Amazon'un 1.7 milyar dolarlık iRobot satın alımına İngiltere'den onay

Tam Boyutta Gör İngiltere hükümetine bağlı Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), ABD'li e-ticaret devi Amazon'un robot süpürge üreticisi iRobot'u satın alma anlaşmasını onayladı. Düzenleyici kurumun olumlu kararı sonrasında iRobot hisselerinde keskin bir yükseliş yaşandı.

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Amazon, özellikle Roomba robot süpürgeleri ile tanınan iRobot'u, akıllı ev pazarındaki konumunu güçlendirmek amacıyla geçtiğimiz Ağustos ayında 1.7 milyar dolara satın alacağını duyurmuştu. İngiliz düzenleyici kurum anlaşmayı Nisan ayında incelemeye başladı.

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Diğer düzenleyicilerin incelemeleri sürüyor

CMA tarafından yapılan açıklamada "Kapsamlı bir incelemenin ardından, söz konusu işlemin Birleşik Krallık'ta rekabeti etkilemeyeceği sonucuna vardık" ifadeleri kullanıldı. İngiliz düzenleyicinin kararını memnuniyetle karşılayan Amazon ise yakında diğer düzenleyicilerden de benzer kararlar beklediğini söyledi.

Amerikan Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) anlaşmayı incelemeye devam ettiği belirtiliyor. iRobot geçtiğimiz Eylük ayında ABD'li düzenleyici kurumun her iki şirketten de anlaşmanın amacını ve gerekçelerini açıklayan belgeleri resmen talep ettiğini bildirdi. AB Rekabet Kurumu da 6 Temmuz'a kadar anlaşmayı onaylayıp onaylamayacağına karar verecek.

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