Tam Boyutta Gör Amerikan Ulusal Müzik Yayıncıları Birliği (NMPA), 17 müzik şirketi adına telif hakkı ihlali gerekçesiyle Twitter'a 250 milyon dolarlık tazminat davası dava açtı. Müzik şirketleri 1.700'den fazla şarkının her biri için 150.000 dolar ödeme talep ediyor.

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Davada temsil edilen müzisyenler arasında Taylor Swift, Beyonce, The Weeknd, Ed Sheeran, Lady Gaga, Jay-Z, Rihanna, Travis Scott gibi çok sayıda ismin yer aldığını belirtelim. NMPA başkanı David Israelite, Twitter'ın kâr amaçlı telif hakkı ihlaline göz yumduğunu ve teşvik ettiğini söyledi.

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Lisanssız müzikten devasa kârlar elde ediyor

Birlik üyelerine göre, sosyal ağ gerekli lisans ücretlerini ödemeden lisanssız müzik kullanımından büyük kârlar elde ediyor. Davaya göre bu durum lisans ücreti ödeyen TikTok, Facebook, Instagram, YouTube ve Snapchat gibi rakipleri karşısında Twitter'a "haksız bir avantaj" sağlamakta.

NMPA başkanı Twitter'ın platformunda yayınlanan milyonlarca şarkıyı lisanslamayı reddeden en büyük sosyal ağ olduğunu belirtti. Kurum, lisans ücretlerinin ödenmesi talebiyle Twitter'a defalarca başvurduklarını ancak Elon Musk şirketi satın aldıktan sonra bile telif hakkı ihlallerinin durmadığını söylüyor.

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Müzik şirketleri Twitter'a 250 milyon dolarlık dava açtı