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    Anlık Bildirim

    Amazon Web Services kesinti yaşadı: Bazı kripto projelerine erişim sağlanamadı

    Amazon Web Services (AWS) 4 saat süren kesinti yaşadı. Bu kesintiyle birlikte AWS altyapısını kullanan çeşitli projelere erişim sağlanamadı.                     
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    Amazon Web Services kesinti yaşadı Tam Boyutta Gör
    Bulut barındırma sağlayıcıları arasında yüzde 34’lük pay ile pazarın en büyük şirketleri arasında bulunan Amazon Web Services (AWS), yaklaşık 4 saat süreyle devre dışı kaldı.  AWS altyapısını kullanan kripto projeleri de sorundan olumsuz etkilendi.

    Phantom, Illuvium gibi projelere erişim sorunu yaşandı. Ethereum ağının ise çok etkilenmediği açıklandı. Şirket, ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin bazı bölgelerinde artan hata oranlarını ve gecikmeleri araştırdığını bildirdi. 

    AWS‘deki kesintinin ardından Phantom’un resmi Twitter hesabından “Amazon Web Services (AWS) kesintisi şu anda hizmetlerimizi etkiliyor. Varlıklarınız güvende” şeklinde bir paylaşım yapıldı. AWS’de yaşanan sorunun Ethereum ağını etkilemediği de bildirildi. 

    Ethereum, şirketlere ve kuruluşlara ağ düğümleri sağlayan altyapı sağlayıcısı Infura’ya olan bağımlılığı nedeniyle sert eleştirilerle karşılaşmıştı. Bu şirketlerin çoğu ve likit stake platformu Lido, bulut hizmetleri için büyük ölçüde AWS’yi kullanıyor.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 1 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 6 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 6 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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    toptan zeytinyağı satmak istiyorum bim mutfağım mantı yorumları dizel egzozdan koku gelmesi dolapta satış yapmak halı saha taktikleri

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