Crysis’in beklentileri düşürecek orijinal ve remastered karşılaştırma görüntüleri yayınlandı

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Bundan 13 yıl önce piyasaya sürülen ve o dönem için devrim sayılacak grafiklerle gelen orijinal Crysis’in remaster sürümünün 23 Temmuz’da yayınlanacağı ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte, remaster sürümüne ait bir video ve ilerleyen saatlerde de buna ait ekran görüntüleri yayınlanmıştı.

Ayrıca Bkz. "Crysis Remastered, 23 Temmuz’da geliyor! "

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Crysis Remastered yolda

Hangi platformdan alındığı bilinmemekle birlikte ilk gelen ekran görüntüleri, oyuncuların beklentilerini karşılamayarak remastered sürümün bir hayal kırıklığı olabileceğinin sinyalini vermişti.

Bugün ise ResetEra üyelerinden Last Colossi ve cOZm1c’in derlediği karşılaştırma görüntüleri yayınlandı. 2007 yılında çıkan orijinal Crysis ile remastered sürüme ait aynı sahnelerin karşılaştırıldığı görüntüler, endişelenenleri haklı çıkaracak cinsten görünüyor. Remastered sürümde en çok dikkat çeken hususun ise renklerdeki aşırı doygunluk olduğunu söyleyebiliriz. Oyundaki detayların görünmesine de engel olan bu durum, Crysis’in eski sürümünün açık ara daha iyi görünmesini sağlamış.

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Yukarıda da bahsedildiği gibi remastered sürüme ait ekran görüntülerinin hangi platforma ait olduğu belli değil. Crysis gibi sistemleri zorlayan bir oyunun, konsol sürümlerinde daha düşük doku kalitesi ve daha az detay görmek olası. Dolayısıyla oyunun PC sürümünü görmeden, peşin konuşmakta da hata olabilir. Zira Crysis Remastered’ın PC sürümünde ışın izleme desteği olacağını biliyoruz. Bu sebeple yeni görüntülere temkinli yaklaşmakta fayda var.

Sizler de galeride yer alan görüntülerle ilgili yorumlarınızı paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin.

https://wccftech.com/crysis-remastered-vs-original-comparison/

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