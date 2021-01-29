Amazon siparişleri artık A101 marketlerden teslim alınabilecek

Ülkemize girdiği günden bu yana hizmet kalitesini büyüterek kullanıcıların gözünde son derece pozitif bir imaj çizen Amazon, “Kolay Gelsin” adını verdiği kargo ağı ile Türkiye’deki olumsuz kargo imajını ortadan kaldırmaya çalışmış şu ana kadar da büyük oranda memnuniyeti sağlamayı başarmıştı.İlginizi Çekebilir Amazon Prime Day’de ilk fırsatlar bu gece 00.00 itibariyle kullanılabilir olacak
Bu konuda teslimat olanaklarını geliştiren şirket, bir yandan yeni operasyon depoları açarken bir yandan da siparişlerin teslim noktalarını farklılaştırmaya çalışıyor. Dünya genelinde “Amazon Hub Counter” olarak bilinen teslimat noktası hizmeti, A101 marketler ile amazon.com.tr'de de hayata geçiyor. Henüz resmi olarak duyurulmayan bu hizmet, web sitesine eklenmiş durumda ve kullanılabiliyor.
Amazon Hub Counter nedir? Nasıl çalışıyor?
Sistem, Amazon’dan verdiğiniz siparişleri evde karşılayamayacağınız durumlarda A101 marketlere teslim edilmesini isteyebilmenizi olanaklı kılıyor. Siz de paketiniz istediğiniz A101 mağazasına ulaştığında gidip kimliğiniz ile marketten teslim alabiliyorsunuz.
Resmi bilgi olmadığı için kesin bir ifade kullanamıyoruz ancak İstanbul genelinde hem Avrupa hem de Anadolu yakasında toplamda 13 noktanın şimdiden aktif olduğunu gördük. İzmir’de 2, Ankara’da 5, Kocaeli’de 3 A101 marketi bu sisteme şimdiden entegre olmuş. Antalya, Bursa, Konya, Trabzon gibi büyük şehirlerde ise ağa dahil bir A101 marketi olmadığını gördük. İlerleyen günlerde tüm A101 marketlerin bu sisteme entegre olmuş olacağını tahmin ediyoruz.
Siparişlerinizi A101 marketlere nasıl isteyebilirsiniz?
amazon.com.tr siparişlerinizin eve değil de A101 marketlere gelmesini talep etmek için adres seçim ekranının en altında yer alan “Teslim alma noktalarınız” seçeneğinden siparişinizin bırakılmasını istediğiniz A101 marketi seçmeniz yeterli olacak. Konuyla ilgili yardım sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz.
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Pilotsuz helikopter havalandı
napim
Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?
Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)
Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?
|Amazon yıllardır tüketiciyi bezdiren Türkiye'deki çakallara e-ticareti öğretiyor. İngiltere'de yıllardır olan sistem bu. Amazon ile anlaşmalıysa köşedeki bakkal...
Bizim için güzel çalışanlar için kötü bir durum.
Trendyol da var teslimat noktaları. Bana uzak şimdilik. Onda kampanyası var.
Kampanya olursa kullanırız.
a101 çok mantıklı
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