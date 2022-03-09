AMC CEO'su: "Kripto paraların avantajlarını zaman gösterecek"

AMC CEO’su Adam Aron, Fox Business ile yaptığı bir röportajda şirketinin kripto para birimlerini benimsemesinin avantajlı olup olmayacağını “izleyip görmesi” gerektiğini söyledi. Aron ayrıca açıklamasında Apple Pay, Google Pay ve PayPal ödemelerinin toplam satışın yarısını oluşturduğunu da belirtti.
Sinema devi AMC’nin CEO’su Adam Aron, şirketin bu ay içerisinde Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) kabul edeceğini söyleyen bir paylaşımda bulunmuştu. Aron, bu açıklamalarının ardından kripto para birimlerinin, şirket için yararlı olup olmayacağı hakkında konuştu.
AMC’nin CEO’su Aron, Fox Business ile yaptığı yakın tarihli bir röportajda şu şekilde konuştu:
“Kripto para biriminin ne kadar büyük olduğunu sadece zaman gösterecek”
Bunun yanında Aron, şirketin kendi kripto para birimini çıkarma planını yineledi. Ancak konu ile ilgili olarak henüz ayrıntılı bir bilgi vermedi. AMC’nin CEO’su Aron ayrıca kripto para birimleri hakkındaki regülasyonların hızlı bir şekilde değiştiğini de vurguladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..