Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı! 24-25 Aralık

- Epic Games'te bugünün ücretsizi: Dredge
- Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor?
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Epic Games'te bugünün ücretsizi: Dredge
Epic Games mağazasında bugünün merakla beklenen ücretsiz oyunu Dredge oldu. Dredge, balıkçılık ve keşif üzerine kurulu bir indie oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyun, açık dünyada ilerledikçe daha zorlu yaratıklarla karşılaşan bir balıkçıyı konu alıyor. Steam'de 12.49 dolar fiyatla satılan oyun 30.000'den fazla incelemeye sahip ve bunların ortalaması "çok olumlu".
Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 25 Aralık 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Epic Games'in geçtiğimiz günlerde verdiği oyunlar ise şu şekilde:
- The Lord of The Rings Return to Moria - 13-19 Aralık
- Vampire Survivors - 19-20 Aralık
- Astrea: Six-Sided Oracles - 20-21 Aralık
- TerraTech - 21-22 Aralık
- Wizard of Legend - 22-23 Aralık
- Dark and Darker - Legendary Status - 23-24 Aralık
- Dredge - 24-25 Aralık
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor?
Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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