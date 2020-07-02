Amazon Studios, Fallout dizisi hazırlıyor

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Oyun dünyasının klasiklerinden Fallout, yakında televizyon ekranlarına konuk olmaya hazırlanıyor. Amazon Prime’da gösterilecek dizi, Westworld’ün yaratıcıları Lisa Joy ile Jonathan Nolan’a emanet edilecek. Bethesda Game Studios’dan Todd Howard ile Bethesda Softworks’den James Altman ise uyarlamada yapımcı olarak görev alacak.

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Henüz çekimlerin başlamadığı uyarlama hakkında The Hollywood Reporter’a açıklamalarda bulunan Joy ve Nolan, “Fallout, tüm zamanların en önemli oyun serilerinden biri. Serinin her oyunu bizlere inanılmaz keyifli saatler geçirtti. Amazon Stüdyoları sayesinde televizyon ekranlarına getirme şansı bulacağımız bu harika evrende Todd Howard ve diğer yaratıcı zekâlarla çalışmaktan heyecan duyuyoruz.” ifadelerini kullanmış.

Kilter films’in yapımcılığını üstlendiği dizi ile ilgili yayınlanan duyuru fragmanı haricinde başka bir detay bulunmuyor. Haliyle filmin oyuncu kadrosu ile ilgili bir bilgi de yok. Fallout serisini ekranlara getirmek için uzun bir zamandır bir fırsat kolladıklarını belirten Todd Howard ise Lisa Joy ve Jonathan Nolan ile çalışmaktan son derece mutlu. İkilinin ortaya koyduğu işlere hayran olduğunu belirten Howard’a göre Joy ve Nolan, bu işin altından kalkabilecek birkaç kişiden biri.

Son dönemlerde ivme kazanan oyun dizileri kervanına eklenecek Fallout uyarlaması, umarız serinin hayranlarında hayal kırıklığı yaratmaz. Dizi ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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