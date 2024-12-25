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    Amazon’un Yılın Son Fırsatları kampanyasında son 3 gün

    Amazon'un Yılın Son Fırsatları kampanyası 3 gün sonra sona erecek. Kampanyadan yararlanmak için 27 Aralık saat 23.59'a kadar vaktiniz var. Öne çıkan indirimleri sizin için listeledik.
    Amazon’un Yılın Son Fırsatları kampanyasında son 3 gün Tam Boyutta Gör
    Amazon.com.tr’nin 16 Aralık’ta başlayan Yılın Son Fırsatları kampanyası 27 Aralık saat 23.59’da sona erecek. Yeni yıl öncesi indirimli alışveriş yapmak için son 3 gün!

    Yılın Son Fırsatları kapsamında elektronikten cep telefonuna, televizyondan küçük ev aletlerine, giyimden oyuncağa, kitaptan gıdaya hemen hemen tüm kategorilerde on binlerce üründe indirimli fiyatlar sunuluyor.

    Kampanya sayfası: Yılın Son Fırsatları

    Amazon'da Öne Çıkan İndirimler

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