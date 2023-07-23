The Walking Dead: The Ones Who Live dizisinden ilk fragman yayınlandı

Rick ve Michonne’un hikayesi devam ediyor
Dokuzuncu sezonda izleyicilere veda eden Andrew Lincoln, geçtiğimiz yıllarda Rick’in hikayesini bir üçleme film serisi ile tamamlayacaklarını duyurmuştu. Ancak bu süre içerisinde üçleme projesi, Amc üzerinde yayınlanacak bir diziye dönüştürülmüştü ve dizinin ilk tanıtımı, The Walking Dead’in finalinde yapılmıştı. AMC tarafından aktif olarak üzerinde çalışılan dizinin, San Diego Comic Con etkinliğinde ismi açıklandı ve ilk fragmanı yayınlandı.
The Walking Dead: The Ones Who Live, Michonne’un Rick Grimes’i arama sürecinde yaşadığı maceraları ve çiftin kavuşma hikayesini anlatacak. Hatırlarsanız Rick, dizinin dokuzuncu sezonunda Jadis tarafından Civic Republic’e götürülmüştü. Dizinin zaman çizelgesine göre Rick, muhtemelen 7-8 yıldır CR tarafından esir tutuluyor. Yeni dizi, hiç şüphesiz Rick’in bu süreçte yaşadığı maceraları da anlatacaktır. The Walking Dead: The Ones Who Live, 2024 yılında Amc platformları üzerinden yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)