaz) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    iadelere de bir çözüm bulabilseler guzel olur mng kapisinda 25 metre kuyruk hic eksik olmiyor iade saatide 10-16 arasi
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    Zaris (Burak Sahin) 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    bizim marketlerin hali göz önüne alındığında pek sağlıklı gibi gelmedi bana ama uygulamada görmek lazım.
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    Paetzold 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Amazon durmuyor.
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    ByBaterist (uygar demir) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Amazon Bike anlamış Türkiye’nin kargo problemini
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    muhalif13 (kadir kesgin) 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    Borusan kargonun böyle bir hizmeti vardı. Köşedeki kırtasiyeye istiyordum. Borusan battı kargoyu kapattı.



    Trendyol da var teslimat noktaları. Bana uzak şimdilik. Onda kampanyası var.



    Kampanya olursa kullanırız.
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    e_capkan (emre capkan) 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    AGT diye bir firmaya verdiler en son 5 günde geldi
    a101 çok mantıklı
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    rasterx 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence olumlu gelişme
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