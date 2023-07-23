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    The Walking Dead: Daryl Dixon dizisinden yeni bir fragman yayınlandı: Dizinin çıkış tarihi belli oldu

    11 sezonun ardından ekranlara veda eden The Walking Dead, farklı hikayeler ile evrenini genişletmeye devam ediyor. Sevilen karakter Daryl Dixon’u anlatacak olan diziden yeni bir fragman yayınlandı.
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    The Walking Dead Daryl Dixon için çıkış tarihi verildi Tam Boyutta Gör
    2010 yılında yayın hayatına başlayan The Walking Dead, 11 sezonun ardından 2022 yılında ekranlara veda etmişti. 12 yıllık yayın hayatı sürecinde birçok farklı yan projenin doğmasını sağlayan dizi, bitişinde hayranlara gitgide büyüyen bir evren hediye etti. Bu evrenin yeni projelerinden biri olacak The Walking Dead: Daryl Dixon dizisinden yeni bir fragman yayınlandı.

    The Walking Dead: Daryl Dixon 10 Eylül’de yayınlanacak

    TWD Evreninin yeni dizisinde Daryl Dixon, kendini anlaşılamaz bir şekilde Fransa kıyısında bulacak. Bu ülkede de zombilerle mücadelesine devam edecek olan Daryl, rahibeler tarafından yönetilen bir topluluk ile tanışacak ve insanlığı kurtarmak için önemli bir görevi üstlenecek. Daryl’in yeni görevini yerine getirme ve Amerika’ya dönmeye çalışma sürecini anlatacak olan dizi şimdiden ikinci sezon garantisini aldı.

    Norman Reedus dışında tamamen yeni bir oyuncu kadrosuna sahip olacak olan The Walking Dead: Daryl Dixon, 10 Eylül’de Amc platformları üzerinde yayınlanacak. Dizinin ikinci sezonunda ise Norman Reedus’a Carol olarak bildiğimiz Melissa McBride eşlik edecek.

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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