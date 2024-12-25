Amazon’un Yılın Son Fırsatları kampanyasında son 3 gün

Yılın Son Fırsatları kapsamında elektronikten cep telefonuna, televizyondan küçük ev aletlerine, giyimden oyuncağa, kitaptan gıdaya hemen hemen tüm kategorilerde on binlerce üründe indirimli fiyatlar sunuluyor.
Kampanya sayfası: Yılın Son Fırsatları
Amazon'da Öne Çıkan İndirimler
- TCL TV alana TCL Soundbarlarda %40 indirim
- Kitaplarda 4 al 3 öde
- Giyim ürünlerinde sepette %10 indirim
- Ayakkabılarda sepette %10 indirim
- Adidas ayakkabılarda sepette %10 indirim
- Kioxia EXCERIA microSD 64 GB Hafıza Kartı: 208 TL
- Usams RGB Renkli 360 Derece Stereo Bluetooth Hoparlör: 299 TL
- Philips OneBlade QP2724/20 Tıraş Makinesi: 649 TL
- Lego 40725 Iconic Kiraz Çiçekleri: 687 TL
- Xiaomi Buds 3 TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 774 TL
- Braun Series 3 MGK3440 8’i 1 Arada Erkek Bakım Kiti: 1.186 TL
- Remington D5710 Thermacare Pro 2200W Saç Kurutma Makinesi: 1.222 TL
- Philips TAH5205 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık: 1.299 TL
- Next Start 4K Android TV Box: 1.399 TL
- TP-Link Deco E4 (2'li Paket) AC1200 Mbps Wi-Fi 5 Mesh Sistemi: 1.978 TL
- JBL Clip 5 Bluetooth Hoparlör: 2.136 TL
- Lego 75328 Star Wars Mandalorian Kaskı: 2.174 TL
- SoundPEATS Air4 Pro TWS Kulaklık: 2.234 TL
- Razer Seiren V3 Mini Ultra Kompakt Siyah USB Mikrofon: 2.290 TL
- Toshiba Canvio Partner 2 TB taşınabilir 2,5 inç harici HDD: 2.499 TL
- HyperX Cloud II Oyuncu Kulaklığı: 2.834 TL
- Logitech G G502 LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Mouse: 3.749 TL
- Omix X5 6/128 GB Cep Telefonu: 5.474 TL
- Hawk Gaming Chair Fab C Serisi Kumaş Oyuncu Koltuğu: 5.799 TL
- xDrive SANCAK Profesyonel Oyun-Oyuncu Koltuğu: 5.984 TL
- Homend Alex 1282H Robot Süpürge: 7.499 TL
- TCL 50P635 4K Ultra HD 50" Google Smart LED TV: 13.869 TL
- Asus TUF Gaming VG34VQL1B 34" 1 ms Curved 165 Hz Oyuncu Monitörü: 17.778 TL
- BenQ Mobiuz EX270QM 27'' IPS 2K 1ms 240Hz HDR 600 Oyuncu Monitörü: 21.169 TL
- Acer Nitro 5 Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı, i5-12450H, 8/512 GB, RTX 3050: 23.999 TL
- MSI THIN 15 Dizüstü Bilgisayar, i5-12450H, 16/512 GB, RTX4050 GDDR6 6GB: 30.999 TL
- iPhone 13 128 GB: 34.349 TL
- MacBook Air M3 16 GB 512 GB SSD 15 inç: 64.999 TL
- iPhone 16 Plus 256 GB: 70.299 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: