Crysis’in beklentileri düşürecek orijinal ve remastered karşılaştırma görüntüleri yayınlandı

Bundan 13 yıl önce piyasaya sürülen ve o dönem için devrim sayılacak grafiklerle gelen orijinal Crysis’in remaster sürümünün 23 Temmuz’da yayınlanacağı ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte, remaster sürümüne ait bir video ve ilerleyen saatlerde de buna ait ekran görüntüleri yayınlanmıştı.
Ayrıca Bkz. "Crysis Remastered, 23 Temmuz’da geliyor! "İlginizi Çekebilir Crysis Remastered yolda
Hangi platformdan alındığı bilinmemekle birlikte ilk gelen ekran görüntüleri, oyuncuların beklentilerini karşılamayarak remastered sürümün bir hayal kırıklığı olabileceğinin sinyalini vermişti.
Bugün ise ResetEra üyelerinden Last Colossi ve cOZm1c’in derlediği karşılaştırma görüntüleri yayınlandı. 2007 yılında çıkan orijinal Crysis ile remastered sürüme ait aynı sahnelerin karşılaştırıldığı görüntüler, endişelenenleri haklı çıkaracak cinsten görünüyor. Remastered sürümde en çok dikkat çeken hususun ise renklerdeki aşırı doygunluk olduğunu söyleyebiliriz. Oyundaki detayların görünmesine de engel olan bu durum, Crysis’in eski sürümünün açık ara daha iyi görünmesini sağlamış.
Yukarıda da bahsedildiği gibi remastered sürüme ait ekran görüntülerinin hangi platforma ait olduğu belli değil. Crysis gibi sistemleri zorlayan bir oyunun, konsol sürümlerinde daha düşük doku kalitesi ve daha az detay görmek olası. Dolayısıyla oyunun PC sürümünü görmeden, peşin konuşmakta da hata olabilir. Zira Crysis Remastered’ın PC sürümünde ışın izleme desteği olacağını biliyoruz. Bu sebeple yeni görüntülere temkinli yaklaşmakta fayda var.
Sizler de galeride yer alan görüntülerle ilgili yorumlarınızı paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin.
https://wccftech.com/crysis-remastered-vs-original-comparison/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Sen CRYSIS' sin, çok daha iyisi olman gerekirdi. Cryengine demosunun son sahnesindeki görüntüler bile daha iyi..
Dün sızan video da görünen Crysis Remastered ise o videonun son kısmının aksine Cryengine 2 ile yapılmış. Daha doğrusu yapıldı demek hata. Crysis 1 sahip olanlar bilir Sandbox 2 adında bir yazılımı var. O yazımla oyun haritalarını açıp istediğin değişikliği yapabiliyorsun. Işık, yansımalar hatta renk dolgunluğunu ayarlamak mümkün.
Crysis Remastered sızan görüntülerine bakarsak Crysis 1 söz ettiğim yazılımıyla açıp renk dolgunluğunu ve ışıklarını ayarlayıp daha sonra kaydetmişler. Bu dediğim işi yapmak en fazla 2 saatlerini alır ve tek bir kişi yapar. Yani bu tanıtımda görünen Crysis Remastered sürümünü forumdan biri bile tek başına yapıp piyasaya sürerdi.
https://www.youtube.com/watch?v=3tpvMduKGTc&feature=youtu.be
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