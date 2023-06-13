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    GoArt Metaverse kendi kripto parasını çıkaracak

    Metaverse teknolojileri geliştiren yerli teknoloji şirketi GoArt Metaverse, kendi token'ını çıkaracağını duyurdu. Yakında kullanıma sunulacak özellikler açıklandı.
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    GoArt Metaverse kendi kripto parasını çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Kendi metaverse evreni üzerinden firmalara metaverse teknolojileri sunan yerli teknoloji şirketi GoArt Metaverse, kendi token’ını çıkaracağını duyurdu. Ayrıca GoArt'ın yeni projeleri hakkında çeşitli açıklamalar yapıldı.

    GoArt, kendi kripto token’ını 2024 yılı içerisinde çıkarmayı hedefliyor. Henüz hangi borsada arz olacağı belli olmayan token’ın hangi blockchain ağını kullanacağı da ileride belli olacak.

    Kripto token’ın daha erken tarihte çıkabileceğini ancak piyasanın durumundan dolayı 2024’e ertelendiğini söyleyen GoArt Metaverse Kurucusu ve CEO’su Burak Soylu, şu açıklamaları yaptı:

    “Ayı sezonu, kripto ve blockchain ekosistemi için zorlu bir süreçti. Bizler de bu süreci önceden öngörerek çıkarmayı hedeflediğimiz Token’ımızın piyasaya çıkışını erteleme kararı aldık. Kendi kripto para birimimizi çıkarmak için çok fazla imkânımız var. Token ile ilgili stratejimizi, yol haritamızı, utilityleri ve yönetim biçimilerinizi hazırladık. Ekosistemdeki regülatif belirsizliklerden ötürü uygun bir noktaya gelinceye kadar lansmanı park ettik. Yakın gelecekte bu durumun çözülerek ilerleyeceği düşünülüyor. Token’ımızı 2024 senesi içerisinde çıkarmayı hedefliyoruz.”

    GoArt Metaverse kendi kripto parasını çıkaracak Tam Boyutta Gör

    GoArt, firmalarla iş birliklerine devam ediyor. Bugüne kadar Halk Bank, İş Bankası, Kiğılı, Trendyol, Koç Üniversitesi ve AstraZeneca gibi firmalar için metaverse evrenleri oluşturuldu. Trendyol, GoArt’ın mobil uygulaması 100 binden fazla kullanıcıya ulaştı. Şirket geçen yıla göre yüzde 100 büyüme sergiledi. 2022 yılını pozitif nakit akışı ile tamamladı. 2024 yılında geçen yola göre 2 kat büyüme hedefleniyor. Müşteri portföyünün ise 1 milyon kullanıcıya çıkması amaçlanıyor.

    Kullanıcılar kendi üç boyutlu evrenini oluşturabilecek

    GoArt, herkesin kendi metaverse evrenini oluşturabilmesi için Creator Tools (Geliştirici Araçları) sunacak. Kullanıcılar kendi üç boyutlu evrenlerini yaratabilecek duruma gelecek.

    Turizm alanında projeler geliştirilecek. Ülkeler ve belediyeler ile iş birliği yapılarak tarihi yerlerin sanal dünyada gezilebilmesi sağlanacak. Turizm projeleri için önümüzdeki yıldan itibaren Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde ciddi bir büyüme öngörülüyor. 2025 yılı için Doğu Asya’da ve 2026 yılı için de Amerika’da büyümeyi hedefliyor.

    GoArt Metaverse kendi kripto parasını çıkaracak Tam Boyutta Gör

    Apple Vision Pro’ya entegre edilecek

    GoArt’ın metaverse evrenine GoArt App üzerinden erişilebiliyor. Apple’ın kullanıma sunacağı Vision Pro sanal gerçeklik gözlüğü için entegrasyon çalışmalarının yapılacağı belirtildi. Vision Pro kullanıcıları, GoArt’ın metaverse evrenine katılabilecek ve firmaların metaverse sanal dünyalarında alışveriş yapabilecek, oyun oynayabilecek, etkinliklere katılabilecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 5 saat önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 5 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 5 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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