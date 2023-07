The Walking Dead: The Ones Who Live dizisinden ilk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz sene 11 yıllık yayın hayatına son veren The Walking Dead, yakında yeni dizileri ile yarıda kalmış hikayeleri tamamlayacak. Evrenin en çok merak edilen hikayelerinden olan Rick Grimes ve Michonne’un buluşması, çok yakında özel bir dizi ile anlatılacak. The Walking Dead: The Ones Who Live isimli diziden ilk fragman yayınlandı.

Rick ve Michonne’un hikayesi devam ediyor

Dokuzuncu sezonda izleyicilere veda eden Andrew Lincoln, geçtiğimiz yıllarda Rick’in hikayesini bir üçleme film serisi ile tamamlayacaklarını duyurmuştu. Ancak bu süre içerisinde üçleme projesi, Amc üzerinde yayınlanacak bir diziye dönüştürülmüştü ve dizinin ilk tanıtımı, The Walking Dead’in finalinde yapılmıştı. AMC tarafından aktif olarak üzerinde çalışılan dizinin, San Diego Comic Con etkinliğinde ismi açıklandı ve ilk fragmanı yayınlandı.

The Walking Dead: The Ones Who Live, Michonne’un Rick Grimes’i arama sürecinde yaşadığı maceraları ve çiftin kavuşma hikayesini anlatacak. Hatırlarsanız Rick, dizinin dokuzuncu sezonunda Jadis tarafından Civic Republic’e götürülmüştü. Dizinin zaman çizelgesine göre Rick, muhtemelen 7-8 yıldır CR tarafından esir tutuluyor. Yeni dizi, hiç şüphesiz Rick’in bu süreçte yaşadığı maceraları da anlatacaktır. The Walking Dead: The Ones Who Live, 2024 yılında Amc platformları üzerinden yayınlanacak.

