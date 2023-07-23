The Walking Dead: Daryl Dixon dizisinden yeni bir fragman yayınlandı: Dizinin çıkış tarihi belli oldu

The Walking Dead: Daryl Dixon 10 Eylül’de yayınlanacak
TWD Evreninin yeni dizisinde Daryl Dixon, kendini anlaşılamaz bir şekilde Fransa kıyısında bulacak. Bu ülkede de zombilerle mücadelesine devam edecek olan Daryl, rahibeler tarafından yönetilen bir topluluk ile tanışacak ve insanlığı kurtarmak için önemli bir görevi üstlenecek. Daryl’in yeni görevini yerine getirme ve Amerika’ya dönmeye çalışma sürecini anlatacak olan dizi şimdiden ikinci sezon garantisini aldı.
Norman Reedus dışında tamamen yeni bir oyuncu kadrosuna sahip olacak olan The Walking Dead: Daryl Dixon, 10 Eylül’de Amc platformları üzerinde yayınlanacak. Dizinin ikinci sezonunda ise Norman Reedus’a Carol olarak bildiğimiz Melissa McBride eşlik edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)