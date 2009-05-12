AMD: 12 çekirdekli işlemci 2010'da, 16 çekirdekli işlemci ise 2011'de geliyor

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40. kuruluş yıl dönümünü kutlayan AMD, 2010 ve sonrası için ciddi planlara sahip. Phenom II ailesiyle masaüstü işlemci pazarında önemli bir çıkış yakalayan firma, Nehalem tabanlı Xeon 5500 serisini pazara sunarak sunucu/iş istasyonu cephesindeki iddiasını bir kez daha ortaya koyan Intel'i çok çekirdekli işlemcilerle vurmayı planlıyor. Dunington kod adını taşıyan 6 çekirdekli işlemci ailesini geçtiğimiz Eylül ayında duyuran Intel'e karşı, Istanbul kod adını taşıyan 6 çekirdekli Opteron işlemcilerini birkaç hafta içerisinde satışa sunmayı planlayan AMD, 2010 ve sonrası için çok çekirdekli Opteron işlemciler üzerinde çalışıyor.

AMD tarafından yapılan resmi açıklamaya göre önümüzdeki sene duyurulması planlanan Maranello platformunda, Opteron 6000 serisi çok çekirdekli işlemciler kullanılacak. Peki ama çok çekirdekten kasıt nedir? Shangai kod adını taşıyan dört çekirdekli Opteron işlemcileriyle pazarda yer alan AMD, Istanbul ailesini takiben 8-12-16 çekirdekli işlemcilerini de pazara sunacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Magny Cours kod adlı işlemci serisinde 8 ve 12 çekirdekli modellerini pazara sunmayı hedefleyen firma, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlamayı planladığı belirtilen Interlagos serisinde ise çekirdek sayısı modeline göre 16'ya kadar çıkacak gibi görünüyor.

6000 serisi Opteron işlemcileriyle birlikte AMD, ikinci jenarasyon Direct Connect Architecture 2.0 mimarisini kullanmayı planlıyo. DCA 2.0 ile birlikte çekirdek sayısını 3 kat artttıracak olan firma, DDR3 desteği sunan dört kanallı entegre bellek kontrolcüsü, 4x HyperTransport Linki ve AMD-V 2.0 isimli yeni nesil sanallaştırma teknolojisine geçiş yapılacak. Bu arada AMD, Magny Cours serisi ile birlikte G34 isimli asimetrik soket tasarımına geçmeye hazırlanıyor. 1974 adet pine sahip olduğu belirtilen yeni soketin, çift zarlı doğal tasarım formu üzerine inşa edileceği belirtiliyor. Bu arada AMD'nin yeni nesil işlemci ve platformlarında, Formlua 1 pist isimlerini kullanması da dikkatlerden kaçmıyor.

Editörün Notu: AMD uzunca bir süredir Ferrari F1 takımının teknoloji tedarikçisi durumunda. İtalya merkezli takımın sunucularında, mühendisler tarafından kullanılan dizüstü bilgisayarlarda ve yarış esnasında otomobillerden gelen bilgilerin analiz edildiği telemetri odasında AMD teknolojileri kullanılıyor.

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