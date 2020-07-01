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    Crysis’in beklentileri düşürecek orijinal ve remastered karşılaştırma görüntüleri yayınlandı

    Crysis Remastered'ın 23 Temmuz'da geleceği haberinin ardından yayınlanan ekran görüntüleri bir miktar hayal kırıklığı yaratmıştı. Bugün, orijinal vs remastered karşılaştırma görüntüleri geldi.
    1 hf.
    17,8b
    3
    16
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Crysis’in beklentileri düşürecek orijinal ve remastered karşılaştırma görüntüleri yayınlandı
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    Bundan 13 yıl önce piyasaya sürülen ve o dönem için devrim sayılacak grafiklerle gelen orijinal Crysis’in remaster sürümünün 23 Temmuz’da yayınlanacağı ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte, remaster sürümüne ait bir video ve ilerleyen saatlerde de buna ait ekran görüntüleri yayınlanmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Crysis Remastered, 23 Temmuz’da geliyor! "

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    Hangi platformdan alındığı bilinmemekle birlikte ilk gelen ekran görüntüleri, oyuncuların beklentilerini karşılamayarak remastered sürümün bir hayal kırıklığı olabileceğinin sinyalini vermişti.

    Bugün ise ResetEra üyelerinden Last Colossi ve cOZm1c’in derlediği karşılaştırma görüntüleri yayınlandı. 2007 yılında çıkan orijinal Crysis ile remastered sürüme ait aynı sahnelerin karşılaştırıldığı görüntüler, endişelenenleri haklı çıkaracak cinsten görünüyor. Remastered sürümde en çok dikkat çeken hususun ise renklerdeki aşırı doygunluk olduğunu söyleyebiliriz. Oyundaki detayların görünmesine de engel olan bu durum, Crysis’in eski sürümünün açık ara daha iyi görünmesini sağlamış.

    Crysis’in beklentileri düşürecek orijinal ve remastered karşılaştırma görüntüleri yayınlandı
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    Yukarıda da bahsedildiği gibi remastered sürüme ait ekran görüntülerinin hangi platforma ait olduğu belli değil. Crysis gibi sistemleri zorlayan bir oyunun, konsol sürümlerinde daha düşük doku kalitesi ve daha az detay görmek olası. Dolayısıyla oyunun PC sürümünü görmeden, peşin konuşmakta da hata olabilir. Zira Crysis Remastered’ın PC sürümünde ışın izleme desteği olacağını biliyoruz. Bu sebeple yeni görüntülere temkinli yaklaşmakta fayda var.

    Sizler de galeride yer alan görüntülerle ilgili yorumlarınızı paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin.



    https://wccftech.com/crysis-remastered-vs-original-comparison/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 hf. en beğenilen
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    Rachsuchtig 1 hf. Ceqa
    Time exc. Falan uçmayın
    Yanıtla +9
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    Ceqa (Güray ) 1 hf.
    Yeni nesilde crysisin yeni serisi gelicek, xbox series x konferansında gösterilecek belki time exc. bile olabilir buraya yazıyorum bunu
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Rachsuchtig 1 hf. Ceqa
    Time exc. Falan uçmayın
    Yanıtla +9
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    T Square (T Square) 5 gün
    Oyunun grafikleri o kadar iyi ki kendileri bile daha iyisini yapamıyorlar.
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    KaleyDeskop (ali ) 5 gün
    ertelenmiş. iyide olmuş. keşke rm değilde w10 da daha sorunsuz çalışacak bir versiyon yaptık deselerdi. birde 10 dklık remake versiyon yapsalardı iyi idi.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 1 hf.
    Azcık parlaklığı açmışlar birazda ortam aydınlatması gördüğüm
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    hugzho (Umut Yavuz) 1 hf.
    Hiç girişmeseler daha iyiydi bence.
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    TR_mahmutpek (Mahmut Pekkara) 1 hf.
    Oyun zaten iyi, daha da iyi yapmışlar ancak tek büyük bir sorun var:
    Sen CRYSIS' sin, çok daha iyisi olman gerekirdi. Cryengine demosunun son sahnesindeki görüntüler bile daha iyi..
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Noctivagant 1 hf. TR_mahmutpek
    Cryengine demosunun son sahnesindeki görüntülerin daha iyi olması normal çünkü Cryengine 5.6 ait o görüntüler. 10 ay öncesine ait o video. Crytek ise  remastered oyunu ise 2-3 ay kadar önce duyurdu. Ama duyururken de twitter da o video da paylaşmışlardı.

    Dün sızan video da görünen Crysis Remastered ise o videonun son kısmının aksine Cryengine 2 ile yapılmış. Daha doğrusu yapıldı demek hata. Crysis 1 sahip olanlar bilir Sandbox 2 adında bir yazılımı var. O yazımla oyun haritalarını açıp istediğin değişikliği yapabiliyorsun. Işık, yansımalar hatta renk dolgunluğunu ayarlamak mümkün.

    Crysis Remastered sızan görüntülerine bakarsak Crysis 1 söz ettiğim yazılımıyla açıp renk dolgunluğunu ve ışıklarını ayarlayıp daha sonra kaydetmişler. Bu dediğim işi yapmak en fazla 2 saatlerini alır ve tek bir kişi yapar. Yani bu tanıtımda görünen Crysis Remastered sürümünü forumdan biri bile tek başına yapıp piyasaya sürerdi.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    hareketdokümübosprofil 1 hf. yeni yorumcu
    test
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    einhander (Erdem ) 1 hf.
    el konsoluna getırıyoruz dıye bulamaçamı cevırdıler oyunu acaba
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    evlbleef 1 hf.
    Enis Kirazoğlu: "Bişey söylicem, oyun çok iyi görünüyo".
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    burakçakar1 1 hf. yeni yorumcu
    fazla kasmayın ya salın gitsinnn
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    yolyordam35 (yol yordam) 1 hf.
    crysis remastered çıktı, isteyen hemen deneyebilir.



    https://www.youtube.com/watch?v=3tpvMduKGTc&feature=youtu.be
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    17796 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    Galeri, crysis remastered ve
    2 etiket daha crytek Yazılım
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