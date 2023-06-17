Amazon'un 1.7 milyar dolarlık iRobot satın alımına İngiltere'den onay

Amazon, özellikle Roomba robot süpürgeleri ile tanınan iRobot'u, akıllı ev pazarındaki konumunu güçlendirmek amacıyla geçtiğimiz Ağustos ayında 1.7 milyar dolara satın alacağını duyurmuştu. İngiliz düzenleyici kurum anlaşmayı Nisan ayında incelemeye başladı.
Diğer düzenleyicilerin incelemeleri sürüyor
CMA tarafından yapılan açıklamada "Kapsamlı bir incelemenin ardından, söz konusu işlemin Birleşik Krallık'ta rekabeti etkilemeyeceği sonucuna vardık" ifadeleri kullanıldı. İngiliz düzenleyicinin kararını memnuniyetle karşılayan Amazon ise yakında diğer düzenleyicilerden de benzer kararlar beklediğini söyledi.
Amerikan Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) anlaşmayı incelemeye devam ettiği belirtiliyor. iRobot geçtiğimiz Eylük ayında ABD'li düzenleyici kurumun her iki şirketten de anlaşmanın amacını ve gerekçelerini açıklayan belgeleri resmen talep ettiğini bildirdi. AB Rekabet Kurumu da 6 Temmuz'a kadar anlaşmayı onaylayıp onaylamayacağına karar verecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi