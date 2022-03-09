AMC CEO'su: "Kripto paraların avantajlarını zaman gösterecek"

AMC CEO’su Adam Aron, Fox Business ile yaptığı bir röportajda şirketinin kripto para birimlerini benimsemesinin avantajlı olup olmayacağını “izleyip görmesi” gerektiğini söyledi. Aron ayrıca açıklamasında Apple Pay, Google Pay ve PayPal ödemelerinin toplam satışın yarısını oluşturduğunu da belirtti.

Sinema devi AMC’nin CEO’su Adam Aron, şirketin bu ay içerisinde Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) kabul edeceğini söyleyen bir paylaşımda bulunmuştu. Aron, bu açıklamalarının ardından kripto para birimlerinin, şirket için yararlı olup olmayacağı hakkında konuştu.

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AMC’nin CEO’su Aron, Fox Business ile yaptığı yakın tarihli bir röportajda şu şekilde konuştu:

“Kripto para biriminin ne kadar büyük olduğunu sadece zaman gösterecek”

Bunun yanında Aron, şirketin kendi kripto para birimini çıkarma planını yineledi. Ancak konu ile ilgili olarak henüz ayrıntılı bir bilgi vermedi. AMC’nin CEO’su Aron ayrıca kripto para birimleri hakkındaki regülasyonların hızlı bir şekilde değiştiğini de vurguladı.

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AMC CEO’su, Kripto Paraların Şirketteki Rölü Hakkında Konuştu