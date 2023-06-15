Müzik şirketleri Twitter'a 250 milyon dolarlık dava açtı

Davada temsil edilen müzisyenler arasında Taylor Swift, Beyonce, The Weeknd, Ed Sheeran, Lady Gaga, Jay-Z, Rihanna, Travis Scott gibi çok sayıda ismin yer aldığını belirtelim. NMPA başkanı David Israelite, Twitter'ın kâr amaçlı telif hakkı ihlaline göz yumduğunu ve teşvik ettiğini söyledi.
Lisanssız müzikten devasa kârlar elde ediyor
Birlik üyelerine göre, sosyal ağ gerekli lisans ücretlerini ödemeden lisanssız müzik kullanımından büyük kârlar elde ediyor. Davaya göre bu durum lisans ücreti ödeyen TikTok, Facebook, Instagram, YouTube ve Snapchat gibi rakipleri karşısında Twitter'a "haksız bir avantaj" sağlamakta.
NMPA başkanı Twitter'ın platformunda yayınlanan milyonlarca şarkıyı lisanslamayı reddeden en büyük sosyal ağ olduğunu belirtti. Kurum, lisans ücretlerinin ödenmesi talebiyle Twitter'a defalarca başvurduklarını ancak Elon Musk şirketi satın aldıktan sonra bile telif hakkı ihlallerinin durmadığını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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