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    Amazon Studios, Fallout dizisi hazırlıyor

    Son dönemde ivme kazanan video oyun uyarlamalarına bir yenisi daha ekleniyor. Efsane oyun serisi Fallout, Amazon Studios liderliğinde televizyon dizisi haline getirilecek.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Gökhan G.
    Editör
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    Amazon Studios, Fallout dizisi hazırlıyor
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    Oyun dünyasının klasiklerinden Fallout, yakında televizyon ekranlarına konuk olmaya hazırlanıyor. Amazon Prime’da gösterilecek dizi, Westworld’ün yaratıcıları Lisa Joy ile Jonathan Nolan’a emanet edilecek. Bethesda Game Studios’dan Todd Howard ile Bethesda Softworks’den James Altman ise uyarlamada yapımcı olarak görev alacak.

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    Henüz çekimlerin başlamadığı uyarlama hakkında The Hollywood Reporter’a açıklamalarda bulunan Joy ve Nolan, “Fallout, tüm zamanların en önemli oyun serilerinden biri. Serinin her oyunu bizlere inanılmaz keyifli saatler geçirtti. Amazon Stüdyoları sayesinde televizyon ekranlarına getirme şansı bulacağımız bu harika evrende Todd Howard ve diğer yaratıcı zekâlarla çalışmaktan heyecan duyuyoruz.” ifadelerini kullanmış.

    Kilter films’in yapımcılığını üstlendiği dizi ile ilgili yayınlanan duyuru fragmanı haricinde başka bir detay bulunmuyor. Haliyle filmin oyuncu kadrosu ile ilgili bir bilgi de yok. Fallout serisini ekranlara getirmek için uzun bir zamandır bir fırsat kolladıklarını belirten Todd Howard ise Lisa Joy ve Jonathan Nolan ile çalışmaktan son derece mutlu. İkilinin ortaya koyduğu işlere hayran olduğunu belirten Howard’a göre Joy ve Nolan, bu işin altından kalkabilecek birkaç kişiden biri.

    Son dönemlerde ivme kazanan oyun dizileri kervanına eklenecek Fallout uyarlaması, umarız serinin hayranlarında hayal kırıklığı yaratmaz. Dizi ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.



    Kaynakça https://www.theverge.com/21311513/amazon-fallout-tv-show-prime-video-westworld-creators-bethesda https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/fallout-tv-series-westworld-creators-works-at-amazon-1301570 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    231407 (Barış Özdemir) 5 gün
    Mükemmel olur. Konusu baya iyi
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    Blackshadows (Kerim Topsakal) 6 gün (düzenlendi)
    Land Rover First edition modelinden bir kaç ek opsiyonla birlikte alacağız bir buçuk milyoncuk tuttu bı tane de eşime aldım 5. Çocuğumuzun hediyesi olarak :) onunki müslümana yakışır şekilde en lüksü olacak altın kaplama yaptıracağız ??inşallah Allah tüm ümmetimize nasip eder ecnebi iyi yapmış severiz ama halkımız yerli kullansın bulabilirse yoksa ikinci el idare etsin işte. Unutmayın yerli ve milli halkimiz için cokonemli inşallahh Rabiaaaa







    5 çocuğumu da özel okula gönderiyorum üstüne en pahalısı neyse iki tane araba alıyorum. Sonra ülkede kriz var. Bırakın bu dış güçler algı operasyonlarini bolluk var bolluk maşallah inşallah sene ye uçak alacağız 5 çocukla zor oluyor maldivlere gidip gelmek mümin kardeslerim
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    artenis (mehmet n.) 5 gün Blackshadows
    Tamam doğru ama konu ile ilgisini çözemedim?
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    darkaura 6 gün
    oyunun orjinal senaryosu ne kadar kaliteli derin olursa olsun daha oyundan basarili bir film uyarlamasi gormedim. ama dizi farkli olabilir. sinemada sorun 2 saatde hikayenin derinine inemiyorlar, cok yuzeysel kaliyor, derinine inersede konuya vakif olmayanlar kopuyor. kaliteli yapilirsa dizi belki basarili olabilir.
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    Feyzuli 6 gün
    Bu adımların nedeni belli oldu. Aylar önce twitche gelen "seyirciler ile beraber izle" özelliği ile amazon ciddi bir şekilde prime üyeliği satacak. Dizilerin içeriği oyunlar ve lotr gibi alternatifler olunca bu hayli olası bir seçenek.
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    StormLight (Emre K.) 6 gün
    Todd Howard Fallout 4 ve 76'daki başarısını umarım bu yapımda görmeyiz. Fallout evrenine yabancı olsam da üçleme ile new vegas baz alırlarsa güzel bir yapım bizi bekliyor.
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