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    Amazon'un 1.7 milyar dolarlık iRobot satın alımına İngiltere'den onay

    İngiliz Rekabet ve Piyasalar Kurumu, Amazon'un 1.7 milyar dolarlık iRobot satın alımına onay verdi. Düzenleyici kurum işleöin Birleşik Krallık'ta rekabeti etkilemeyeceği sonucuna vardığını açıkladı.
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    Amazon'un 1.7 milyar dolarlık iRobot satın alımına yeşil ışık Tam Boyutta Gör
    İngiltere hükümetine bağlı Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), ABD'li e-ticaret devi Amazon'un robot süpürge üreticisi iRobot'u satın alma anlaşmasını onayladı. Düzenleyici kurumun olumlu kararı sonrasında iRobot hisselerinde keskin bir yükseliş yaşandı.

    Amazon, özellikle Roomba robot süpürgeleri ile tanınan iRobot'u, akıllı ev pazarındaki konumunu güçlendirmek amacıyla geçtiğimiz Ağustos ayında 1.7 milyar dolara satın alacağını duyurmuştu. İngiliz düzenleyici kurum anlaşmayı Nisan ayında incelemeye başladı.

    Amazon'un 1.7 milyar dolarlık iRobot satın alımına yeşil ışık Tam Boyutta Gör

    Diğer düzenleyicilerin incelemeleri sürüyor

    CMA tarafından yapılan açıklamada "Kapsamlı bir incelemenin ardından, söz konusu işlemin Birleşik Krallık'ta rekabeti etkilemeyeceği sonucuna vardık" ifadeleri kullanıldı. İngiliz düzenleyicinin kararını memnuniyetle karşılayan Amazon ise yakında diğer düzenleyicilerden de benzer kararlar beklediğini söyledi.

    Amerikan Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) anlaşmayı incelemeye devam ettiği belirtiliyor. iRobot geçtiğimiz Eylük ayında ABD'li düzenleyici kurumun her iki şirketten de anlaşmanın amacını ve gerekçelerini açıklayan belgeleri resmen talep ettiğini bildirdi. AB Rekabet Kurumu da 6 Temmuz'a kadar anlaşmayı onaylayıp onaylamayacağına karar verecek.

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    A
    aysegul.08 3 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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