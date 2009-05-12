Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD: 12 çekirdekli işlemci 2010'da, 16 çekirdekli işlemci ise 2011'de geliyor

10 yıl
44,7b
1
68
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD: 12 çekirdekli işlemci 2010'da, 16 çekirdekli işlemci ise 2011'de geliyor
Tam Boyutta Gör

40. kuruluş yıl dönümünü kutlayan AMD, 2010 ve sonrası için ciddi planlara sahip. Phenom II ailesiyle masaüstü işlemci pazarında önemli bir çıkış yakalayan firma, Nehalem tabanlı Xeon 5500 serisini pazara sunarak sunucu/iş istasyonu cephesindeki iddiasını bir kez daha ortaya koyan Intel'i çok çekirdekli işlemcilerle vurmayı planlıyor. Dunington kod adını taşıyan 6 çekirdekli işlemci ailesini geçtiğimiz Eylül ayında duyuran Intel'e karşı, Istanbul kod adını taşıyan 6 çekirdekli Opteron işlemcilerini birkaç hafta içerisinde satışa sunmayı planlayan AMD, 2010 ve sonrası için çok çekirdekli Opteron işlemciler üzerinde çalışıyor.

AMD tarafından yapılan resmi açıklamaya göre önümüzdeki sene duyurulması planlanan Maranello platformunda, Opteron 6000 serisi çok çekirdekli işlemciler kullanılacak. Peki ama çok çekirdekten kasıt nedir? Shangai kod adını taşıyan dört çekirdekli Opteron işlemcileriyle pazarda yer alan AMD, Istanbul ailesini takiben 8-12-16 çekirdekli işlemcilerini de pazara sunacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Magny Cours kod adlı işlemci serisinde 8 ve 12 çekirdekli modellerini pazara sunmayı hedefleyen firma, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlamayı planladığı belirtilen Interlagos serisinde ise çekirdek sayısı modeline göre 16'ya kadar çıkacak gibi görünüyor.

6000 serisi Opteron işlemcileriyle birlikte AMD, ikinci jenarasyon Direct Connect Architecture 2.0 mimarisini kullanmayı planlıyo. DCA 2.0 ile birlikte çekirdek sayısını 3 kat artttıracak olan firma, DDR3 desteği sunan dört kanallı entegre bellek kontrolcüsü, 4x HyperTransport Linki ve AMD-V 2.0 isimli yeni nesil sanallaştırma teknolojisine geçiş yapılacak. Bu arada AMD, Magny Cours serisi ile birlikte G34 isimli asimetrik soket tasarımına geçmeye hazırlanıyor. 1974 adet pine sahip olduğu belirtilen yeni soketin, çift zarlı doğal tasarım formu üzerine inşa edileceği belirtiliyor. Bu arada AMD'nin yeni nesil işlemci ve platformlarında, Formlua 1 pist isimlerini kullanması da dikkatlerden kaçmıyor.

Editörün Notu: AMD uzunca bir süredir Ferrari F1 takımının teknoloji tedarikçisi durumunda. İtalya merkezli takımın sunucularında, mühendisler tarafından kullanılan dizüstü bilgisayarlarda ve yarış esnasında otomobillerden gelen bilgilerin analiz edildiği telemetri odasında AMD teknolojileri kullanılıyor.

AMD: 12 çekirdekli işlemci 2010'da, 16 çekirdekli işlemci ise 2011'de geliyor
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
namigencan 9 yıl
Kim nederse desin server sistemlerde amd opteronlar ile çok güzel iş beceriyor intel arkadan nal topluyor.
Masa üstünde de tam tersi intel gider amd arkadan. Bol çekirdek iyidir çitleyip dururuz. Ama çekirdeği altın kaplama yaparlarsa ağzımızı mahfeder (Cebimizi):D:D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erolsipar 9 yıl
milyon paralel çekirdek olması bile onemli degıl onemlı olan her cekırdegın teraflop veya gigaflopın performansl olmasıdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deem 9 yıl
kardeşim adamalar iş istasyonları için çıkarıyor bu işlemcileri siz crysis oynayın diye değil.Sadece oyunları baz alarak düşünmeyin..Oyunlar daha doru dürüst full 2 çekirdekli işlemci istmiyor bile..oyunlar tamamen 2 çekirdeğe geçmesi 1 yıl 4 çekirdeğe geçmesi 2 yıl etti 3 yıl 6 çekirdekmiş 10 çekirdekmiş bunlar oyunlar için yıllar sonraki olay.. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
momus 9 yıl
öncelikle haber için teşşekürler....

dikkatimi çeken iki iki şey var bu konuda biri çekirdek sayısı diğer konu içinde haber için yazılan yorumlar konuya ne kadar saçma sapan cevaplar yazılıyor 12 veya 16 çekirdek her neyse editör bilgi vermek amaçlı konu açmış üyeler kendilerine oyun bulmuşlar kimisi ayçiçeği demiş kimisi tarla demiş :D:D forumda boştan yere mesaj kalabalığından başka hiç bir şey değil bunların yerine konu açan kişinin emeği için bi TŞK yazılsa daha iyi olurmuş açıkçası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SupermanPrime 9 yıl
server makinada oyun oynamak istiyosanız tam size göre bi işlemci.. hey allahım ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neron23 10 yıl
Kod adıda istanbul :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cihangir151 10 yıl
tamam anladım server lar için diyorsunuz fakat ikinci resimdeki dikdörtgen işlemci mobil işlemci değil mi yahu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akcabey 10 yıl
biz türklerden başka saldıran olmaz bu çekirdeklere
olan yine biz garibanlara olacak
çekirdek sevdası peşinde israf edilen paralar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
empas 10 yıl
iyice abarttılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Janti 10 yıl
Yahu programlar, oyunlar daha 4 çekirdeği desteklemiyor. Afedersin Amd, ben 16 çekirdeği ne yapacağım?
Şun önümüzdeki 2 yıl içersinde 64bit ve 4çekirdek+üstü destekli programlar tavan yapmazsa.. bu olay fıss.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bodyman700 10 yıl
son 2 haftadır bilgisayar başında oturmaktan sıkılır oldum. şimdi düşünüyorumda 10 yıl boyunca beni başında tutan neydi? :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uA_NuRi 10 yıl
Artık bu işinde cıvıgı cıktı sonunda :) artık şu anakart lara bakım yapsalar birazda :D böle kendi kendine işler yapan anakart mesela :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.: mds :. 10 yıl

Orjinalden alıntı: optiqpasqan

Artık bu işinde cıvıgı cıktı sonunda :) artık şu anakart lara bakım yapsalar birazda :D böle kendi kendine işler yapan anakart mesela :D


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 10 yıl
yakında ekran kartlarındaki sp lerle yarışacak çekirdek sayıları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Corvette. 10 yıl
Adamlar 12 çekirdekli çıkarcak biz hala tek çekirdek li (pentium IV) kullanıyoruz. Değiştirmenin vakti geldi sanırım. Ama bunlar bir gelsin öyle değiştirelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
44676 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amd, İşlemci ve cpu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl inFamous Lansmanı Röportajı 10 yıl Samsung I8910 Omnia HD, S8300 ve Beat DJ; Ön inceleme ve Röportaj 10 yıl Monster, Performans Canavarı Dizüstü video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim